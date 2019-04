Här brinner det i Sverige – läget just nu

Bränderna som pågår just nu ska vara orsakade av mänsklig aktivitet. Det kan röra sig om exempelvis skogsmaskiner eller korvgrillning, enligt MSB. Myndigheten uppger att det har larmats om 10–15 skogsbränder varje dag den senaste veckan.

Hästveda, Hässleholms kommun:

Den största skogsbranden just nu. Branden var på onsdagseftermiddagen fortfarande inte under kontroll, även om situationen har förbättrats eftersom det blåser mindre. Branden uppges också vara inom begränsningslinjerna, berättade räddningstjänsten på en presskonferens på onsdagen. Hittills har 49 personer evakuerats. Avspärrningarna kring branden gäller fortfarande och evakuerade inom det avspärrade området kan fortfarande inte återvända till sina hem. 30 personer från räddningstjänsten är på plats och fyra helikoptrar vattenbombar brandområdet som är cirka 300 hektar stort.

Åsenhöga, Gnosjö kommun:

Under onsdagen började det brinna i skogen mellan Voxtorpasjön och Hällesjö. En stor insats pågår för att bygga upp begränsningslinjer för de två bränderna som på onsdagseftermiddagen inte var under kontroll, enligt SVT Nyheter Jönköping. Det är också strömlöst i delar av området sedan klockan 12 på onsdagsförmiddagen. Två helikoptrar är på väg för att hjälpa till med släckningsarbetet, enligt MSB. Polisen skriver på sin hemsida att räddningsledaren beslutat att utrymma 5-6 hus i området.

Gislaved, Gislaveds kommun:

Ett 20-tal brandmän arbetar under onsdagseftermiddagen vid branden som uppstod i närheten av speedwaybanan i Gislaved. Branden uppges vara under kontroll. Brandområdet är utspritt över ungefär 50 hektar och vinden har försvårat släckningsarbetet som började i måndags.

Nära Landvetter, Härryda kommun:

Under onsdagseftermiddagen arbetade fortfarande 17 brandmän med att försöka släcka branden. Branden uppges vara under kontroll men räddningstjänsten bedömer att de kommer att vara kvar till torsdagen. Flygplatsen Landvetter ska inte vara i någon fara, enligt räddningstjänsten Storgöteborg. Branden startade under tisdagskvällen.

Katrineberg, Norrköpings kommun:

Under tisdagen började det brinna i Vrinneviskogen utanför Norrköping, vilket fick Vrinnevisjukhuset att gå upp i så kallat stabsläge. En stor insats med 16 brandmän var inledningsvis på platsen, men under tisdagskvällen uppgav räddningstjänsten i Östra Götaland att branden var släckt.

Traryd, Markaryds kommun:

Räddningstjänsten uppgav på onsdagsmorgonen att branden är så gott som släckt. De hade dock personal kvar på platsen på eftermiddagen.

Tjällmo, Motala kommun:

Branden ska vara under kontroll, uppger räddningstjänsten för TT under onsdagen. Den är inringad och delvis släckt.

Hjorthålan, Ronneby kommun:

Branden uppges vara släckt enligt räddningstjänsten Västra Blekinge som lämnade platsen vid 11.30-tiden på onsdagen.

