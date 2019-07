Hundratals miljoner gick till skolorna som staten stängde

Den första juli beslutade Skolinspektionen att Primusskolan i Göteborg måste stänga med omedelbar verkan. Skolan hade då bara varit öppen sedan årsskiftet och sedan dess hade det framkommit att huvudmannen saknade tillstånd att bedriva skolverksamhet i lokalerna som egentligen var avsedda för industriverksamhet.

Det var den andra skolan på en vecka som stängdes av Skolinspektionen, och den sjätte fristående grundskolan att stängas sedan juni 2018. Åtgärden är ovanlig och mycket långtgående. Skolinspektionen inrättades 2008 och har sedan dess dragit in licensen permanent för totalt 15 fristående grundskolor. Det sker främst när skolans huvudman trots flera inspektioner och varningar inte kommit till rätta med allvarliga brister i verksamheten.

DN har granskat de sex fallen från det gångna året, genom myndighetsrapporter, ekonomiska redovisningar och domar. I granskningen framkommer flera likheter mellan skolorna, men också exceptionella fall med en dömd skattebrottsling och vinstuttag för flera miljoner.

Det visar sig också att flera av de nu stängda skolorna har sökt och fått extra pengar av staten, för att förbättra och utveckla sin verksamhet.

DN har gått igenom samtliga statsbidrag som betalats ut sedan 2014. Det kan gälla pengar som regeringen har bestämt ska gå till höjda lärarlöner, skolbibliotek, elevhälsa och specialpedagoger. Skolornas huvudmän söker bidragen som Skolverket sedan godkänner och fördelar.

Genomgången visar att fyra av de sex skolorna som nu har stängts har fått flera miljoner kronor i bidrag av staten under åren – totalt 27,5 miljoner kronor sedan 2014.

Elma School i Rågsved i Stockholm hade 272 elever när den stängdes av Skolinspektionen i juni i år. Myndigheten ansåg att ägaren och ledningen inte var lämpliga att bedriva skolverksamhet på grund av brister i utbildningen och en misskött ekonomi. Men fram tills dess hade skolan fått bidrag från staten på nästan 10 miljoner kronor i satsningar på bland annat lågstadiet, fritidshem och undervisning för nyanlända.

Skolinspektionens beslut har överklagats. På onsdagseftermiddagen beslutade förvaltningsrätten att bolaget tillfälligt får driva skolan i väntan på domstolens prövning.

Skolföretaget har haft en årlig omsättning på runt 35 miljoner kronor årligen. Under 2017, det senast redovisade året, tog Elma Schools ägare ut 1,65 miljoner kronor i utdelning. Samma år fick bolaget närmare 2,8 miljoner kronor i statsbidrag av Skolverket. DN har sökt Elma Schools ägare utan resultat.

Även ägaren av Svenska interkulturella skolan i Stockholm har tagit ut vinst ur skolan som slutgiltigt förlorade sitt tillstånd i juni förra året. Bolaget hade då fått statsbidrag på totalt 6,4 miljoner kronor sedan 2014. Skolan hade cirka 200 elever, men verksamheten upphörde i praktiken redan runt årsskiftet 2017/2018 då man förlorade sina lokaler och sedan gick i konkurs.

I konkursförvaltarens rapport framgår det att ägaren tidigare fått en vinstutdelning på cirka 4,2 miljoner kronor under skolans lönsamma år 2014–2016. ”Utdelningarna har med god marginal rymts inom bolagets fria egna kapital”, står det i handlingen som lämnades in till tingsrätten i juli förra året. Under samma period som vinsten togs ut fick skolbolaget över 3,5 miljoner kronor i bidrag av Skolverket.

I konkursförvaltarens dokumentation framgår även att det skett utbetalningar till personer och konton utomlands från skolans ägarbolag. Under 2016 och 2017 gjordes utbetalningar på cirka 1,2 miljoner kronor till utlandet, något som konkursförvaltaren utredde. Han är på semester och har inte gått att nå för en kommentar.

Kvinnan som ägde skolan är sedan tidigare dömd för ett grovt skattebrott som innefattade skolbolaget. DN har sökt henne men inte fått något svar.

