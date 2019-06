Hundratals fängelsedömda håller sig gömda och slipper undan straff – varje år

Just nu: spara 50%

– Det är självklart inte bra. Är man dömd ska man avtjäna straffet, säger Lisa Gezelius, sektionschef på rättsenheten i Kriminalvården.

Förra året kom nästan 9.000 personer in på svenska anstalter för att sitta av sina straff. Majoriteten av brotten som utdöms har korta strafftider på under ett halvår och allra vanligast är strafftider under två månader, enligt Kriminalvården.

Personer som döms till grova brott sitter i regel häktade fram till dess domen avkunnats och förs sedan direkt till något av landets fängelser. Om personen inte är häktad skickar i stället Kriminalvården ut ett brev, ett så kallat inställelsebeslut, om att det är dags att avtjäna straffet och på vilken anstalt det ska ske.

Det är dock inte alla som dyker upp, eller ens kvitterar ut kallelsen.

Kriminalvården larmar då polisen som får i uppdrag att hämta den dömda. Om det misslyckas efterlyses brottslingen i alla polisdistrikt i Sverige. Det kan även utvidgas till en internationell efterlysning, efter beslut av av åklagaren.

I maj i år var 711 brottslingar efterlysta för att de höll sig undan fängelsestraff, visar statistik från Kriminalvården. Oftast rör det sig om mindre allvarliga brott som ska avtjänas, men det förekommer även grova brott som sexuellt utnyttjande av barn, grov våldtäkt, människosmuggling och grov misshandel.

Smiter man undan tillräckligt länge preskriberas brottet – och den dömda kan åter röra sig fritt i samhället utan att ha avtjänat en enda timma av sitt fängelsestraff.

De senaste tio åren har siffran legat på runt hundra preskriberade fängelsestraff per år. Den kortaste preskriptionstiden är fem år.

”Ibland kan man fundera över om personen borde ha varit häktad”, säger Lisa Gezelius, sektionschef på rättsenheten i Kriminalvården. Foto: Kriminalvården

Kriminalvården ser allvarligt på siffran.

– Att se till att domarna blir verkställda är en av kriminalvårdens viktigaste fråga, men det är en polisiär fråga vilka resurser som läggs på att leta rätt på de här personerna.

– Ibland kan man fundera över om personen borde ha varit häktad men det är inte Kriminalvårdens sak att bedöma. Häktning är en mycket ingripande åtgärd som måste stå i proportion till det brott man är misstänkt för, säger Lisa Gezelius.

Den som smiter från fängelsestraffet riskerar heller ingen extra påföljd.

– Nej, det finns ingen lag som reglerar det utan straffet bortfaller efter en viss tid. Utom för vissa brott som mord. Men i belastningsregistret är man ändå dömd.

Vad är orsaken till att man håller sig undan fängelsestraff?

– Det går inte att säga, det har inte gjorts någon undersökning på det. Men det finns säkert allt från dem som bara struntar i det till dem som skäms och inte vill att omgivningen ska få veta att de sitter i fängelse, säger Lisa Gezelius.

Polisen anser att de har begränsade möjligheter att leta efter efterlysta fängelsesmitare. Andra ärenden måste gå före, exempelvis fall som rör vårdlagarna (som LVM och LVU) där människor far illa och måste omhändertas eller där personen är anhållen och häktad i sin frånvaro och ska hämtas till domstolsförhandling.

– Tyvärr kommer det långt ner på listan, säger Thomas Broomé, inspektör och gruppchef för handräckningsgruppen på polisområde Stockholm nord.

Det är inte för inte som vi har tillresta stöldligor från andra länder; det är lätt att ta sig in i Sverige och lätt att åka hem igen.

I första hand letar polisen efter efterlysta fängelsedömda på hemadressen eller på arbetsplatsen. Men DN:s genomgång av de 711 efterlysta visar att en majoritet saknar fast adress. Ett stort antal är också utländska medborgare som tros ha lämnat landet.

Thomas Broomé säger att den fria rörligheten inom EU bidrar till att man kan hålla sig undan sitt fängelsestraff.

– Det är inte för inte som vi har tillresta stöldligor från andra länder; det är lätt att ta sig in i Sverige och lätt att åka hem igen. Risken att åka fast är tyvärr liten, säger han.

