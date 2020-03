Hon fick inte fylla fyra

När Melinda Jacobs svänger in framför den röda träkåken i Finspång får hon omedelbart syn på flickan. Hon ligger invirad i en tunn filt i jourmammans armar, de står redan på farstubron och väntar på henne. Flickan har en lila och rosa sparkdräkt i den näst minsta storleken. Melinda springer, det är i alla fall så hon minns det. Bebisen hon får i famnen väger bara strax över fyra kilo, sju veckor och sex dagar in i livet.

Socialtjänstens handläggare kallar henne Lilla hjärtat.

Melinda Jacobs tar emot bebisen. Nu känner hon ett fjunigt litet huvud mot bröstet. De går in i huset. Melinda Jacobs byter hennes blöja, ger henne mjölkersättning ur en nappflaska. På ett ögonblick känns flickan som hennes dotter och hon lovar tyst att skydda henne från allt och hela världen. Ingen ska någonsin få göra henne illa.

Två år, nio månader och 13 dagar senare ska en dom i kammarrätten i Jönköping skilja dem åt för alltid.

Då har flickan tio månader kvar att leva.

Hennes död väcker frågan: Sätter svensk lag barnets bästa främst?

Den lilla flickan omhändertogs redan på BB. Socialtjänstens handläggare kallade henne Lilla hjärtat – ett smeknamn som följde henne under uppväxten i familjehemmet. Foto: Privat

● ● ●

Strax efter att flickan föds blir hennes personuppgifter sekretessbelagda. Hennes pappa anses utgöra ett sådant hot mot henne att var hon finns, och hos vem, måste hållas hemligt. När hon bara är några veckor gammal beslutar förvaltningsrätten att omhänderta henne enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

I domen berättas om dagen då flickan kom till världen.

”Anmälan inkommer i samband med förlossningen då flickans far är upprörd och hotfull. Han har med sig egenköpt lustgas som han inhalerar inför personalen. När verksamhetschefen försöker lugna honom blir denne hotad. Vakt får tillkallas för att avhysa honom. Avdelningen får hållas låst under den tid mamman vårdas där.”

Socialtjänsten vill placera mamman och dottern i ett skyddat boende. Det slutar med att mamman åker hem från BB utan flickan, som då är nio dagar gammal.

Efteråt hävdar mamman att hon motsatt sig alla former av tvångsvård av dottern.

I domstolshandlingar från förvaltningsrätten tecknas bilden av en familj svårt präglad av missbruk och psykisk ohälsa. Flickan föds med abstinens.

Pappan: impulsiv, ångestattacker, kognitiv nedsättning. Beroende av bensodiazepiner. Han tycks nära ett hat mot myndigheter. Sedan år 2000 förekommer han i flera avsnitt i belastningsregistret: En rad narkotikabrott, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd, olaga hot, brott mot knivlagen.

Föräldrarnas missbruk fortsätter efter att de lämnat bort flickan.

Rummet i tegelvillan i Vadstena är kvar som det lämnades i april förra året. Den rosa tyllklänningen hänger fortfarande kvar på garderoben. Foto: Paul Hansen

Han är farlig, säger polisen om pappan när han grips tillsammans med flickans mamma bara en dryg månad efter dotterns födelse, våren 2016. Mamman har fentanylplåster i väskan, enligt socialnämndens utlåtande. Under en husrannsakan i lägenheten hittar polisen cannabis och ”ett stort antal tabletter”. Pappan döms senare till ett år och två månader i fängelse för grovt hemfridsbrott och grovt vapenbrott.

I kontakterna med socialtjänsten upplevs pappan så hotfull att kommunen måste anlita en vakt när han ska vara med på möte.

När flickans äldre bror omhändertas enligt LVU vittnar pojken om att pappan tvingat honom att sova i en plastpåse. ”Han uppfattas som lättad när socialtjänsten talar om att han inte behöver träffa honom mer”, skriver nämnden.

Mamman: svår depression och ångest, äter dämpande mediciner. Hon försvarar pappan. I förvaltningsrätten säger hon att vreden, de aggressiva utbrotten, aldrig går ut över barnen i familjen. De riktas bara mot myndighetspersoner.

Det tycks inte finnas någon tvekan i förvaltningsrättens beslut: ”Förhållandena medför en påtaglig risk för att flickans hälsa och utveckling skadas”, står det i domen.

