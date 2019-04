Hyrbarnmorskor får 95.000 kronor i månadslön i Västernorrland

Det generösa erbjudandet från Region Västernorrland har vållat starka reaktioner bland den fasta personalen på sjukhusens förlossnings- och kvinnokliniker.

– Det är otroligt frustrerande att man erbjuder så här stora summor till stafetterna samtidigt som man säger att det inte finns pengar till att höja våra löner, säger Therese Burlin ledamot i styrelsen för Vårdförbundet Västernorrland.

Bristen på utbildad personal inom vården blir extra kännbar under semestermånaderna på sommaren, särskilt när det gäller att fylla ledigheten för sjuksköterskor och barnmorskor. För att lösa problemet försöker arbetsgivarna att locka med bland annat högre ersättning till de anställda under sommaren - eller genom att hyra in personal via bemanningsföretag.

– Det är inte som i andra verksamheter där man kan minska sin personal på sommaren utan vi har en verksamhet som är igång dygnet runt och har snarare säsong under sommaren, säger Marju Dahmoun, länsverksamhetschef Kvinnosjukvården Västernorrland.

Region Västernorrland har länge brottats med ekonomiska problem som bland annat gjorde att BB Sollefteå stängdes för två år sedan. Blivande föräldrar fick i stället åka till Örnsköldsviks sjukhus och Sundsvalls sjukhus.

– Landstingets ekonomi är inte bra. Det är därför vi måste vi komma ifrån stafettberoende och vi jobbar ständigt på arbetsvillkoren, säger Marju Dahmoun.

I nuläget ska omkring 12 vakanta barnmorsketjänster fyllas samtidigt som rekryteringen inför sommaren pågår.

Trots det kärva ekonomiska läget beslutade landstinget att höja ersättningsnivån ytterligare för de inhyrda barnmorskorna i år. Enligt Marju Dahmoun var orsaken att bemanningsföretagen krävde mer betalt. Hyrbarnmorskor erbjuds en timlön på 550 kronor dagtid samt OB-ersättning, vilket motsvarar en månadslön på 95.000 kronor. Utöver det även gratis boende och fria resor till och från jobbet.

– Vad jag förstår så var det svårt att få personal till våra vanliga priser och när man frågade varför fick man svaret att andra landsting betalade bättre. Det är brist på barnmorskor överallt och stafetterna är alltid välbetalda.

Marju Dahmoun är medveten om att lönen har väckt kritik hos den fasta personalen som känner sig orättvist behandlade. Men hon menar att de inte är missgynnade och att Västernorrland använder sig av stafettpersonal i liten utsträckning.

– De löser inte våra problem med semesterledigheter, det gör vår egen personal som erbjuds att jobba extra under sommaren med en ersättning som är i paritet med det som stafetterna får, säger hon.

Samtidigt hoppas Marju Dahmoun att regionens satsningar på kompetensförsörjning och bättre arbetsmiljö inom förlossningsvården ska underlätta rekryteringen av barnmorskor. En stor del av pengarna från regeringens så kallade förlossningsmiljard har Västernorrland satsat på betald barnmorskeutbildning.

Enligt Vårdförbundet är barnmorskorna i Västernorrland bland de lägst betalda i landet och facket har i flera år drivit på för att höja lönerna. Ingångslönen är 32.500 kronor i månaden, medan en barnmorska med 10-15 års erfarenhet har runt 35.000 kronor i månaden, uppger Therese Burlin.

– Skillnaden mellan en nyexaminerad och en fast anställd med lång erfarenhet är för liten, säger hon.

Just nu pågår löneförhandlingar mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Facket vill se en generell höjning med 10.00 kronor i månaden för alla deras erfarna medlemmar inom vården. Även barnmorskor som inte är anslutna har lämnat in skrivelser till landstinget med lönekrav.

– Vi har drivit att medlemmarna ska vara lönesatta efter den kompetens man har. Ingångslönerna går upp hela tiden men för de som jobbat länge måste det också märkas i plånboken, säger Therese Burlin.

Landstingets erbjudande om att ge fastanställda bonus för att jobba extra på sommaren tycker inte facket är rätt väg att gå för att lösa personalbristen.

– Vi på Vårdförbundet tycker inte att barnmorskorna ska sälja sin semester. Man behöver vila, säger Therese Burlin.

Kan stafettpersonal undvikas bara man höjer anställdas löner?

– Det är en tillfällig lösning för landstinget för att de inte tycker att de har några alternativ. Men om de ger den lön som barnmorskorna förtjänar så vill man jobba. Jag tror att det finns utbildade barnmorskor som inte vill jobba med yrket för att lönen är för låg och att de inte får någon kredd för sitt kunnande, säger Therese Burlin.

Att satsa på utbildning är något som Therese Burlin liksom landstinget tror kommer ge utdelning på sikt. Hon är själv en av sjuksköterskorna som går den 1,5-åriga utbildningen till barnmorska med bibehållen lön som bekostas av förlossningsmiljarden. Till sommaren tar hon sin examen och har börjat söka jobb. Men det kommer inte bli via ett bemanningsföretag.

– Nej. Jag tror på att vara fast anställd i ett arbetslag och utveckla vården, säger Therese Burlin.

