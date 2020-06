I 16 år har har Jan Staaf försökt lösa dubbelmordet - släktforskaren gav sista pusselbiten

Polishuset i Linköping, hösten 2019

Släktforskaren Peter Sjölund arbetar sedan några timmar tillbaka vid en lånad dator i ett kvavt kontorsrum i Linköpings polishus. En sen värmebölja har kopplat greppet om staden och trots att den blåblommiga skjorta som Sjölund valde i morse är kortärmad bryter svetten fram i pannan på honom.

– Dna-profilen är ihålig som en schweizerost, säger han.

Sveriges främsta expert på genetisk genealogi, det vill säga dna-släktforskning, är inhyrd av svensk polis för att bygga en dubbelmördares släktträd baklänges.

Dna-ledtrådarna pekar mot Tyskland. Nu har polisen en ny lins att se genom. Foto: Eva Tedesjö

För första gången någonsin i Sverige ska genetisk information, framtagen ur en gärningsmans blod från en brottsplats, matchas med hobbysläktforskares frivilligt uppladdade dna-profiler.

Tangentbordet som Peter Sjölund frenetiskt knackar på tillhör kriminalinspektör Henry Jansén. Han fyllde 66 i våras och hade liksom jämnåriga kollegan Anders Bergmark tänkt avsluta sin yrkeskarriär vid det här laget.

De båda pensionsmässiga poliserna utgör numera, tillsammans med en kriminaltekniker, hela styrkan i den en gång i tiden 60 man starka utredningen.

När de hörde att deras ärende skulle bli pilotfall beslöt de sig för att jobba kvar ett extra år, enbart för att få vara med om upplösningen av dubbelmordet.

Besvikelsen i rummet där de sitter är kompakt. Peter Sjölund försöker få fram något användbart ur den trasiga profilen. Han granskar de tveksamma matchningarna som den har genererat. Allihop är amerikaner.

– Ingen koppling till Sverige. Men båda har rötter i Tyskland? mumlar släktforskaren från Härnösand i Västernorrland halvhögt för sig själv.

Kriminalpolisen Henry Jansén har skjutit på sin pension för att få vara med om upplösningen av dubbelmordet. Foto: Eva Tedesjö

Medan timmarna går fram växer antalet matchningar med bekräftat tyska anor till nio stycken. Kriminalkommissarie Jan Staaf, som har lett dubbelmordsutredningen i Linköping från dag ett, tittar in i rummet för att hälsa släktforskaren välkommen. Peter Sjölund ser upp från dataskärmen.

– Har du bokat biljett till Tyskland? frågar han.

Jan Staaf stelnar till.

– Tyskland?

– Det är dit vi ska, tydligen. Alla matchningar som vi har fått är amerikaner och allihop verkar ha Tyskland som gemensam nämnare.

Det är vansinnigt spännande när det dyker upp två direkt som är högintressanta

Dubbelmordet är den största utredningen i svensk brottshistoria efter Palmemordet. Att gå igenom all information dokument för dokument skulle ta åratal, men nu har polisen en ny lins att se igenom.

Av de tusentals män som har ombetts att lämna dna-prov på frivillig basis för att kunna avföras från utredningen är det 100 som har vägrat. Jan Staaf räcker över förteckningen till släktforskaren i kortärmad skjorta.

– Första namnet i pärmen med personer som har vägrat att låta topsa sig är född i Tyskland. I Linköping bodde han 102 meter från brottsplatsen. Det är helt galet, en tysk som bodde så nära! utbrister Peter Sjölund.

På Peter Sjölunds dataskärm leder mycket till Tyskland. Foto: Eva Tedesjö

Jan Staaf känner ny energi strömma in i utredningen. Han drar sig till minnes mannen som kom in till en vårdcentral i Linköping på eftermiddagen den 19 oktober 2004, datumet för dubbelmordet, och hade skurit sig i handen.

Såret klassades som ”en köksskada” och polisen tipsades först långt senare. Då bekände en ur personalen att hon upplevde patienten som ”obehaglig”.

Ännu en av de många pärmarna som står uppradade i hyllmeter efter hyllmeter utmed väggarna hämtas och öppnas. Jan Staaf kommer ihåg rätt.