Lilla hjärtat sveps in i sekretess.

När Melinda Jacobs och Lasse Lundberg tog emot flickan var hon drygt sju veckor gammal. Tre veckor innan sin tredje födelsedag flyttade hon till de biologiska föräldrarna för gott. De fick inte träffa henne efter det. Foto: Paul Hansen

● ● ●

I Vadstena, precis där Östgötaslättens gröna åkrar tar slut och 60-talsområdet med vita och bruna villor tar vid, ligger flickans nya hem.

Det är försommaren 2016. I dörren till en vit tegelvilla väntar en ny familj, ett familjehem: en mamma, en pappa och tre förväntansfulla systrar. De har längtat. Och flickan tycks törsta efter trygghet och närhet, berättar Melinda. Hon bär omkring henne i en bärsjal de första månaderna.

– Precis som när jag var nybliven mamma åt mina andra döttrar var jag väldigt uppmärksam på allt hon gjorde, jag vakade på nätterna och kontrollerade att hon andades, att hon hade det bra. Det var precis samma instinkter som väcktes. Jag bar henne i sjalen för att hon skulle känna att jag alltid fanns hos henne, att jag var hennes mamma. Hon bodde på min kropp den första tiden, säger Melinda Jacobs.

Jag bar henne i sjalen för att hon skulle känna att jag alltid fanns hos henne, att jag var hennes mamma

Lilla hjärtats stora blå ögon följer storasystrarna genom huset. De lockar fram några av hennes första riktiga skratt, de håller hennes händer när hon tar sina första steg.

När flickan och hennes yngsta storasyster, två år äldre Vendla, ska somna pillar de med varandras fingrar. Två sömnrufsiga, alltid nära.

– Hon blev en naturlig del av vår familj direkt. Vi stod liksom här med hjärtat på vid gavel, säger Melinda.

Lasse Lundberg, flickans familjehemspappa, var först tveksam. Men med tiden släppte han sin rädsla för att flickan skulle återföras till de biologiska föräldrarna. Han älskade flickan som sin egen. Foto: Paul Hansen

Lasse Lundberg, Melindas man och flickans familjehemspappa, försöker till en början hålla tillbaka sina känslor. Han är rädd att flickan ska tas ifrån dem. Men familjen ges hela tiden lugnande besked. Det är en uppväxtplacering, får de höra. Chanserna att hon ska få stanna kvar hos familjen för alltid verkar goda. Så småningom skingras även Lasses tvivel.

Lasse och Melinda i den rosa vardagsrumssoffan. De kan fortfarande höra små plattfota steg genom rummen.

De kommer fort, ta ta ta ta ta.

Favoritklänningen i rosa tyll hänger kvar på garderoben i hennes rum.

”Hon var sensitiv”, säger Lasse. Hennes sårbarhet syntes inte, men den fanns alltid där. Alla hon mötte ömmade för henne, även om de inte kände till hennes bakgrund.

– Hon hade den inverkan på folk: att de ville ta hand om henne, säger Melinda Jacobs.

Mormor, morfar, kusiner, förskolefröken Britt – Lilla hjärtats värld blir större. Hon lär sig älska sång och dans.

På fredagseftermiddagarna samlas systrarna och dansar i köket. Hennes enda favorit är Disneyfilmen ”Vaianas” sång ”Där du är”. I ett filmklipp i Melindas mobil dansar hon runt runt runt åt samma håll till ”Caramellsången”. Små händer försöker hålla takten.

Och när Lasse Lundberg, som är trummis i ett dansband, har spelning i Vadstena sitter hon på scenkanten, uppslukad av musiken.

Melinda Jacobs tog emot sitt första familjehemsplacerade barn när hon var 21 år, att hjälpa utsatta barn är hennes kall. Hon har lång erfarenhet och hon vet att svensk lagstiftning strävar efter att återförena barn och föräldrar. Men när flickan växer in i familjen släpper oron för att hon ska slitas bort från dem. Det är för jobbigt för att tänka på. Hon litar på socialtjänstens handläggare som ser små risker att flickan ska tvingas flytta.

När flickan snart ska fylla ett år har hennes pappa kommit ut ur fängelset.

Nästan ett år passerar.

De biologiska föräldrarna har inte glömt bebisen de lämnade på BB. Några månader före tvåårsdagen vill de ha tillbaka sitt barn.

