Hotat ålgräs ska få nytt liv med Sveriges största restaurering

Ålgräs är ett sjögräs som brukar beskrivas som oumbärligt för havets biologiska mångfald. Ålgräsängarna på havsbotten ger husrum till en mängd fiskar och andra arter och sjögräset har dessutom förmågan att fånga upp både kol och kväve.

Men det är hotat.

Ålgräset har minskat kraftigt i svenska vatten de senaste 50 åren och bara i Bohuslän har dess utbredning mer än halverats sedan 1980-talet.

Nu ska Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet i ett gemensamt projekt genomföra den största restaureringen av ålgräs i Sverige. I Kosterhavets nationalpark ska 60.000 ålgrässkott planteras med förhoppningen att sjögräset kan täcka en yta av 8.000 kvadratmeter om ett par år.

– Det har försvunnit väldigt mycket ålgräs längs den svenska västkusten och det här handlar om att återskapa det som man förlorat och att försöka göra det på strategiska platser, säger Per Moksnes, forskare vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Ålgräsängar är hem till många arter och viktiga för havets biologiska mångfald. Foto: Per Moksnes/Göteborgs universitet

Under flera år har forskarna letat efter områden där de kan återställa sjögräsängarna. När ålgräset väl har försvunnit går det nämligen inte alltid att återplantera på samma plats.

– Då har miljön destabiliserats så pass mycket att det inte längre går att plantera. Ett så kallat regimskifte har inträffat i miljön och då är det jättesvårt att få tillbaka ålgräset, säger Per Moksnes.

Forskarna har testat flera metoder för att restaurera ålgräset på ett kostnadseffektivt sätt. Till exempel genom att så frön, en metod som används effektivt i stora delar av världen men som inte har fungerat i Sverige. Bland annat på grund av att strandkrabbor äter upp fröna innan de gror.

Därför ska nu fyra dykare under ett par månader plantera de 60.000 skotten vid Långevik och Tångudden på Sydkoster.

– Det som är billigast är faktiskt det som kan verka väldigt ineffektivt, att man skördar skott för hand och planterar dem en och en för hand, säger Per Moksnes.

Skotten tas från en närliggande och frisk ålgräsäng för att sedan placeras ut i ett schackrutsliknande mönster där forskarna vill att växten återetablerar sig. Med tiden kommer sjögräset att breda ut sig även över de tomma rutorna, så att en sammanhängande äng bildas.

– En liten femcentimetersstickling kan på ett år vara meterlång, ha förgrenat sig många gånger och innehålla hundra skott. Det är lite som ett ogräs, säger Per Moksnes.

Forskarna bedömer att det kommer att ta mellan två till tre år innan området vuxit upp till en normal ålgräsäng, förutsatt att allt går som det ska.

Ålgräsängar fungerar som barnkammare till bland annat torsk. Foto: Per Moksnes/Göteborgs universitet

Ålgräsängarna spelar en unik roll i de svenska haven då de fungerar som växtplatser för en stor mängd djur och växter. De är till exempel barnkammare till havsöring, ål och torsk, och på gräsets yta växer alger som är mat till flera ryggradslösa djur i ängens ekosystem.

– Det stabiliserar också botten, genom att de långa bladen dämpar vågorna och strömenergin så att vattnet flyter långsammare. Så vattnet blir klarare än utan ålgräsängar, säger Per Moksnes.

I ängarna lagras det också organiskt material, genom att vattnet saktas ned och sedimenterar mot botten. En process som kan pågå i flera tusen år.

– Det är enorma mängder kol och kväve som ligger låsta under ängarna. De här kolkällorna motverkar klimatförändringarna och övergödningen motverkas av att kväve och fosfor samlas in i ängarna. Därför är det riktigt dåligt när en äng försvinner, för då frigörs allt det här ut i naturen, säger Per Moksnes.

Vad kan man göra som privatperson?

– Det första man kan göra är att ta på sig en snorkel och simma ut i ålgräsängen en vacker dag. För det myllrar av liv, det är väldigt vackert faktiskt när solen silas lite genom sjögräset. Det är nästan ett av mina favoritsnorklingsställen på västkusten.

Ålgräs som växer i haven utanför Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Ett stort hot mot ålgräset är båtlivet. För att skona området med de nya planteringarna vid Koster har boende på ön informerats om projektet och bojar har satts upp runt planteringsområdet. För att skydda det nyplanterade området vill forskarna få till ett ankringsförbud i de grunda delarna av den ena viken, så att den inte förstörs innan växterna hunnit utvecklas och slå rot.

Generellt så rekommenderar Per Moksnes att man bör undvika att ankra i ålgräs, oavsett om området är nyplanterat eller inte. För att vara på den säkra sidan bör man i så fall, enligt Moksnes, släppa ankaret på åtminstone sju till åtta meters djup, det vill säga där det för djupt för ålgräset att växa.

Dessutom skadas gräset av motorbåtar som åker snabbt i grunda områden. Då grumlar sediment upp och lägger sig ovanpå gräset som inte får det solljus som behövs för att det ska överleva. Ålgräset behöver precis som gräs på land ljus för att växa och trivas. Därför hotas växtens utbredning också av de hamnar och bryggor som skuggar grunda vikar.

– Varje år tillkommer det över 1.500 bryggor eller bryggsektioner i den svenska kusten. Det säger sig självt att vi inte kan hålla på med det hur länge som helst, då finns det ju ingen orörd miljö kvar, säger Per Moksnes

Fakta. Växter under vatten Sjögräs är blomväxter som växer under vatten och blommar och släpper frön som sprids med strömmarna. De växer på sand- och lerbottnar med ett nätverk av rötter, till skillnad från tång och alger som behöver berg för att fästa sig. Ålgräsängarna är som en under­vattensdjungel. De ger skydd och mat åt småfiskar som bland annat ål och torsk. Ålgräs binder även kol och kväve. Hur mycket som tas upp varierar. Men en studie i nordiska vatten visar att ålgräsängar i lugna vikar kan ta upp lika mycket eller mer koldioxid än en motsvarande yta av granskog. Källa: Göteborgs universitet, Stockholms universitet. Visa mer