Även mannen som skar sig i handen samma dag som mördaren gjorde det var tysk. Släktforskaren som älskar att lösa gåtor med hjälp av kartläggning och logik är exalterad:

– Det är vansinnigt spännande när det dyker upp två direkt som är högintressanta. Det behöver ju inte betyda något förstås, men det är ett sådant otroligt sammanträffande. Det är för bra för att inte kollas.

Att gå igenom dokumentation från utredningen av dubbelmordet skulle ta åratal. Foto: Eva Tedesjö

Här tar det stopp. Det ihåliga dna-spåret, i kombination med det faktum att Tyskland efter Tredje rikets krav på ”ariskt ursprung” har en av världens hårdaste sekretesslagstiftningar för personuppgifter, gör det omöjligt att gå vidare och försöka knyta ihop den framtagna profilen med någon faktisk person.

Under månaderna som kommer ska flera försök göras för att få fram en bättre dna-profil. I ett av experimenten utvinner Rättsmedicinalverket nytt dna från blodspåren på några sparade löv från Åsgatan. Men blodet visar sig komma från ett av offren, inte från mördaren. Utredningen går åter i stå.

Åsgatan i Linköping, morddagen

Mohammad Ammouri är åtta år och på väg till skolan när han möter sin mördare. Strax före klockan åtta på morgonen den 19 oktober 2004 huggs han till döds i ett lummigt, lite sömnigt bostadsområde i Linköping av en man med en ranglig butterflykniv.

Vi som jobbade då kommer aldrig att glömma det

Gatan är inte folktom. 56-åriga språkläraren Anna-Lena Svenson har nyss lämnat hemmet och påbörjat sin morgonpromenad mot jobbet. Hon befinner sig några få meter bort när gärningsmannen attackerar sitt barnoffer. Direkt efter det första dådet sticker han ner även henne. Sedan flyr han från platsen.

I det räddningsfordon som hinner först till Åsgatan sitter Peter Hermansson. Han springer fram mot Mohammad Ammouri, som ligger på rygg med benen rakt ut i gatan, faller ner på knä på den regnvåta asfalten, tar den livlöse åttaåringens huvud i sina händer och ger honom konstgjord andning.

– Vi som jobbade då kommer aldrig att glömma det, säger han.

Mohammad Ammouri och Anna-Lena Svenson dödades den 19 oktober 2004. Foto: DN

Anna-Lena Svenson är fortfarande vid medvetande. Innan hon under stor brådska lastas in och körs iväg i en tjutande ambulans, för att avlida på sjukhuset strax därpå, hinner hon avslöja att gärningsmannen är en ung kille i 20-årsåldern. Hon lyckas få fram ännu en mening:

– Det var helt oprovocerat.

När dubbelmordet nu ser ut att får sin lösning 16 år senare är det med en metod som revolutionerar kriminaltekniken. I USA identifierar polis och släktforskare på bara två år gärningsmännen eller offren i ett 100-tal kalla fall som de hade gett upp hoppet om.

Tidskriften Science sätter upp tillvägagångssättet på sin lista över de 10 största, vetenskapliga genombrotten 2018. Men den 19 oktober 2004 kan ingen i polishuset i Linköping föreställa sig de tekniska möjligheter som ska öppna sig i framtiden.

Människor har samlats den 25 oktober 2004 på den plats där offren dödades, Åsgatan i Linköping. Foto: Sven Lindwall/ TT

Jan Staaf, en friidrottande kriminalpolis som har tävlat i gång i två Olympiska spel, kopplas omgående in i utredningen om morden på Mohammad Ammouri och Anna-Lena Svenson. Han har stor rutin vid grova våldsbrott men scenariot på Åsgatan känner han inte igen. Både tiden, mitt i morgonrusningen, och platsen, en liten parallellgata som nästan bara de som bor där känner till, är fel. Dessutom:

– Två människor som är knivhuggna till döds, en liten parvel och en medelålders kvinna, som inte alls har med varandra att göra heller, vilket skapar visst kaos och panik. Vi undrar: vad står vi inför?

