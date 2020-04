I pandemins spår: Studenten som inte blev av

Just när Emil Svevar gjorde sig redo för att gå tillbaka till klass NA17C på Blackebergs gymnasium i Stockholm efter att ha varit sjuk i två veckor fick han ett videomeddelande från en skolkompis: Rektorns röst hördes i högtalarna i skolbyggnaden. Från och med nästa dag skulle de 1.300 eleverna inte komma till skolan.

Regeringen hade, på uppmaning av Folkhälsomyndigheten, beslutat att alla gymnasieskolor, universitet och högskolor från och med nästa dag skulle bedriva undervisning på distans – ett sätt att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. Beslutet påverkade 355.000 svenska gymnasieelevers vardag.

Och Emil Svevar fick bli kvar hemma.

– Yes! Sovmorgon varje dag. Men samtidigt undrade man ju vad det här kommer betyda, säger Emil Svevar.

Emil Svevar provar studentmössan. Han har låtit skägget växa ut sedan han började plugga hemifrån. Foto: Alexander Mahmoud

Två veckor senare sitter han i soffan i radhuset i Järfälla. Han har mjukisbyxor på sig, och har låtit ett blont skägg växa ut under tiden hemma. Från laptopen på soffbordet hörs en studievägledare som berättar om ansökningen till högskolan.

I sovrummet ligger studentmössan nerpackad i sin kartong.

– Jag kanske aldrig får användning av den nu, säger han.

Min syster går i åttan och de går i skolan varje dag. Vad skulle en dag göra för skillnad?

Efter att eleverna kom tillbaka efter påsklovet blev det ännu mindre troligt att studentmössan skulle komma till användning på det traditionella sättet. Då avrådde Skolverkets generaldirektör skolor från att ha traditionella studentfiranden.

– Dagens gymnasieelever tar ett stort ansvar för sina mor- och farföräldrar just nu, sade utbildningsminister Anna Ekström till Sveriges Radio.

Elisabeth Yohannes Getahun tar en paus och en promenad vid lägenheten i Bredäng. Foto: Alexander Mahmoud

Dagen efter beslutade Stockholms stad att kommunala skolor inte ska ha utspring.

– Det kändes lite ”aha”. Min syster går i åttan och de går i skolan varje dag. Vad skulle en dag göra för skillnad? Jag tyckte det kändes lite som signalpolitik.

Och han var inte ensam om att reagera på beslutet.

– Det blir så konstigt när man bestämmer såhär tidigt att vi inte ska få fira det vi har väntat på i 13 år, säger Elisabeth Yohannes Getahun, som är elevkårsordförande.

Hon har ägnat tre år åt att planera inför just den här slutterminen.

● ● ●

Studentskivan där 400 gäster skulle fira tillsammans med klassen, studentbalen med alla eleverna i årskurs 3, mösspåtagningen, studentflaket. Allt var planerat i detalj. Elisabeth Yohannes Getahun har som elevkårsordförande varit drivande i att göra festligheterna perfekta.

Och sedan ettan har klasskamraterna försökt samla ihop pengar för att göra den sista terminen lite mindre kostsam. Kaffe, tulpaner, vårblommor…

Sista terminen på gymnasiet skulle bli ”den bästa i deras liv”. Men nu är klass NA17C hemma och pluggar på distans. Foto: Alexander Mahmoud

– Vi har sålt allt man kan sälja. Och vi har legat på klassen att samla in pengar, så att man slipper lägga ut så mycket pengar den här terminen. Det var ju smart att vara förberedd. Men nu förändrades ju allt, säger Elisabeth Yohannes Getahun.

Nu tillbringar hon mesta delen av sin tid i lägenheten i Bredäng. Hon pluggar, och videochattar med kompisarna. Försöker göra det bästa av situationen, även om det inte är samma sak som att vara i skolan, prata om skivor och veta att man nästan är klar.

Vi har räknat ner till den här tiden hela gymnasiet, och tänkt att nästa år är det vår tur

– Om vi inte hade vetat vad det var som väntade så kanske vi inte hade blivit lika besvikna eller ledsna. Men nu har vi räknat ner till den här tiden hela gymnasiet, och tänkt att nästa år är det vår tur!

Elisabeth Yohannes Getahun och klasskompisarna skrattar när de provar sina studentmössor över videochatt.

– Jag blir nästan lite ledsen nu, säger en av dem i videorutan när hon ser sig själv i den vita mössan.

Klasskompisarna Maja Oyahon Lanqvist, Sofia af Ekentam och Hanna Petersson provar sina studentmössor över videochatt med Elisabeth Yohannes Getahun. Foto: Alexander Mahmoud

När det faktiska beslutet meddelades om att de kommunala gymnasieskolorna i Stockholm ställer in sina studentfiranden satt Elisabeth Yohannes Getahun och gjorde ett grupparbete med två klasskompisar på distans.