Socialnämndens uppfattning är bestämd: Flickan har sin trygghet och sin anknytning i familjehemmet. Pappan har inte träffat sin dotter sedan hon föddes, och föräldrarna vill inte visa att de är drogfria genom tester. Mammans psykiska ohälsa består, uppger nämnden och hänvisar till läkarintyg. Samarbetet med socialtjänsten fungerar inte, och föräldrarna vill inte ta emot hjälp och stöd.

Att bryta kontakten med familjehemmet skulle skada flickan, slår socialnämnden fast.

När saken prövas i förvaltningsrätten säger den biologiska mamman att socialnämnden har en dold agenda. Föräldrarna motsätter sig beskrivningen av dem som missbrukare. Deras liv har förändrats. De har både jobb och lägenhet. Parets arbetsgivare och en kollega vittnar om att föräldrarna sköter sig klanderfritt.

”Han är fin tillsammans med sina barn”, intygar kollegan i rätten.

Flickans eget offentliga biträde, advokat Martin Bengtsson – som är skyldig att enbart se till hennes intressen och föra hennes talan i rätten – har varit på besök i familjehemmet.

– Han såg på när hon lekte, pratade med henne och tittade i hennes rum. Det sista han sa innan han gick var: tänk om man hade fått ha ett så här fint rum när man själv var liten, berättar Melinda Jacobs.

Flickans rum i Vadstena står fortfarande orört. ”Det känns som att vi sviker henne om vi tar bort allt”, säger flickans näst äldsta syster Savannah. Foto: Paul Hansen

”Det råder inga tvivel om att [flickan] utvecklas på ett bra sätt samt får kärlek och omvårdnad”, framför Martin Bengtssons kollega Robert Nyström, som fått rycka ut i rätten när Bengtsson inte kan vara där. Robert Nyström anser att föräldrarnas överklagan ska avslås. Och domstolen går på samma linje.

Melinda Jacobs och Lasse Lundberg tror att de kan andas ut.

Men föräldrarna överklagar.

Två dagar före förhandlingen i kammarrätten får Melinda Jacobs ett samtal från Martin Bengtsson. Han frågar om socialnämnden tänkt ha ett juridiskt ombud på plats under förhandlingen. Det borde de, avslutar Bengtsson samtalet.

Melinda Jacobs försöker skaka av sig oron. Vad menade Martin Bengtsson? Hennes kontaktpersoner inom socialtjänsten lugnar. Det har framkommit nya uppgifter.

I kammarrätten presenteras, enligt uppgift till DN, information om att pappan inte längre arbetar, att arbetsgivaren misstänker missbruk.

Men den 20 september 2018, fyra månader efter förvaltningsrättens dom, gör kammarrätten i Jönköping en ny bedömning.

Det kan inte längre anses föreligga någon påtaglig risk för att flickans hälsa eller utveckling skadas, skriver domstolen.

Lilla hjärtat ska återföras till sina biologiska föräldrar.

● ● ●

Vad har förändrats sedan beslutet i förvaltningsrätten?

För att förstå det måste man förstå hur lagen är skriven. När man säger att lagen styrs av ”barnets bästa” är det inte riktigt sant. Istället är utgångspunkten att de biologiska föräldrarna bedömts vara oförmögna att ta hand om sitt barn, att det låg i barnets intresse att flyttas till ett familjehem. Kammarrättens bedömning handlade om huruvida de biologiska föräldrarnas situation hade förbättrats. En stor förbättring innebär att tvångsvården kan upphöra, enligt lagen.

Rätten tar alltså inte någon större hänsyn till barnets situation. Enligt ett prejudikat ska domstolen inte över huvud taget väga in att barnet riskerar att skadas av själva separationen – det är enbart föräldrarnas lämplighet som ska prövas.

Därför blir föräldrarnas inställning till situationen central. I kammarrätten säger pappan att de vill ta emot allt stöd som bara går om dottern flyttar hem. Kontakten med familjehemmet får gärna bestå, uttrycker mamman. Flytten ska ske långsamt – det kanske kan ta uppemot ett år – lovar pappan. De säger sig ha insikt och ser sin skuld i det som inträffat.

Flickans ombud, advokat Martin Bengtsson, anser i kammarrätten att föräldrarnas förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre föreligger någon påtaglig risk för hennes utveckling om hon skulle flytta hem till föräldrarna.

