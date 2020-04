Här fattas de svåraste besluten – Karolinskas stabsmöte inifrån

Minerna är allvarliga, replikerna snabba.

Varje dag under pandemin samlas sjukhusledningen på Karolinska för ett stabsmöte, vid ett specialinrättat ledningscentrum på fjärde våningen i Nya Karolinska i Solna. Under onsdagseftermiddagen får DN närvara vid ett, där tio nyckelpersoner förbereder inför påskhelgen. Just nu har antalet covid-19-fall planat ut, men inget är säkert.

– Vi måste använda det här mötet för att förbereda för det oväntade, inleder Björn Zoëga.

Operativa direktören Kalle Conneryd Lundgren visar snabbt upp ett antal powerpoint-bilder. Sjukhuset har hittills klarat att få fram intensivvårdsplatser som täckt behovet, beskriver han. Samtidigt har patienter kommit från andra sjukhus och från andra regioner. Totalt 20 patienter från Sörmland har kommit sedan i tisdags.

– Vi vet hur det var förra helgen, så vi behöver ha en hög marginal när vi går in i den här helgen. Fördelning av personal till uppgifter utom den egna professionen kan bli aktuellt.

Läs mer: Vårdplatserna väntas räcka till i Stockholm i påsk

Den omdiskuterade intensivakuten tar normalt endast emot patienter i ambulans som kräver särskilt högspecialiserade vård. Men förra helgen styrdes alla regionens högprioriterade ambulanser om till Karolinska, som har flest platser inom intensivvården, iva. Trycket blev under vissa tidpunkter extremt hårt – elva ambulanser kom in, inom loppet av 28 minuter. Det kan hända även under påsken.

Operativa direktören Kalle Conneryd Lundgren redovisar för läget för övriga ledningsstaben på Karolinska. Foto: Eva Tedesjö

– Det fortsätter komma in patienter i hög takt. Vi får avdelningar med högre beläggning och avflödesbehovet från våra avdelningar och ut, till särskilt geriatriken för våra äldre patienter, måste fungera. Vi måste ha en plan för materialbrist om det uppstår på de här avdelningarna, säger Kalle Conneryd Lundgren.

Orosmolnen är många. Hjärtattacker, stroke och cancer stoppas inte av pandemin – den vården måste upprätthållas och separeras från smittan. Enligt staplarna som projiceras på väggen har vissa cancertyper som bröstcancer inte helt nått målen, som sattes långt innan pandemin, i mars. Men enligt Conneryd Lundgren har inga medicinskt farliga köer har skapats. Och endast ett fåtal patienter har fått vänta över åtta timmar på akuten.

Samtidigt ligger sjukskrivningstalen 10–12 procent över det normala och majoriteten av de anställda på sjukhuset jobbar just nu med helt nya arbetsuppgifter.

– Det gör naturligtvis att utmaningarna stiger ytterligare när det gäller bemanning. Vi måste hålla utbildningarna i takt.

Lagren är små – FFP2-klassade munskydd och långärmade skyddsrockar sinar.

– Vi har fortfarande material så vi klarar oss, men kommer att behöva fortsätta fylla på dagligdags.

20 av 30 första Iva-patienterna utskrivna Under onsdagseftermiddagen låg 281 vuxna patienter inne på Karolinska, varav 118 på intensivvårdsavdelning. I regionen fanns 198 Iva-patienter. Under påsken ska Iva-platserna öka gradvis från 155 till 216 platser på Karolinska. Hittills har 20 av de första 30 patienterna med covid-19 som lades in på iva lämnat. Vissa har skrivits ut, andra vårdas fortfarande på sjukhuset. Det är en högre siffra än vad som rapporterats från andra länder. Enligt tf temachef Per Mattsson kan det dels bero på hög Iva-kvalitet på Karolinska, men även på att Karolinska är ”bra på att välja ut patienter som klarar Iva-vård”. Källa: Karolinska universitetssjukhuset. Visa mer

Korta avtal har tecknats med privata aktörer som upplåter operationssalar för kirurger från Karolinska, så att anestesipersonal frigörs till iva.

Bemanningen inför helgen, på intensiven och akuten framför allt, måste redas ut. David Konrad, chef för intensiven, är med på länk från Huddinge. Han ger uppdaterade siffror om antalet patienter och att platserna ska öka från 155 till 216 under helgen.

– Vi har bekymmer med bemanning – den är väl stretchad. Vi har också bekymmer med en del av de privata vårdgivaraktörerna, som kommer på utbildningarna men sedan jobbar de deltid och kan inte gå in i avtalen.

En i ledningen frågar: Kommer vi fortfarande klara att ha intensivvårdsteam som stöttar akuten om vi får fler ambulanser, David?

– I början av helgen – ja. Sedan är det extraordinära omständigheter. Det är klart att det löser sig, men det kommer att bli tufft om vi behöver alla de här iva-platserna.