– Vi bröt ihop och bara lade oss på våra sängar. Jag var jätteledsen och grät i telefon med några kompisar.

Men efter att ha pratat med skolledningen är hon lite mer optimistisk. Någon sorts firande verkar det ändå bli, även om det inte kommer att bli som det brukar vara.

– Egentligen blev det lite skevt att de skrev ut på det sättet att det var inställt. Det skrämde upp oss. Men vår skolledning var snabb med att skriva i ett mejl att de försöker planera för ett utspring, men att det kommer ske på ett nytt sätt och med färre personer. Och det var vi ju redan beredda på.

På andra sidan stan från Elisabeth Yohannes Getahun gläds klasskompisen Tove Tisell åt att några rutiner fortfarande finns kvar.

● ● ●

En ensam elev har kommit för att hämta några böcker och bestämt sig för att sitta kvar en stund och plugga fysik. Foto: Alexander Mahmoud

Tove Tisell har börjat ”gå till skolan” i mjukiskläder. Ibland äter hon inte frukost förrän mitt på dagen. Hon tillbringar ju ändå dagarna i sovrummet framför datorn.

– Man tappar lite rutin när man inte faktiskt måste gå upp och gå till skolan, säger hon.

För henne har den dagliga konståkningsträningen blivit ett sätt att hålla i lite rutiner. Hon vet att hon måste klä på sig, borsta tänderna och lämna hemmet för att vara på plats i ishallen i Sundbyberg klockan 17. Och hon vet att hon där kommer träffa kompisar.

Tove Tisell lindar sina fotknölar innan hon ger sig ut på isen. Låten ”Moves like Jagger” dånar över lokalen där hon tränar på piruetter.

– Hit kan jag alltid komma. När det är jobbigt hemma. När det är jobbigt i skolan. Jag har tur att inte träningen har ställts in.

När hon lutar sig in mot ingången till rinken ropar hon:

– Jag är bara glad att jag får ha någon del av mitt liv kvar.

”Det är skönt att jag får ha en del av mitt liv kvar”, säger Tove Tisell som fortfarande kan träna konståkning på eftermiddagarna. Foto: Alexander Mahmoud

När de nya reglerna offentliggjordes om att offentliga sammankomster på fler än 50 personer förbjudits grät Tove och klasskompisarna. De såg hur alla deras planer ställdes in.

– Allt känns så overkligt.

Och det är inte bara tanken på att studentterminen inte kommer bli som de tänkt sig som oroar.

– Det blir ju en rädsla när man pratar om att ställa upp kylskåp vid sjukhus för lik. Sådana stora grejer gör en rädd. Och att man inte får träffa mormor och morfar, och farmor och farfar. Jag är ju rädd att de ska få corona.

Samtidigt som eleverna oroar sig över studentfiranden, avgångsbetyg och framtiden försöker skolvärlden ta reda på hur eleverna påverkas av att skolorna håller stängt.

Emil Svevar skriver fysikprov. Det är första dagen han är tillbaka i skolan på över en månad. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

Helene Fägerblad, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten säger att utmaningarna kring distansundervisning kan delas in i olika lärmiljöer, även om de samverkar:

Dels hur förutsättningarna för eleverna ser ut vad gäller utrustning och teknik, och den fysiska miljön som nu har förändrats från skolans lokaler till arbetsplatsen hemma. Den sociala miljön har flyttats till chattforum och digitala möten. Och den pedagogiska miljön. Hur fungerar det att kommunicera på ett nytt sätt som man inte är van vid? Hur kan elever ta till sig uppgifter?

En del elever klarar sig bättre än väntat, medan vissa elever som tidigare klarade sig bättre har det svårare nu

– Det är väldigt olika hur elever påverkas. En del elever klarar sig bättre än väntat, medan vissa elever som tidigare klarade sig bättre har det svårare nu. Det gäller att vara uppmärksam på vad som händer nu när man varit igång med distansundervisning i några veckor, säger hon.

Emil Svevars studentmössa ligger i en kartong i hans rum. Nu vet han inte om han kommer få användning av den. Foto: Alexander Mahmoud

Att inte längre ha skolan att gå till kan påverka elever på olika sätt. Vi reagerar olika på den isolering som nu drabbar flera delar av samhället.

– Det beror på vad man har för hemsituation, och om skolan brukar vara en plats för där man kan socialisera och känna normalitet. Att inte ha den kan vara svårt för vissa elever.

Men hon poängterar att det för vissa elever underlättar att slippa de sociala interaktionerna som annars sker i skolan.

