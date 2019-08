Gripen i Östersund misstänks för stämpling till terroristbrott

Mannen greps under uppmärksammade former vid Stortorget i Östersund vid lunchtid på onsdagen. Enligt vittnesuppgifter till Östersunds-Posten körde mannen sakta fram och tillbaka vid torget, innan flera poliser kom till platsen. Mannen ska dock inte ha stannat, utan körde in i ett stenfundament på en gata intill torget.

– Polisen skrek ”kliv ur bilen och upp med händerna” och så grep de föraren. Det var som en actionfilm, säger ett vittne till ÖP.

Vissa beslag har gjorts i mannens bil. Inledningsvis var ärendet rubricerat som förberedelse till mord, men det har nu ändrats till stämpling till terroristbrott. Ärendet har flyttats över till Riksenheten för säkerhetsmål, enligt Åklagarmyndigheten.

P4 Jämtland rapporterar att det finns misstankar om att mannen ska ha förberett ett attentat. Senast på fredag morgon ska åklagaren ta ställning till om den anhållne mannen ska begäras häktad.

Texten uppdateras.