Polisen har heller ingen egen tillgång till andra myndigheters register vilket gör att dömda och efterlysta brottslingar kan ta del av välfärdssystemet utan att upptäckas. Vissa har till exempel kunnat plocka ut hundratusentals kronor i bidrag och ersättningar, drivit fall i domstolar och även ändrat folkbokföringsadress utan att polisen har hittat dem, visar en tidigare granskning av Aftonbladet.

Enligt Thomas Broomé krävs en lagändring för att polisen ska kunna samköra sitt register över efterlysta med andra myndigheter.

Borde det vara straffbart att hålla sig undan fängelsestraff?

– Ja. Det skulle inte ge oss mer verktyg men det skulle vara en morot för folk att ställa in sig på anstalten. Det är en brist i systemet att man kan bli dömd och ändå vara ute på fri fot. De här personerna fortsätter dessutom ofta att begå brott när de i stället borde sitta i fängelse, säger Thomas Broomé.

”Jag utgår från att rätt många av dem har lämnat landet”, säger Magnus Berggren, vice chefsåklagare i Uppsala. Foto: Marcus Ericsson/Aftonbladet/TT

Enligt Lisa Gezelius är preskriberade fängelsestraff en återkommande fråga som diskuteras inom Kriminalvården. Men det är svårt att hitta en lösning eftersom det rör hela rättskedjan och handlar om resurser. Samtidigt som det aldrig kan accepteras att det går att smita från ett straff måste det vara ett regelverk som är proportionerligt.

– Ska man göra något får man i så fall titta på om regelverket brister, säger hon.

Det är domstolarna som avgör om en dömd person ska häktas och det sker vanligtvis endast vid grövre brott som mord eller våldtäkt. Vid indikationer på flyktfara – som att smita från straff – kan det vägas in.

– Det är sällan någon häktas för brott som ger en eller två månaders fängelse och som är mindre allvarliga, säger Magnus Berggren, vice chefsåklagare i Uppsala.

Hur ser du på att drygt 700 dömda kan röra sig fritt när de egentligen borde sitta i fängelse?

– Jag utgår från att rätt många av dem har lämnat landet. Det är svårare att hålla sig undan om man bor och verkar här. Rent allmänt tycker jag det är illa att personer inte verkställer sina straff.

Redan i dag är såväl landets häkten som anstalter överbelagda så att, som Kriminalvården tar upp, låta alla sitta häktade fram tills dom faller är sannolikt inte realistiskt. Magnus Berggren är tveksam till att det skulle ha någon effekt på problemet med smitare om man häktade fler än vad som görs i dag, och var man ska dra gränsen.

– En person som till exempel har dubbelt medborgarskap som väljer att dra till sitt andra hemland hade aldrig gått att få häktad, säger han.

Fakta. Nyintagna på fängelse År 2018 blev 8.930 personer nyintagna på anstalt, vilken är en ökning jämfört med tidigare år. Fler fick också längre strafftider. Mer än hälften dömdes till straff på upp till sex månader. Vanligast var dock straff på upp till två månader. Endast 88 nyintagna fick straff som var tio år eller längre (inklusive livstid). Majoriteten av de nyintagna var under 35 år för de flesta huvudbrott. Bland dömda för rattfylleri och trafikbrott var däremot en större del 35 år eller äldre. 673 (8 procent) nyintagna var kvinnor och 503 var under 20 år. Av samtliga inskrivna 1 oktober 2018 hade 32 procent våldsbrott som huvudbrott. Andelen nyintagna på fängelse utan svenskt medborgarskap har ökat från 29 procent 2010 till 34 procent 2018. 36 procent av dem som satt i fängelse 1 oktober 2018 hade utvisning i domen. De flesta är dömda för narkotikabrott/smuggling följt av våldsbrott. Källa: Kriminalvården Visa mer

Fakta. Preskriptionstider Preskriptionstiden för brott regleras i brottsbalken. Mord är undantagna preskriptionstid. Straff upp till ett år – preskriptionstid 5 år. 1-4 års fängelse – preskriptionstid 10 år. 4-8 år – preskriptionstid 15 år. Straff över 8 år – preskriptionstid 20 år. För livstids fängelse – preskriptionstiden 30 år. Källa: Kriminalvården Visa mer