Skolornas huvudsakliga inkomstkälla är skolpengen från kommunerna. Till skillnad från de riktade statsbidragen, som skolorna måste söka specifikt, får alla skolor skolpeng för sina elever. Sammantaget har de sex skolorna fått över 400 miljoner kronor i skolpeng mellan åren 2014 och 2019 för att bedriva förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Siffrorna bygger på uppgifter från kommunerna där skolorna legat, och är i underkant eftersom de inte innefattar ersättningen för barn som kommer från andra närliggande kommuner.

Skolan som fått mest är Elma School i Stockholm. Mellan åren 2014 och 2019 har huvudmannen fått över 120 miljoner kronor av Stockholms kommun för att ta emot barn i grundskola, förskoleklass och fritidshem.

– Så länge skolan har tillstånd är vi skyldiga att betala ut pengar. När Skolinspektionens beslut kom så slutade vi också att betala, säger Stockholms tillförordnade utbildningsdirektör Eva Broström.

– Vi har ett ansvar att hjälpa de här eleverna för att se till att de får platser i våra kommunala skolor. Det är elever som ska tas om hand och nu har alla också fått nya skolplatser till hösten.

Foto: Hampus Andersson

Många av de skolor som stängts har flera allvarliga brister gemensamt. Ett återkommande fel i Skolinspektionens granskningsrapporter är att skolorna misslyckats med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. På Elma School i Stockholm fanns exempelvis barn i behov av så kallad talsyntes – ett verktyg som omvandlar text till tal och som kan hjälpa bland annat personer med dyslexi. Men ingen av lärarna visste hur verktyget skulle användas och barnen blev utan hjälp.

Många av skolorna har också haft stora problem med studiero, i en tillsynsrapport av en skola står det:

”De intervjuade eleverna i årskurserna 3 och 4 uppger att en ’hjälpare’ till rektorn ibland kommer in i klassrummet och skriker på eleverna för att de inte lyssnar på lektionerna.”

Det finns även flera frågetecken kring betygsättningen. Eleverna på Svenska interkulturella skolan i Stockholm fick betydligt högre slutbetyg än vad de presterade på nationella proven, i ett ämne var slutbetygen 85 procent högre jämfört med provresultaten. En elev som bara gått årskurs åtta fick dessutom betyg i samtliga ämnen i årskurs nio.

Flera av skolorna har också haft väldigt få behöriga lärare. När Skolinspektionen besökte Gryningeskolan i Botkyrka uppgav huvudmannen att knappt 20 procent av lärarna var legitimerade.

”I årskurserna 6–7 saknas behöriga lärare helt”, står det i myndighetens rapport.

En av skolans ägare medger för DN att det fanns brister, men tycker att de inte var så allvarliga att skolan borde stänga. Åren innan konkursen sköt skolans ägare till egna medel, men fick också över tre miljoner kronor i statsbidrag.

– Jag tycker inte att pengarna ska ges till skolor som man från början bedömer inte kommer att fungera. Men vi kämpade för att det skulle bli en bra skola, säger tidigare ägaren Kemal Tahir.

DN har sökt företrädare för alla de andra skolornas huvudmän. Flera av dem kan fortfarande överklaga besluten. Kilowattskolans rektor och grundare Sverker Hagman i Malmö är mycket kritisk till Skolinspektionens beslut att stänga skolan i december förra året och har överklagat det till domstol. Hans skola har inte fått några statsbidrag enligt Skolverkets uppgifter.

Det har däremot den stiftelseägda skolan Fria Intermiliaskolan i Motala som även den stängde vid årsskiftet efter 25 år. Rektorn säger att det då varit en konflikt mellan henne och styrelsen, och att turerna kring skolan var väldigt uppmärksammade lokalt.

– Jag tror att Skolinspektionen var påverkade av det, för de fattade beslutet att stänga oss så snabbt. Det är grov myndighetsutövning det som skett. Vi är ödmjuka för våra brister absolut, men vi borde fått längre tid på oss, säger rektorn Riitta Paananen.

Hur ser du på att ni fick miljoner i statsbidrag, trots att ni hade brister som var så allvarliga att ni tvingades stänga?

– Ingen av bristerna handlade om det vi fick statsbidrag för. Vi var en icke-vinstdrivande skola och har använt pengarna till det de är ämnade för.