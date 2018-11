Han tilldelas Children's climate prize för ny valuta av återvinningsbara prylar

– Jag är så glad, det här betyder att allt mitt hårda jobb har varit värt det. Det är den sporre jag behöver för att kunna hjälpa fler barn och unga, säger 13-årige José Adolfo, som presenteras som vinnare av fem finalisterna, till DN.

För tredje året delas priset ut till en ung klimatkämpe mellan 12 och 17 år som gjort en insats för klimat och miljö. Vinnaren får också 50.000 kronor. Det internationella priset delas ut av det svenska elbolaget Telge energi.

– Det ligger ju väldigt rätt i tiden. Strax efter att vi kom fram till vinnaren så presenterade Nobelkommittén pristagarna på samma tema, att koppla samman miljö och ekonomi. Där är vi överens, dessa två måste samverka om vi ska rädda planeten, säger Micael Dahlén, ekonomiprofessor på Handelshögskolan, som är en av jurymedlemmarna.

Ekonimiprofessor Micael Dahlén. Foto: Claudio Bresciani/TT

När José Adolfo var sju år bildade han en ekologisk bank för barn.

– Jag ville få mina kamrater att förstå värdet av pengar och vikten av att ta hand om klimatet. Samtidigt som det skulle generera en inkomst så att de skulle kunna köpa allt de någonsin drömt om, säger 13-åriga José Adolfo.

Micael Dahlén beskriver det som ett mellanting mellan en bank och en pantautomat. Där kan barn och unga sätta in pengar i form av återvunnet material. ”Pengarna” går att handla för direkt men också spara och låta växa som ett sparkonto. Det går att växla till vanliga pengar och ta mikrolån.

Förutom att ge barn en uppfattning om värdet av pengar och ett mer långsiktigt konsekvenstänk så bidrar det också till ekonomisk självständighet, menar juryn. Prispengarna berättar José Adolfo att han ska använda till att öppna fler bankkontor eftersom folk inte ska behöva resa för att lämna sitt avfall.

– Det är en del i ett cirkulärekonomiskt tänkande att avfall inte är avfall och förlust utan tvärtom. Det har ett ekonomiskt värde i sig självt som går att föra tillbaka in i systemet och använda i ny produktion och konsumtion. Han tänker som en Nobelpristagare, säger Micael Dahlén.

Johan Kuylenstierna, ordförande i juryn till Children's climate prize 2018. Foto: Telge energi

Juryns ordförande Johan Kuylenstierna pratar om en systemförändring.

– Han har kunnat stimulera till klimatengagemang i ett land där det i första hand är fattigdomsbekämpning och utveckling som ligger i fokus. På det här sättet genererar klimatengagemanget en inkomst och möjlighet att utvecklas, säger han och fortsätter.

– Det här har potential att bli någonting mycket större. Om han får rätt stöd för sin idé så kan det här skalas upp och användas på många andra håll i världen där man har liknande utmaningar som i hans hemland Peru, säger juryns ordförande Johan Kuylenstierna.

José Adolfo flygs tillsammans med de andra finalisterna in från hela världen för att delta i prisutdelningsceremonin och seminarier under Children's climate speech. Beslutet att flyga in finalisterna landade i att svenska klimataktivisten Greta Thunberg avsade sig sin nominering.

– Jag ser också en poäng i och beundrar den kompromisslösheten. Det är nånting som kan förflytta berg, att inte ge med sig, säger Micael Dahlén, som menar att juryn redan hade enats om en vinnare och att detta därför inte påverkade beslutet.