Men socialnämnden motsätter sig att vården av flickan ska upphöra.

De hänvisar till att hon är en naturlig del i familjehemmet, att den biologiska pappan är labil och hotfull och att föräldrarna inte förstår varför hon omhändertogs från början.

Den biologiska pappan har då inte träffat sin dotter sedan födseln. Han vägrar drogtester eftersom han inte anser att det behövs.

Den biologiska mamman lider av psykisk ohälsa och har uteblivit från besök hos psykiatrin.

Socialnämnden anför att man inte har någon insyn i familjeförhållandena hos de biologiska föräldrarna.

Flickan har aldrig bott med sina biologiska föräldrar. En helt annan familj är den hon känner som sin – en annan mamma, en annan pappa, tre storasystrar.

Och ändå: En enig kammarrätt anser att omhändertagandet ska upphöra. Och lyssnar man på vad lagen säger är det svårt att slå fast att kammarrätten har gjort fel - trots att flickan nu är död.

– Barnets bästa ska alltid gå först. Vissa omständigheter kan vi dock inte väga in i bedömningen, har kammarrättsrådet Linda Svärd sagt till DN tidigare.

– Med facit i hand så är det klart att jag inte känner mig helt bekväm med situationen.

I dag vill ingen som var med och fattade beslutet låta sig intervjuas. I ett mejl skriver kammarrättsråden:

”De förhållanden som var avgörande för domen från september 2018 framgår av domskälen och i övrigt kan vi inte ge några ytterligare kommentarer.”

● ● ●

Beskedet om att flickan skulle flytta från familjehemmet kom som en chock. ”Hur kan det vara ett barns bästa att ryckas upp från all sin trygghet och sin familj?” säger hon. Foto: Paul Hansen

I Vadstena hoppas Melinda och Lasse fortfarande att något ska hända som gör att domen inte vinner laga kraft. De försöker hålla sig lugna. Socialnämnden kallar in en jurist som formulerar en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Men det blir inget prövningstillstånd.

Beslutet står fast.

– Hur kan barnets bästa vara att ryckas upp från all sin trygghet och sin familj? Domstolen såg inte till hennes bästa över huvud taget. Jag förstår inte att det kan vara så här i Sverige, i mina ögon är det barnmisshandel, säger Melinda Jacobs.

Domstolen såg inte till hennes bästa över huvud taget. Jag förstår inte att det kan vara så här i Sverige

Under vintern 2018 och våren 2019 träffar flickan sina biologiska föräldrar allt oftare. Umgänget med den biologiska mamman utökas från 90 minuter var tredje vecka till flera timmar med båda föräldrarna. Det blir dagar. Till slut nätter. Flickan tappar vikt. Hon, som varit torr i flera månader, måste börja med blöja igen, berättar Melinda.

Till slut vägrar hon gå ut.

– Hon skrek så förtvivlat när vi skulle åka, ibland fick jag bära ut henne i bilen utan ytterkläder för att vi skulle komma i väg över huvud taget, säger Melinda Jacobs.

Det görs flera orosanmälningar till socialtjänsten, men inget kan stoppa flytten när det finns en dom, får familjehemmet veta.

Tre veckor innan flickan ska fylla tre år, i början av april 2019, ska Melinda och Lasse lämna henne för gott.

En ögonblicksbild fångad i Lasses mobilkamera från hallen:

Vendla, 5 år, står på knä framför sin lillasyster. De två sömnrufsiga, alltid nära. Varje natt så länge de kan minnas har de somnat hand i hand. Ingen av dem vet att de kramas för sista gången.

”Vi ses på treårsdagen”, säger de.

April 2019, familjehemssystrarna säger hejdå för sista gången. Löftet från domstolsförhandlingen om att kontakten med familjehemmet kunde fortsätta var tomt. De fick aldrig ses igen. Foto: Privat

I bilen på väg till staden där de biologiska föräldrarna bor: Melinda och Lasse ska lämna tillbaka barnet de haft vid sin sida sedan hon var sju veckor och sex dagar gammal. Tillbaka till en pappa som barnet i barnstolen bakom dem fick sekretessbelagda personuppgifter för att skyddas från.

– Det var som att man satte på sig en mask, antog nån slags roll, säger Lasse. Som att man skulle vara duktig och utföra sitt ”uppdrag”. Nu, såhär i efterhand, kan jag inte förstå att vi gick igenom det.