Från avdelningarna börjar man nu skriva ut patienter, 10-20 procent per dag. Hittills har 20 av de första 30 patienterna med covid-19 som lades in på iva kommit därifrån, levande. Glädjande, påpekar flera. Ylva Pernow, temachef för inflammation och infektion, frågar om behov av ”step down” – platser för patienter som kommer ur intensivvården.

– Tyvärr har vi nu så himla många iva-patienter så jag har inte den överblicken. Vi försöker från datakällorna skapa oss en bättre koll. Det jobbas på det i verksamheterna och det kommer krävas ganska mycket inom 8-10 dagar.

Just nu rapporteras lugnt läge i hela regionen förutom från Sankt Görans sjukhus som har det ”jättetufft” – 50 procent av alla vårdplatser är tagna av covidpatienter.

– Jag tror krasst att vi ska räkna med att Sankt Göran och Danderyd inte kommer att klara det här hela helgen, säger någon.

Och så till frågan om ambulanserna. Tre ambulanser var tidigare vikta för att transportera patienter mellan Karolinska i Huddinge och Solna. Är de fortfarande tillgängliga? Och hur blir det med omstyrningen? Staben är överens om att det bästa vore att få hit svårt sjuka patienter direkt, istället för att de ska hamna på akuten på de andra sjukhusen som har färre iva-platser – att forsla iva-patienter mellan sjukhusen tar över fyra timmar åt gången och är enormt resurskrävande.

Per Mattson, tillförordnad temachef vid akut och reparativ medicin:

– Jag tror vi måste vara ärliga med att om vi återgår till den tidigare ambulansstyrningen finns risk för att det blir tjockt på de andra sjukhusen igen. Den ordinarie ambulanstrafiken är ju tokig.

– Du talar till redan troende, säger någon och alla skrattar.

Varför regionen motsätter sig den ambulansstyrning som Karolinska förespråkar – som går emot tanken på en sluten intensivvårdsakut, kan Per Mattsson inte svara på efter mötet. Mellan raderna kan utläsas att frågan är politisk.

– Den frågan passar jag på.

”Mycket talar för att vi är på rätt spår”, säger Per Mattson, tillförordnad temachef vid akut och reparativ medicin vid Karolinska. Foto: Eva Tedesjö

Han visar DN ned förbi ett rum som är en central där Karolinska samverkar med näringslivet för att få fram skyddsutrustning och läkemedel. Tre flygplan har flugits in från Kina med materiel, på initiativ från Karolinska, som nu leder arbetet med att samla materiel till regionen.

– Det bästa hade ju varit om vi haft lager, men nu har vi inte det och då får vi göra vårt bästa och agera så snabbt som möjligt.

Läkemedel – sövningsmedel, smärtlindring, avslappnande, beräknas ta slut inom några veckor. Man ser över alternativen med industrin.

Vi kommer ned till en till synes lugn akutmottagning, där ingen bär skyddsutrustning. En man skjutsas igenom korridoren, sittandes på bår. Det är icke-covid-flödet vi hamnat i. Men på en sekund kan läget ändras helt, som under förra helgen, understryker Per Mattsson som bestämt sig för att jobba varje dag fram till midsommar.

– Och sedan ska jag dricka nubbe. Det känns rätt bra. Det är något med det här, att Karolinska aldrig kan stänga. Sjukhuset förenas under sådana här katastrofer.

Enligt Björn Zoëga är det mest kritiska just nu att få alla bitar att falla på plats.

– Vi tänker hela tiden på bemanningen. Skyddsmaterial och läkemedel finns så att vi klarar helgen. Men vi måste tänka framåt hela tiden, vi vill ligga före så att det inte blir kris, då är det mycket svårare att styra, mycket mera stress som är svårt att hantera.

Källor till DN ger ledningen både ris och ros. Läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark anser att mer borde göras för att underlätta för de redan hårt belastade intensivvårdsläkarna – läkare borde snabbutbildas i iva-vård, precis som man gjort för sjuksköterskorna.

– Det fanns en brist på intensivvårdssjuksköterskor, medan tillgången på läkare var förhållandevis bättre. Därför prioriterades att utbilda sjuksköterskor i första hand men även läkare kommer med all sannolikhet att utbildas när behovet växer, kommenterar Björn Zoëga.

En kirurg som varit och är extremt kritisk till den stora omorganisationen med konsulter och frågor kring NKS som varit före Zoëgas tid, vill nu hylla anonymt: ”Nu måste jag säga att Karolinskas ledning är helt fantastisk i hur de har hanterat denna situation med covid. Hatten av för Björn Zoega, operativa direktören, temachefer och David Konrad med flera. För alla medarbetare på golvet är det välbehövligt att den kompetensen visade sig nu. Helt fantastisk stämning härinne trots den enorma påfrestning denna pandemi innebär”.

Zoëga tar även berömmet med ro.

– Jag har hela tiden sagt att vi måste hålla oss till fakta, struktur och lugn och att alla chefer måsta jobba nära sin personal. Alla har gjort ett helt fantastiskt arbete och det är tack vare att vi gör detta tillsammans som vi svetsas samman och hittills har klarat det bra. Men det är lång väg kvar.