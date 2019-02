Under torsdagsmorgonen ägde flera bilolyckor rum runt om i landet på grund utav halkan på vägarna. På riksväg 61 från Kil i riktning mot Karlstad inträffade fyra olyckor inom loppet av en halvtimme, rapporterar Expressen.

– Det har rökt på sig ganska rejält på morgonen efter ett tungt snöfall. Det har lättat litet nu, det har varit väldigt, väldigt halt, säger Ola Åkesson, räddningstjänst i beredskap i Karlstadsregionen till DN.

Samtliga olyckor vid sträckan på riksväg 61 har varit seriekrockar och totalt rör det sig om fjorton fordon – fyra lastbilar och övriga personbilar. Innan lunchtid hade polis och räddningstjänst på plats röjt undan det mesta.

– Två av lastbilarna står kvar. Polisen dirigerar om trafiken, så det går framåt men lite långsamt, säger Ola Åkesson.

Enligt SOS Alarm har en person förts till sjukhus med ambulans, utöver det finns inga fler uppgifter på personskador.

Enligt SMHI kommer nederbörden som dominerat området kring Karlstad att röra sig söderut under kvällen och övergå till mestadels regn. Under de kommande dagarna kommer de södra Sverige vara förskonat mot nederbörd, men under fredagen kommer underkylt regn att falla över stora delar av norra Sverige. Det har gjort att SMHI nu gått ut med en klass 1-varning.

– Underkylt regn innebär att det är regndroppar som har en temperatur som under nollgrader och fryser till is när de träffar marken, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI. Det kan därför bli väldigt halt väldigt snabbt, säger han.