När de säger adjö till flickan viskar Melinda: Det dröjer ett tag innan vi ses.

01:44. ”Det går inte att förklara för ett treårigt barn att hon ska tas ifrån sin familj. Så jag låtsades att hon bara skulle vara där en stund”, berättar Melinda Jacobs.

● ● ●

Veckorna går. När flickans treårsdag närmar sig får familjehemmet i Vadstena veta att de inte längre är välkomna. Föräldrarnas löfte under domstolsförhandlingen – att kontakten med familjehemmet gärna skulle få fortsätta – visar sig vara tomt. Och ingen kan göra något åt det.

Sakta börjar de förstå att de har förlorat flickan de ser som sin dotter.

– Det går inte att sätta ord på det, det är som tortyr. Jag vet att hon finns, men jag får inte träffa henne. Jag får inte hålla henne, inte trösta henne. Ingenting. Inte ens veta hur hon har det, säger Melinda Jacobs.

Jag vet att hon finns, men jag får inte träffa henne. Jag får inte hålla henne, inte trösta henne

Rummet med rosa katt-tapeter står fortfarande orört. Röda kritstreck på väggen, favoritnallen Lisa sitter kvar på hyllkanten. Allt är kvar precis som det lämnades i april förra året. Kläder fortfarande i prydliga högar i garderoben. Som om hon när som helst ska springa in genom dörren.

”Det känns som att vi sviker henne om vi tar bort allt”, säger flickans näst äldsta syster Savannah.

Bild 1 av 3 De röda kritstrecken är kvar på tapeten, klänningen hänger kvar på väggen. Som om hon när som helst skulle vara tillbaka i familjehemmet i Vadstena. Foto: Paul Hansen Bild 2 av 3 Foto: Paul Hansen Bild 3 av 3 Foto: Paul Hansen Bildspel

Under hela hösten 2019 hör familjehemmet ingenting från vare sig socialtjänsten eller de biologiska föräldrarna. Domen i kammarrätten har raderat all insyn, all kontakt med flickan. Deras oro blir värre kring jul. På juldagen kommer information från en anonym person i familjens närhet: flickan har svårt att fästa blicken och det är kämpigt att få kontakt med henne.

– Jag får information om hennes mående som jag inte kan gå in på, men som gör mig fruktansvärt orolig. Jag ringer till socialtjänsten direkt, säger Melinda Jacobs.

De jourhavande handläggarna, som har med sig polis, släpps inte in i lägenheten. Dagen efter, på annandagen, får de komma in. Handläggarna gör bedömningen att situationen inte är tillräckligt allvarlig för vare sig ett akut omhändertaganden eller en fortsatt utredning. Exakt vad de såg eller vad som hände i lägenheten är sekretessbelagt.

I januari gör socialtjänsten flera försök att boka in möten med föräldrarna. Oron för flickan finns kvar – men myndigheternas tjänster är frivilliga. De biologiska föräldrarna bokar av de möten som bokas in.

– De försöker allt de kan, men kommer inte längre. Lagen räcker inte till, säger Melinda Jacobs.

Tidig eftermiddag den 30 januari 2020. Melinda Jacobs är i staden där flickan bor i ett annat ärende när socialtjänsten tar kontakt. Hon kallas till ett mötesrum i kommunens lokaler.

Nu händer det, tänker Melinda. Lilla hjärtat kommer tillbaka.

Och hon öppnar dörren till det vita konferensrummet. Alla är där, alla de som arbetat med flickan. Nu händer det, tänker hon igen.

Tills hon förstår på deras ansiktsuttryck att allt är över.

Den biologiska mamman är på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till annans död och brott mot griftefriden. Hon nekar till brott. Enligt DN:s uppgifter har man hittat spår av opiater i flickans kropp.

● ● ●

De hoppades in i det sista att hon skulle komma tillbaka. Men den 30 januari i år fick familjehemmet beskedet att flickan dött hos sina biologiska föräldrar. Foto: Paul Hansen

Samhället beskyddade flickan, samhället såg till att hon fick kärlek och omsorg. Allt ändrades just när hon skulle fylla tre år.

– Det var att utsätta flickan för ett enormt trauma, säger Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, som har skrivit flera böcker om anknytning.