Fakta. Dubbelmordet i Linköping Sex minuter i åtta på morgonen den 19 oktober 2004 kommer larm om knivöverfall på en åttaårig pojke och en 56-årig kvinna på Åsgatan i Linköping. Pojken, Mohammad Ammouri, och kvinnan, Anna-Lena Svenson, känner inte varandra. Båda dör av sina skador. Vid attacken skär sig mördaren i handen. Efter dåden slänger han ifrån sig kniven. I närheten hittas hans mössa i ett tidningsställ. Dna från fynden matchar varandra. Dna- och hårfynden visar att gärningsmannen högst sannolikt är från norra Europa. Han är nikotinist och har vid mordtillfället ingen spårbar narkotika eller medicin i kroppen. Enligt profilen på gärningsmannen ska dubbelmördaren vid tiden för dåden vara ung, socialt isolerad och psykiskt störd. Polisen har förhört 1.000-tals personer och topsat 6.500 personer på frivillig basis för att kunna avföra dem från utredningen Visa mer

En märklig omständighet får det att krypa av obehag i kriminalkommissarien. Dagen före dubbelmordet har den kände dramatikern Lars Norén satt upp konst i Linköpings stadskärna i form av orange, textade plakat. På håll ser det ut som sådana där vägskyltar som brukar varna för vägbygge och visa en alternativ väg.

– I stället står det saker som: ”Nu ska vi döda dom allesammans och sen kan dom inte göra något mera.” Utan att ge Lars Norén skulden är detta en tillfällighet som jag inte tycker om. Den är besvärande. Är det en sjuk människa som har läst budskapet och triggats av det? frågar sig Jan Staaf.

De fejkade gatuskyltar som sattes upp i Linköping som en del av ett konstprojekt, knutet till pjäsen "Krig" av Lars Norén, togs ned på efter dubbelmordet. Foto: Stefan Söderström/TT

150 meter från platsen där Mohammad Ammouri och Anna-Lena Svenson segnar ner har en sopbil parkerat. Sopåkaren hör ett ljud – det låter som när en katt skriker – och ser i backkameran en kille i 20-årsåldern komma springande med handen tryckt mot magen på ett onaturligt sätt.

Butterflykniven har den flyende mördaren lämnat kvar på brottsplatsen. Inom loppet av ett par timmar görs ytterligare ett fynd. En pensionär hittar en svart sotarmössa i ett tidningsställ. På tidningsstället glänser ett fingeravtryck i blod.

Jag tänker: ”Det här kommer vi att lösa på ett par veckor”

Resultatet från den tekniska undersökningen av föremålen höjer temperaturen i polishuset ytterligare: kniven är befläckad inte av två, utan av tre personers blod: Mohammad Ammouris, Anna-Lena Svensons – och mördarens.

Troligen gled gärningsmannens hand ner över knivbladet när han högg ihjäl sina offer och han skar sig i handflatan och fingrarna. Hans blod på kniven går även att knyta till mössan och tidningsstället. Det är ett skolexempel på bindande bevisning.

– Jag tänker: ”Det här kommer vi att lösa på ett par veckor”. Det brukar vi göra, säger Jan Staaf.

Mössan som gärningsmannen hade på sig vid dubbelmordet. Foto: Lasse Hejdenberg/TT

Alla befintliga resurser tas i bruk. Åtta mordutredare från Riksmordkommissionen åker ner från Stockholm dagen efter dådet och stannar i ett år. Första tiden är de ett 60-tal personer runt bordet på morgonmötena i Linköpings polishus.

Gärningsmannaprofilgruppen kopplas in och sammanställer en bild av mördarens personlighetstyp. En så kallad ”geografisk profilerare” bedömer utifrån flyktvägen var i stan det är troligast att han har sin trygga punkt.

Rättspsykiatrikern säger att han troligen har haft en ångest inom sig, ett uppdämt behov av att döda

Efter två veckor är hypotesen klar som polisen sedan kommer att hålla fast vid: Mördaren är en vid tiden för dådet psykiskt sjuk man med lokalkännedom. Hans offer är slumpmässigt utvalda; de råkar bara komma i hans väg.

– Rättspsykiatrikern säger att han troligen har haft en ångest inom sig, ett uppdämt behov av att döda, som han nu har fått utlopp för. Han kan må bra i en vecka, en månad, ett år, tio år, men han kan komma att göra det igen. Det är inga roliga ord, säger Jan Staaf.

I ständig kamp mot klockan som befaras ticka inom mördaren genomför polisen tusentals förhör. Dna och fingeravtryck från brottsplatsen jämförs mot inhemska, polisiära belastnings- och dna-register, mot europeiska register och mot inreseregistret i USA.

