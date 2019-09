Hårda vindar skapar störningar i tågtrafiken i Västsverige

De kraftiga vindar som drog in över Västsverige under gårdagen och natten har skapat problem i tågtrafiken. På två håll står tågen helt still under morgonen. Det gäller sträckorna Varberg-Borås och Uddevalla-Strömstad.

Trafikverket räknar med tågen ska kunna gå som vanligt igen runt tiotiden i dag.

– Det är träd som har fallit ner över kontaktledningarna, säger Camilla Hult på Trafikverkets pressjour.

Under natten förekom också hinder på mindre vägar i regionen, men vid sjutiden på morgon fanns inga rapporter om allvarliga störningar i vägtrafiken.

Vinden har lagt sig något i Väst. Enligt SMHI ska det blåsa runt 7 meter per sekund under dagen, med byvindar upp till 15 meter per sekund. I morgon räknar SMHI med att vindstyrkan minskat till 5 meter per sekund.