– Ett barn knyter an till den som tar hand om barnet. Det är med andra ord i familjehemmet den här flickan har sina föräldrar. Särskilt sett till att hon togs om hand redan som spädbarn, säger han.

Anders Broberg förklarar:

– Som systemet ser ut i dag sätter man barn i ett väntrum i väntan på att föräldrarna ska ordna upp sina liv, och om de gör det ska barnet föras tillbaka. I många fall kan det dröja flera år. Och ingenstans tar man hänsyn till hur barnet skadas av det här.

Man sätter barn i ett väntrum i väntan på att föräldrarna ska ordna upp sina liv. Och ingenstans tar man hänsyn till hur barnet skadas av det här.

Att rycka upp ett barn under de premisserna är en enorm påfrestning för ett barn och ökar dramatiskt risken för psykisk ohälsa, visar forskningen.

– Jag skulle vilja se någon som skulle hävda att det är utifrån barnets bästa, säger Kerstin Neander, socionom och forskare vid Örebro universitet.

Hon menar att agerandet snarare kan ses som en avancerad form av barnmisshandel.

Att tas ifrån all sin trygghet handlar - ur barnets perspektiv - om liv och död, poängterar hon.

– Det är fruktansvärt att svensk lagstiftning sanktionerar det här.

Precis som kammarrätten i Jönköping motiverar i domen om tvångsvården av flickan, ska det alltså inte vägas in att ett barn kan ta skada av att ryckas upp från hela sin trygghet och hela sitt sammanhang.

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, har bland annat forskat om socialtjänstens ansvar att skydda barn och domstolarnas roll i LVU-ärenden.

– Det råder ingen tvekan om att vår lagstiftning bygger på en stark strävan efter att barn och föräldrar ska återförenas. Lagen utgår från att det bästa för ett barn är att vara med sina föräldrar, säger hon.

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, menar att fallet med den döda flickan framför allt blottar brister i lagstiftningen - att lagen inte i tillräckligt hög grad prioriterar barns rätt till trygghet och stabilitet. Foto: Paul Hansen

Pernilla Leviner har tagit del av domarna som förde flickan tillbaka till de biologiska föräldrarna.

Några saker sticker ut, säger hon. Det offentliga biträdets insats är en av dem.

– Han anger i domen att han anser att föräldrarnas förhållanden förändrats så att det inte längre föreligger en påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling att återförenas med dem. Men man undrar vad han vet om det? Det ligger inte i hans uppdrag att uttala sig om, säger Pernilla Leviner.

DN har vid upprepade tillfällen försökt få en intervju med advokat Martin Bengtsson, flickans ombud. På frågor om vilket underlag han hade svarar han: ”inga kommentarer”. I ett sms några veckor senare skriver Martin Bengtsson:

”Lagstiftningen utgår från att barn ska förenas med sina föräldrar så snart det finns förutsättningar för det. Om en sämre situation uppstår ska givetvis socialtjänsten vara uppmärksam på det och vidta åtgärder igen om det behövs.”

Varför ringde Martin Bengtsson upp Melinda Jacobs två dagar före förhandlingen i kammarrätten och uppmanade socialtjänsten att anlita ett eget juridiskt ombud under förhandlingen?

Han vill inte svara på det.

Vardagsrumsbordet i villan i Vadstena är fullt av blommor. Foto: Paul Hansen

En annan, än mer central del för domslutet, påpekar Pernilla Leviner, är att socialtjänsten inte lyckats visa att det fanns brister i föräldrarnas omsorgsförmåga.

– Det handlar inte om att kammarrätten ska avgöra om de är bra föräldrar eller inte. Hon omhändertogs på grund av bristande omvårdnad, då måste socialnämnden visa att bristerna kvarstår – och om de inte gör det ska barnet återförenas med föräldrarna.

Samtidigt, socialtjänsten förordar att hon ska stanna i familjehemmet – det är de som har utbildning och kunskap om barnet och viss insikt i familjen. Varför lyssnar inte kammarrätten på dem?

– Jo, det kan man säga. Men man måste göra bedömningen under lagarna. Och socialnämnden har inte lyckats visa att det fortfarande är en påtaglig risk.

Det räcker inte att socialtjänsten inte har insyn i familjen, att pappan inte gått med på att ta ett drogtest, exempelvis?