Ljus på mordplatsen den första kvällen, den 19 oktober 2004. Foto: Åsa Sjöström

6.500 personer mass-topsas på frivillig basis för att kunna avföras från utredningen. Rättsmedicinalverket tar fram en lista över 1.300 bekräftade eller befarade självmord. Polisen genomför de svåra samtalen, oftast med de dödas mödrar, för att få lov att utesluta sönerna med hjälp av dna-tester.

Då mordutredningen börjar gå på tomgång ombeds erkänt duktiga kollegor från andra polisdistrikt i landet att se på fallet med klara ögon. Till och med FBI, den amerikanska federala polisen, rådfrågas.

Vi har kört fast. Vi hittar ingenting

Alternativa teorier, som att brottet är en hämnd mot ett av offren eller deras familjer, prövas en andra och en tredje gång, men fortsätter att leda in i utredningsmässiga återvändsgränder. Kriminalinspektörerna drar i varenda tråd de kan komma på utan att få fram något som tyder på det.

När inget annat hjälper utlovar polisprofessor Leif GW Persson en miljon kronor ur sin privata förmögenhet till den som löser brottet. En fantombild av gärningsmannen tas fram och mordutredningen växer till en databas med 40.000 dokument. Men spåren efter dubbelmördaren i Linköping slutar fortfarande med mössan i tidningsstället.

– Vi har kört fast. Vi hittar ingenting, säger Jan Staaf.

Polisprofessorn Leif GW Persson lovade en miljon kronor av sina privata pengar till den som kunde hjälpa till att lösa morden. Foto: Eva Tedesjö

Analysen av hårstråna i mördarens mössa talar om att han hösten 2004 är naturligt blond samt nikotinist, men varken äter mediciner eller tar droger.

Av fingeravtrycket att döma är hans kroppsbyggnad späd. Dagens förfinade dna-teknik avslöjar dessutom att han med stor sannolikhet är blåögd och kommer från norra Europa.

– Vi vet så mycket om vår gärningsman. Vi har hans dna och fingeravtryck. Men vi vet ändå inte vem han är, säger Jan Staaf.

USA, Kalifornien – där allt börjar

I slutet av 1980-talet bor Lisa, 5 år, med sin pappa på en husbilscamping söder om San Francisco. Ett äldre par hör henne gråta om nätterna. När de förstår att flickan utsätts för allvarliga övergrepp larmar de myndigheterna och hon hamnar i fosterhem.

Lisas pappa avtjänar ett 1,5 år långt fängelsestraff, varpå han smiter under sin villkorliga frigivning, för att därefter hålla sig undan. Han grips på nytt år 2002 och topsas då. Dna-profilen jämförs med Lisas.

Resultatet är förbluffande. Far och dotter är inte släkt. Mannen som Lisa under hela sin uppväxt har trott är hennes pappa är i själva verket hennes kidnappare. Och hon har ingen aning om vem hon är.

Det är med Lisas fall som det banbrytande samarbetet mellan kriminalpolisen och dna-släktforskarna inleds i USA år 2015. De får fram att hon föddes som Dawn Beaudin och att mannen hon har kallat pappa misstänks ha mördat tre barn och tre kvinnor, varav hennes mamma är en.

Slläktforskaren Barbara Rae-Venter ombeds hjälpa till med ett nytt fall efter fullträffen med Lisa. Foto: Gregory Pace/REX

Släktforskaren som leder arbetet heter Barbara Rae-Venter och arbetar ideellt för en organisation som hjälper adopterade att finna sina biologiska föräldrar på släktforskarsajter. Efter fullträffen med Lisa ombeds hon att hjälpa till i ett annat ärende.

Polisen har i decennier jagat ”The golden state killer”, en seriemördare och våldtäktsman som satte skräck i delstaten Kalifornien under 1970- och 1980-talet. Han misstänks ha begått dussinet mord, ett 50-tal våldtäkter och över 100 inbrott.

Barbara Rae-Venter tar sig an fallet. Släktforskaren laddar upp brottsplats-dna:t till Gedmatch, en gratistjänst på nätet som erbjuder ett kartotek över frivilligt delade dna-profiler.

Hon får träff. En släktforskande brylling till seriemördaren har offentliggjort sitt testresultat på sajten i hopp om att hitta anfäder och ättlingar. Runt denne fyrmänning bygger Barbara Rae-Venter upp ett vittförgrenat släktträd.

