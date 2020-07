Här är Västsveriges mest coronadrabbade områden

På 138 postnummerområden i Västra Götaland har tio fall – eller fler – bekräftats av covid-19 fram till den 1 juli i år. Den listan kan DN nu publicera.

Flest antal faktiska fall i regionen har Göteborg med 3.575 bekräftat smittade. Men sett till fall per capita ligger storstaden långt från toppen med sina 143 fall per 10.000 invånare över 18 år. Det placerar Göteborg på plats 28 av 138.

Den lilla skärgårdsön Vrångö står bakom det hårdast drabbade postnumret. Där spred sig det nya coronaviruset dramatiskt efter en körövning i slutet av maj. Det ledde till 26 covidfall bland de 300 vuxna öborna. Omräknat till en ort med 10.000 invånare hade det varit 867 smittade personer och det placerar Vrångö på plats nummer 1.

Smittan på ön i Göteborgs södra skärgård fick stor uppmärksamhet på försommaren, till och med internationellt. Men de andra orterna i topp på listan har knappt själva märkt sin utsatthet.

Att lilla Dalum norr om Ulricehamn har näst mest konstaterad covidsmitta per capita i regionen, är ett till exempel ett förhållande få ortsbor verkar känna till. På den kombinerade bensinmacken och lanthandeln vid södra infarten arbetar Annika Kjellén.

– Det har jag inte ens hört talas om, och då träffar vi ändå väldigt mycket folk här. För mig känns det som om att vi är ganska skyddade och fortfarande går och väntar på smittan. När kommer den liksom?

Närmaste vårdcentral ligger i tätorten Ulricehamn och kommunens MAS – medicinskt ansvariga sjusköterska – heter Carina Stavåsen.

– Jag vet att det har varit fler bekräftade fall i Dalum än på andra ställen i kommunen, men någon specifik smittkälla har inte hittats. Det är nog så här vi kommer att ha det ett tag framöver, att det uppstår kluster av smitta på olika platser, säger Carina Stavåsen.

Fjärde mest smittade postnumret står Angered för. Att de nordöstra delarna av Göteborgsområdet blivit hårdare drabbade än andra delar av staden stod klart redan i maj. Orsakerna troddes då vara några få – men stora – utbrott på äldreboenden i stadsdelarna.

Små och stora orter blandas om vartannat på listan över drabbade områden. Lantliga idyller ligger sida vid sida med tätorter i per capita-rankingen. Ettan Vrångös närmaste postnummergranne Donsö återfinns på 53:e plats. Tvåan Dalum gränsar till Blidsberg som ligger på 59:e plats. Det skiljer blott fyra kilometer – fyra minuter med bil – mellan orterna, men en avsevärd distans när det kommer till antalet bekräftade fall av covid-19.

Det finns dock en tydligt synbar geografisk uppdelning på kartan över Västsverige. Den norra delen av regionen har klart mindre konstaterad förekomst av covid-19. Längs med Bohuskusten och en bit in i Dalsland återfinns de postnummer som har lägst antal fall per capita. I botten på listan ligger Strömstad med 24 konstaterade fall, eller – omräknat till fall per 10.000 invånare – 28.

Strömstad kommun är alltså lindrigt drabbad av själva smittan, men hårt utsatt i pandemin. Den norska gränshandeln är avgörande för bygden, men hittilldags ses Strömstad som del av en starkt smittad region och därmed bunden till karantänen.

Nyligen öppnade Norge för fria svenska besök från invånare i Kronoberg, Blekinge och Skåne. I DN:s granskning av postnummersmittan finns minst 50 orter i Skåne som är lika hårt drabbade per capita som Strömstad.

