Högsta antalet nya bekräftade fall hittills i Sverige

– I dag har vi det största antalet nyanmälda fall på ett dygn hittills, sa Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, under torsdagens presskonferens med svenska myndigheter.

Karin Tegmark-Wisell förklarade detta med att man kraftigt utökat provtagningen i primärvården som står för den stora ökningen i nya fall.

Antal iva-vårdande fall har dock minskat från mitten av april till i dag. I Stockholm har antalet minskat gradvis, men i Västra Götaland finns en viss ökning. Totalt rörde det sig om 568 personer som under torsdagen vårdades inom intensivvården med respirator, varav 281 av dessa har covid-19.

Gällande antalet avlidna är man nu nere på en nivå om 37 registrerade dödsfall per dag utifrån ett rullande sjudagars genomsnitt, men för de senaste dagarna finns en eftersläpning. Under det senaste dygnet har ytterligare 19 registrerats som avlidna i covid-19. Totalt har därmed 4.814 personer registrerats som avlidna i covid-19.

Karin Tegmark-Wisell berättade vidare att man under torsdagen presenterar en ny rapport om virusets arvmassa som kommer att bidra med ytterligare information om hur det nya coronaviruset kom in i Sverige. Analysen visar att viruset kom in i Sverige från flera olika länder, som Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och USA.

– Vi ser tydligt en enorm import från Italien och en smitta från Österrike. Men vi ser att identisk arvsmassa finns även i virus från andra länder, sa Karin Tegmark-Wisell.

Viruset fanns alltså i flera länder, men det hade inte hade varit möjligt att provta alla svenskar som hade varit utomlands, enligt Karin Tegmark-Wisell.

– Vi har ett stort antal resande i Sverige. 14, 15 eller 16 miljoner resor sker varje år. Det hade inte varit möjligt att provta resande från alla regioner i världen. Men det hade varit önskvärt om man identifierat fall på tidigare nivå. Då hade vi kunnat rikta provtagningen, sa hon.

Svante Werger från Myndigheten för samhällskydd och beredskap berättade under presskonferensen om den risk för cyberangrepp mot sjukvården man sett. Det handlar framför allt om stöld av patientdata och så kallad ransomware, alltså skadlig programvara som låser tillgången till datorn tills den som utsatts betalat en lösensumma till angriparen.

Man har därför tagit fram ett stödmaterial för alla berörda inom sjukvården för att de ska kunna stärka it-säkerhet och förebygga angrepp.

– Utsätts man för ransomware ska man aldrig betala lösensumman, sa Svante Werger.

Läs mer: Finland öppnar gräns – men inte mot Sverige