Ute på en av kvistarna påträffar hon en man som skulle kunna vara seriemördaren. Geografisk vistelseort, ålder och ögonfärg är rätt. Mannen är dessutom flintskallig, vilket överensstämmer med det anlag för tidigt håravfall som har identifierats i ”The golden state killers” arvsmassa.

”The golden state killer”, tidigare polisen Joseph DeAngelo, kunde gripas med hjälp av släktforskning våren 2018. Foto: Rich Pedroncelli/AP

Span tar över. När den misstänkte mannen går in i en affär topsas handtaget på hans bildörr. Soptunnan utanför hans bostad genomsöks och pappersnäsduken som påträffas skickas in för analys.

Dna-profilen jämförs med brottsplats-dna:t. Det är en perfekt matchning. ”The golden state killer” är enligt provsvaren den 72-årige, tidigare polisen Joseph DeAngelo. Han grips våren 2018.

– Det går som en chockvåg genom hela världen: ”Oj, kan man använda släktforskar-dna för att hitta seriemördare”, säger Peter Sjölund.

Med den nya metoden som mall löses i rask takt en lång rad kalla fall i USA. En förklaring till att gärningsmännen tidigare gått under radarn är att det statliga dna-registret över kriminella har en slagsida: det tippar oproportionerlig åt den afroamerikanska delen av befolkningen.

Medborgarna som beställer dna-test i släktforskningssyfte är dock främst vita pensionärer. Deras hobby öppnar nu upp den vita medelklassen som sökbas för polisen.

Härnösands kommun, sommaren 2019

Gården har legat här i nära ett halvt årtusende. Nu är den Peter Sjölunds hem och även arbetsplats de dagar han inte åker in till kontoret i Härnösand.

Sedan den pojkaktiga 53-åringen med nyfiken blick bakom rektangulära glasögon slutade som kemikalierådgivare åt storföretag försörjer han sig som föreläsare, författare och dna-konsult. Han hjälper även till att hitta okända fäder.

– Jag får lite gåshud när jag kan säga: ”Du, jag har hittat din pappa”, till en person som har sökt efter honom i hela sitt liv.

Man skulle kunna säga att Peter Sjölund är Sveriges Barbara Rae-Venter. När han läser om gripandet av ”The golden state killer” ringer han upp chefen för svenska polisens kalla fallgrupp i region Syd:

– ”Behöver ni hjälp?” frågar jag.

”Jag kan hitta i princip vem som helst”, säger Peter Sjölund. Foto: Eva Tedesjö

Den norrländske konsulten vet att han kan klara det.

– Jag har hållit på med dna-släktforskning så länge och lyckats hjälpa så många att jag har kommit till en punkt där jag kan hitta i princip vem som helst.

Kriminalkommissarie Bo Lundqvist har 130 kallnade mordfall på sitt skrivbord. Ett av offren saknar känd identitet. Peter Sjölund flyger över Atlanten med koden till mannens arvsmassa lagrad i en krypterad fil på ett usb-minne, nedstoppat i handbagaget.

– Jag känner mig som en genetisk kurir.

Polisens tester jämför bara 15 dna-markörer medan släktforskartesterna jämför över 700.000

Filen laddas upp mot det amerikanska företaget Family tree dna:s databas. Företaget säljer dna-tester till privatpersoner i släktforskningssyfte. Ett hundratal av deras 2 miljoner kunder visar sig dela identiska dna-bitar med mordoffret.

– Då är man släkt. Dna ljuger inte.

Det tar Peter Sjölund ett par veckor att konstatera att den mördade mannen kommer från någon av fem byar i norra Kroatien. Ungefär samtidigt löser polisen en 24 år gammal, brutal överfallsvåldtäkt på en 8-årig flicka i Billdal utanför Göteborg.

Tack vare en lagändring som från och med januari 2019 gör det möjligt att leta, inte enbart efter gärningsmän utan även efter nära släktingar till dem, i de polisiära dna-registren över misstänkta och dömda personer hittar utredarna en anhörig till våldtäktsmannen.

Peter Sjölund anlitas när dubbelmordet i Linköping väljs ut som pilotfall. Foto: Eva Tedesjö

De har tur. Polisens dna-tester är mycket trubbigare än släktforskarnas; det hittar enbart familjemedlemmar och kan dessutom ge falska träffar på grund av slumpmässiga likheter.

– Polisens tester jämför bara 15 dna-markörer medan släktforskartesterna jämför över 700.000 markörer. De är så otroligt mycket mer kraftfulla, säger Peter Sjölund.

