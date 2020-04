Högsta antalet döda i Sverige under 2000-talet vid påsk

SCB:s preliminära statistik är nu uppdaterad till och med fredagen den 24 april. Under påskveckan (vecka 15) dog 2.505 personer (358 personer per dag). Det är närmare 150 fler döda än de näst högst uppmätta dödstalen under en vecka, som var 2.364 döda under vecka 1 år 2000.

– Det är viktigt att tydligt påtala att det här är preliminär statistik och att dödstalen för främst de senaste veckorna kommer att revideras uppåt, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

I Stockholms län är dödstalen fortfarande höga. Under veckorna 14–16 har de varit mer än dubbelt så höga som motsvarande veckogenomsnitt åren 2015–2019.

Stockholm som är största kommunen i länet är också den som har flest antal döda. I tiodagarsperioden fram till och med påskdagen avled 444 personer. I nästa tiodagarsperiod fram till och med förra måndagen, den 20 april, har 384 personer avlidit. Men det är för tidigt att säga att det återspeglar en nedgång eftersom det finns en eftersläpning i rapporteringen.

Under samma period, veckorna 14-16, har ytterligare sex län under minst en vecka haft dödstal som varit minst 50 procent högre än veckogenomsnitten åren 2015–2019. Det rör sig om Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna.

Kommunen med högst uppmätt överdödlighet under perioden 21 mars–20 april är Sundbyberg. Andra kommuner med högt antal döda under samma period är Borlänge, Salem, Sollentuna och Gnesta.

– Både i Sundbyberg och i Borlänge har mer än tre gånger fler dött under 2020 än genomsnittet för åren 2015–2019, säger Tomas Johansson vid SCB.