– Det är otydligt huruvida drogtesterna varit en central fråga för rättens bedömning. Möjligen hade man velat gå till botten med riskerna för ett pågående missbruk. Man kan fråga sig om det i sig inte borde ha höjt risken för barnet? Men om vi tar bort det faktum att vi vet att det här gick fruktansvärt illa så är det inte den här beskrivningen som får mig att studsa.

Bristerna som blottas ligger inte i kammarrättens bedömning, anser Pernilla Leviner. De finns framför allt i lagstiftningen.

Det största felet är att man inte i tillräckligt hög grad prioriterar barns anknytning och behov av trygghet och stabilitet – oavsett föräldrarnas eventuella brister eller inte. – Den här lilla flickan har aldrig levt med sina föräldrar. Hennes familjeliv är i högre grad hos familjehemmet. Men det tar inte lagstiftaren hänsyn till.

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Foto: Paul Hansen

2015 lämnade en statlig utredning förslag på förändringar för att stärka barn rätt i LVU-lagstiftningen. Några förslag antogs. De flesta hamnade i byrålådan på socialdepartementet. Regeringens utredare, Håkan Ceder, säger i dag:

– Tvångsvård av barn har låg politisk prioritet, tyvärr. Det är känsliga frågor och det finns inte heller någon stark opinionsbildning som driver på. Jag beklagar verkligen att politikerna inte har tagit frågan på större allvar.

Hur hade en lagstiftning som tog tydligare ställning för barnens bästa kunnat se ut?

Pernilla Leviner anser att det handlar om att tydliggöra att barnets behov ska vara avgörande vid en prövning av om vården ska upphöra. Det handlar inte bara om huruvida den påtagliga risken har upphört – om föräldrarna har skärpt till sig eller inte – det handlar om att bedöma barnets behov och intressen.

– Man kan säga att det skulle bli som ett komplement för att skydda barns trygghet och stabilitet, säger hon.

Ett annat lagtekniskt sätt att ge barnets behov och bästa större fokus är att göra det möjligt för socialnämnden att begära en överflyttning av vårdnaden om barnet tidigare. Som lagstiftningen ser ut i dag bör det göras först efter tre år.

De politiker och debattörer som i stället framhåller att barnkonventionen blivit lag, och att det därför inte ser ett behov av att ändra lagstiftningen, vad säger du till dem?

– Att det är tvärtom. Barnkonventionen som lag synliggör snarare ett behov av att ta starkare ställning för barnens rätt i svensk lagstiftning.

● ● ●

Häktningsförhandling i tingsrätten. Melinda Jacobs är där för att söka svar. Överallt möts hon av sekretess. Foto: Paul Hansen

Tingsrätten, 28 februari. Lilla hjärtat har varit död i en månad.

Melinda Jacobs går långsamt mot hörsal 5. Tingsrätten ska ta ställning till om flickans mamma ska vara fortsatt häktad. Pappan är död, avliden i häktet en dryg vecka tidigare. Det rör sig varken om självmord eller brott, enligt Åklagarmyndigheten. Dödsorsaken har inte offentliggjorts.

Åklagare Torsten Angervåg yrkar att brottsrubriceringen ändras från grovt vållande till annans död till mord.

– Jag är lugn på ytan. Inuti är det kaos. Men jag vill vara här ändå, det är enda sättet att få veta något, säger Melinda Jacobs.

När hon går mot salen är det för Lilla hjärtats skull.

Hon sätter sig på en av de få åhörarplatserna längst bak i rummet.

Den biologiska mamman nekar till brott genom sin försvarare. Tingsrätten ska snart besluta om stängda dörrar, för även förundersökningen är låst av sekretess, igenbommad med yppandeförbud. Liksom socialtjänsten. Föräldrar som inte är föräldrar på pappret har ingen rätt att veta.

– Jag vill att alla ska få veta att hon var så mycket mer än ”den döda treåringen”. Jag vill att hon ska få upprättelse, jag vill att alla ska veta hur fantastisk hon var. Hon får inte glömmas bort, säger Melinda Jacobs.

Mamman häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt vållande till annans död.

Av alla samhällsaktörer som agerat kring den övergivna flickan som föddes i april 2016 finns det bara en som inte svek: familjehemmet.

Sedan årsskiftet är FN:s barnkonvention en del av svensk lag.

Paragraf tre är särskilt tydlig: ”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”.

Så varför fick Lilla hjärtat inte fylla fyra?