Juristerna på polisens rättsavdelning ger klartecken att gå ytterligare ett steg i ett försöksprojekt, som ska bli vägledande. Här kommer skiftet: för första gången i Sverige ges tillstånd att kamma igenom kommersiella databaser i jakten på en brottsling och hans släktingar.

Dubbelmordet i Linköping väljs ut som pilotfall. Återigen anlitas Peter Sjölund:

– Jag har själv ingen koppling till Linköping, i varje fall inte på den här sidan 1700-talet, men jag hörde ju om dubbelmordet när det hände. Det jag har förstått först nu är att det var ett ohyggligt brutalt mord; våldet var helt besinningslöst.

Avspärrning på Åsgatan i samband med mordet – en av polisens tekniker lämnar brottsplatsen med bevis. Foto: Lasse Hejdenberg/TT

I början av maj skriver dna-detektiven från Härnösand under sekretessavtalen. Nu finns ett före och ett efter. Lyckas försöket är det så här svensk polis kommer att jobba framöver.

För tio år sedan avskaffades preskriptionstiden för allvarliga brott som mord. Omkring 650 svenska, kalla fall står på kö för att bli lösta. Peter Sjölund känner till sådana där det finns väldigt gott om dna.

– Det här är en större revolution än fingeravtrycket. Mycket större, säger han.

Linköping och Härnösand, våren 2020

Datorn öppnar programmet för videokommunikation och Peter Sjölunds ansikte fyller upp skärmen. Efter ett halvårs uppehåll är han tillbaka i Linköpings polishus.

På grund av den pågående coronapandemin släpps inga besökare över tröskeln till stationen längre, men datorn ger oss ett titthål rakt in i kontorsrummet. Norrlänningen som sitter där nästan hoppar på stolen av iver.

Rättsmedicinalverket har lyckats ta fram en ny profil genom att kombinera samtliga sparade prover från dubbelmördaren och på så sätt få ut maximalt med dna.

Det ligger djupt, han vill lösa det av hela sitt hjärta.

Datafilen skickas till Family tree dna i början av maj. Resultatet som kommer tillbaka är av en helt annan kvalitet än tidigare. Den nya profilen fungerar. Nu finns det 900 matchningar med mördaren att jobba med.

– De flesta är avlägsna men några är bra. Det kan räcka för att ringa in honom.

Peter Sjölund tittar rakt in i kameran:

– Förra profilen var 95 procent hål och resten var skräp. Slumpen gjorde att det lilla som pekade åt något håll pekade åt Tyskland, men det är helt uppenbart inte där vi ska leta. Vi ska leta på närmare håll, här i Sverige.

Poliskommissarien Jan Staaf och släktforskaren Peter Sjölund har haft ett banbrytande samarbete. Foto: Eva Tedesjö

Jan Staaf kliver in i rummet och kamerans blickfång. Han visar ingen upphetsning men Peter Sjölund låter sig inte luras av kriminalkommissariens självbehärskning.

– Mitt intryck är att Jan Staaf känner otroligt mycket för det här fallet. Det ligger djupt, han vill lösa det av hela sitt hjärta.

Vanligtvis tar det Peter Sjölund 3–5 dagar att hitta en okänd far. Den här gången har han bara tillgång till de matchningar som godkänner att rättsväsendet jämför gärningsmanna-dna mot deras profiler. Han kommer behöva mer tid och är otålig att börja.

– Jag vill in och gräva direkt. Jag blir kvar här hela veckan. Jag har sagt till dem hemma att jag inte kommer hem.

Koncentrationen sänker sig över rummet. Översta namnen på listan, alltså den närmaste släktingen till dubbelmördaren, befinner sig uppskattningsvis på ett knappt femmänningavstånd, enligt Peter Sjölund.

– Ett bryllingbarn, typ.

Det är en släktforskning på steroider

Majoriteten av de relevanta matchningarna är svenskar men det finns också flera personer från USA med rötterna i rätt område. I rasande fart identifierar Peter Sjölund med hjälp av sociala medier amerikaner utifrån endast namn och mejladress, hittar mor- och farföräldrarna och följer deras anor tillbaka till Sverige.

Under tre arbetsdagar konstruerar han över 20 olika släktträd som sträcker sig från vår tid till början av 1800-talet och i vissa fall slutet av 1700-talet.

