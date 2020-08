Här varnar SMHI för riktigt kraftigt regn

I Kalmar län, på Öland och Gotland och i Östergötland har SMHI gått ut med klass 1-varningar för kraftigt regn. På Skagerak, i mellersta och norra Östersjön och i Rigabukten varnas för blåst med kulingstyrka.

– Det kan vara riktigt kraftigt regn, och källare och avlopp kan översvämmas när det kommer så mycket på kort tid. Det kan regna kraftigt även i andra delar av landet.

Både Södermanlands och Stockholms län får känna på ovädret under lördagen

Regnet kommer i sällskap med åskan. Det kommer både blixtra och dundra i stora delar av landet när lågtrycket västerifrån drar fram under lördagen.

– I Norrland har vi också ett stråk av skurar som kommer in under natten. Tyngdpunkten för regnet ligger i de södra delarna under lördagen, men under söndagen ligger den över norra Svealand och Norrland. Då kan det också vara kraftigt regn.

Lågtrycksvädret blir kvar över helgen, men till måndagen ljusnar det igen. Det blir lite varmare, men inga riktigt höga temperaturer.

– Det är en tillfällig stabilisering. Det ser ut att bli sol under måndagen, och stabilt under tisdagen, men sedan är det ett lågtryck som ska passera upp över landet igen.

Det blir ostadigare från mitten av veckan, men det behöver inte innebär att sommarvädret är borta för i år.

– Kanske blir det lite varmare till slutet av veckan. Men det blir nog inga 30 grader mer i år, säger Charlotta Eriksson.