– Det är en släktforskning på steroider. När man är nybörjare kan det ta flera månader att komma tillbaka till 1700-talet i ett enda träd.

TV: Så kan avlidna släktingar avslöja en misstänkt

01:13. Nya revolutionerande metoden: Så kan döda släktingar avslöja en brottsling.

Med blicken fixerad vid skärmen jämför Sjölund dna-bitar och lusläser hundraårig handskrift i dop– och vigselböcker. Successivt snävar han in sökzonen till först socknar, sedan byar och slutligen personer.

– Det här är riktigt krångligt, faktiskt. Vi är kanske en handfull i norra Europa som klarar det.

Målet är att hitta kopplingar mellan matchningarnas släktträd. Fortfarande står varje stam för sig men rötterna sträcker sig allt närmare varandra i den östgötska myllan.

Det känns riktigt roligt att kunna ge honom första ledtråden till att ringa in anorna på vår man

– Det är som en myrstack här i Östergötland. Personerna rör sig precis runt varandra i byarna, det är otroligt nära nu men inte bingo än. Jag måste dyka ner i kyrkböckerna igen.

Bara ett par mil söder om brottsplatsen hittar Peter Sjölund en första koppling: två systrar, födda 1792 och 1805 i byn Åbylund i Vårdnäs socken.

– Just då kommer Jan Staaf kom in och frågar: ”Har vi något genombrott?”, som han frågar ungefär varannan timme. Det känns riktigt roligt att kunna ge honom första ledtråden till att ringa in anorna på vår man.

Poliskommissarie Jan Staaf har jobbat med utredningen sedan dag ett. Foto: Eva Tedesjö

Någon dag senare dyker det upp ytterligare ett syskonpar, fött under tidigt 1800-tal, i en grannsocken. Peter Sjölund söker vidare. Om han får tre personer i varje koppling kan han vända håll och forska framåt från dem tills linjerna går ihop.

– I den punkten hittar jag rätt person eller möjligtvis två, tre bröder. Om allt är normalt, inte något kusingifte eller annat på slutet, så finns det bara en familj som hänger ihop genetiskt på det här sättet.

Min tredje kandidat med rötter i samma socken visade sig ha en okänd far i början på 1800-talet

Men veckan i Linköping går utan att Peter Sjölund finner några fler nära släktingar till syskonparen som han redan har identifierat. Ett så kallat ”non-paternity event” ställer till det.

– Min tredje kandidat med rötter i samma socken visade sig ha en okänd far i början på 1800-talet, så där har vi tyvärr någon som har varit ute och vänstrat. Det gillar vi inte i de här sammanhangen.

I hopp om att kunna bidra med dna-pusselbitar topsar sig ett dussintal tillfrågade östgötar, bland dem en handfull pensionerade poliser. Provrören med bomullstussarna som de har rullat på insidan av kinden budas över till Texas, där Family tree dna lovar att ge dem med förtur.

Jan Staaf och Peter Sjölund på väg ut ur polishuset i Linköping efter en arbetsdag. Foto: Eva Tedesjö

Jan Staaf använder väntetiden till att planera polisinsatsen som ska sättas igång den dag då han får reda på dubbelmördarens identitet. Han måste minimera risken för att gärningsmannen fattar misstankar och skadar sig själv eller någon annan.

– Jag är livrädd för suicid när vi närmar oss en gärningsman. Om vederbörande fortfarande är vid liv ska han gripas och det måste ske på ett smart sätt med spaning och överraskning, för att kapsla in den här personen innan vi hämtar honom, säger Staaf.

Deras matchande dna-bitar triangulerar, de ligger på rätt plats

Den 3 juni är tio av de nya topsningarna klara och deras dna-profiler jämförda med mördarens. Peter Sjölund är hemma i Härnösand och får av säkerhetsskäl inte logga in därifrån för att se resultaten.

Han ringer Anders Bergmark, en av de båda poliserna som har skjutit på sin pension för att få vara med och lösa dubbelmordet. Bergmark är inte på stationen men skyndar dit och öppnar datorn samtidigt som han pratar med Peter Sjölund i mobilen.

– ”Det verkar bara ha kommit in en enda matchning. Men oj! Den står överst på listan”, utbrister han.

Peter Sjölund kan inte logga in hemma i Härnösand för att se resultaten. Foto: Eva Tedesjö

Den nytopsade östgöten, en 40-årig kvinna född i Linköpingstrakten, är närmare släkt med gärningsmannen än alla de andra 900 träffarna i dna-registret.

Kvinnan var i 20-årsåldern när mordet ägde rum och därmed jämnårig med gärningsmannen. Nu blir hon den avgörande pusselbiten i jakten på honom.

Östgötskan visar sig ha en solklar koppling med en av de tidigare matchningarna. Släktträden går samman så sent som i mitten av 1800-talet.

– Deras matchande dna-bitar triangulerar, de ligger på rätt plats.

Peter Sjölund har en säker utgångspunkt. Han börjar söka kandidater till gärningsmannen. Han äter inte lunch. Det är för spännande. Han tar sig inte ens tid att gå på toaletten.

I och med att de allihop fortfarande lever så kommer vi kanske att få veta varför det här hände

Han dricker sex koppar grönt te, välter en och låter den utspillda drycken torka in på skrivbordet medan han intensivt forskar vidare. Sju timmar senare ringer han.

– Nu har jag bara tre personer kvar. Någon av dem är det.

– Alla bor i Sverige faktiskt. Någon är gift och någon är inte det. I och med att de allihop fortfarande lever så kommer vi kanske att få veta varför det här hände.

Det kan finnas något fel, ett inofficiellt barn någonstans, men utgår man från det som står i kyrkböckerna har en av dessa tre män, vars personnummer Peter Sjölund har framför sig, burit dubbelmordet på sitt samvete i 16 år.

Hundratals blommor fanns på mordplatsen dagen efter dådet. Foto: Jack Mikrut/TT

Nu blir det polisens uppgift att ta reda på var männen befann sig vid tiden för dubbelmordet. Kanske göms någon av dem redan i det gigantiska utredningsmaterialet.

– Jag åker ner på söndag. Jag har skrivit ut allting och lagt i ett plomberat kuvert som jag lämnar efter mig här ifall jag skulle köra på tok med bilen. Då kommer mordet ändå att kunna lösas, säger Peter Sjölund.

Han tar sig något att äta. Sedan sätter han sig framför datorn igen för att snäva in cirkeln ytterligare. Så hittar han den sista, saknade länken. Allt faller på plats i släktforskarens stora dna-pussel.

– Jag bara sjunker ihop: ”Jaha, det här var alltså lösningen.” Jag ser på namnen och undrar varför det blev som det blev.

Bilresan ner går bra. På måndag morgon tas dna-detektiven från Västernorrland exalterat emot i Linköpings polishus. Han berättar vad han har kommit fram till: gärningsmannen är en av två bröder. Båda bor kvar i kommunen.

– Det är ingen i polishuset som har en aning om vilka de är. De har ju topsat så många, men de här två har uppenbarligen undgått att bli testade.

Andreas Tillmar på Rättsmedicinalverket ser vilka resultat Peter Sjölund får på den framtagna dna-profilen. Foto: Eva Tedesjö

Peter Sjölund ägnar dagen åt att kontrollera sina resultat fram- och baklänges. Runt honom pågår en intensiv aktivitet. Polisen hoppas kunna gripa de båda bröderna samtidigt, i deras respektive hem.

– Förberedelser sker för att säkerställa att de befinner sig där. Stämningen är upprymd och full av förväntan. Det är mycket nervositet och spänning i luften.

Planen är att slå till i en gryningsräd. När kriminalkommissarie Jan Staaf svarar i telefonen på måndagskvällen låter han andfådd:

– Det är nära.

Solen går upp klockan 03.53 i Linköping den 9 juni 2020. Lite senare tar polisen de båda bröderna i en samordnad insats på två olika adresser. De förs till polisstationen, där de topsas.

– Vi har gripit nu. Man förhör samtidigt som man analyserar provet. Det tar två, tre timmar innan vi får svar, säger Jan Staaf.

När resultatet kommer är det entydigt. Den yngste broderns dna överensstämmer till 100 procent med gärningsmanna-dna:t från brottsplatsen. Det rör sig om en man, född 1983 och utan barn.

– Det känns fantastiskt bra att kunna hjälpa till. Jag har i dag förstått vilket trauma detta har varit i Linköping. Många har hört av sig på Facebook och berättat hur de var tvungna att följa sina barn till skolan i ett halvår efter morden, för att de inte vågade låta dem gå själva. De är alla väldigt tacksamma att detta nu är löst, säger Peter Sjölund.