– Nu slipper de känna att de misslyckas med det sociala – och kan i stället koncentrera sig på skolarbetet. Men vi vill påpeka att skolor bör ha en flexibel kartläggning där man följer hur det här fungerar och möter de elever som har särskilda behov av stöd, säger Helene Jägerfeldt.

Och när eleverna är hemma kämpar lärarna för att försöka hålla samma kvalitet och kontakt med sina elever som de brukar.

● ● ●

Kalle Larsen ställer som vanligt upp sin dator på katedern längst fram i klassrummet. Skillnaden är att han inte har några elever med sig. Foto: Alexander Mahmoud

Engelskläraren Kalle Larsen står mitt i ett tomt klassrum. Han har datorn framför sig. ”Stretch your arms to the left” säger en röst – och Kalle Larsen sträcker ut armarna åt vänster.

Halva engelsklektionen har gått och Kalle uppmanar eleverna att ställa sig upp i sina hem och stretcha med honom. De brukar ta en ”brainbreak” i lektionen även när de är på plats, berättar han.

– Eleverna har efterfrågat att vi fortsätter med vanliga rutiner i klassrummet. Allt som gör att lektionen känns så vanlig som möjligt, säger Kalle Larsen.

Den stora ljushallen som binder samman skolans lokaler, och där eleverna brukar sitta samlade runt de runda borden, är ödslig. Mopedparkeringen är tom. Inga elever sitter lutade mot trappan upp till entrén i vårsolen.

– Det är lite ledsamt. Och det tar ju bort en stor del av arbetsglädjen att inte ha interaktionen med eleverna. En skola är ju dess elever, säger Kalle Larsen när han går mot lärarrummet för att ha arbetslagsmöte – även det på distans.

Bild 1 av 3 Kerstin Francke tycker att det är extra svårt att bedriva naturvetenskapliga ämnen när man inte kan möta eleverna. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 Emil Svevar pluggar hemifrån. Hans syskon är också hemma från skolan. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 3 Elisabeth Yohannes Getahun säger att det är svårt att behålla motivationen när man inte har skolan att gå till. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

De två lärarna som är på plats på skolan tränger ihop sig framför en skärm och kopplar upp sig. De skojar med sina kolleger i hemmakontoren, diskuterar hur de ska se till att nå alla elever.

Närvaron har förvisso gått upp på lektionerna när de hålls på distans, men lärarna kan inte vara säkra på att eleverna är på plats mer än när lektionen börjar. Och det är svårare att veta om eleverna hänger med när man inte ser dem i verkligheten.

– I vanliga fall ser man ju på elevernas kroppsspråk och minspel om de hänger med. Det går ju inte att se när man inte har dem framför sig, säger Kalle Larsen.

Han tycker ändå att det är spännande att snabbt ställa om till att arbeta digitalt. Men är orolig för att släppa ut de elever som han har följt som mentor under tre år i en verklighet där premisserna på bara någon månad förändrats totalt.

I ljushallen som binder ihop skolan brukar det vara fullt av elever. Nu går läraren Kalle Larsen igenom den tomma skolbyggnaden för att gå till lärarrummet. Foto: Alexander Mahmoud

– De här ungdomarna föddes runt 11 september. Sedan kom ett reellt hot i och med terrorismen. Sedan klimatkrisen. Och nu när de blir vuxna händer det här. De kommer i alla fall alltid bli en del av historien, säger han.

Kollegan Kerstin Francke är fysik- och mattelärare och har också följt klassen i tre år. Nu försöker hon ställa om sina ämnen där ett innehåller många praktiska moment till distansundervisning. Hon är orolig, inte bara för hur det ska gå att sätta rättvisa betyg utan att träffa eleverna.

– De flesta av våra elever är högpresterande. De orkar med det här. Men alla kanske inte gör det. Vad händer med de eleverna? Har man verkligen vägt in alla nackdelarna med det här? För många elever är skolan den stora trygga fasta punkten, och nu tappar de den, säger Kerstin Francke och fortsätter:

– Offrar vi deras hälsa, utbildning och välmående?

Slutprov i fysik, och eleverna får som undantag komma tillbaka till skolan och träffa varandra. Med stora säkerhetsavstånd mellan stolarna. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

Så hur påverkas eleverna av den här situationen?

– Vi vet inte svaret på den frågan. Ingen har tidigare specifikt undersökt vad som händer med skolelevers psykiska hälsa under ofrivillig frånvaro från skola orsakad av en pandemi.

Rosaria Galanti, adjungerad professor i folkhälsoepidemiologi, reserverar sig innan hon ens börjar berätta om hur eleverna kan påverkas av bortavaron från skolan. Men trots avsaknaden av specifik forskning finns det iakttagelser i andra studier som tillåter några hypoteser om vad ofrivillig frånvaro från skolan kan ha för konsekvenser

Dels finns de indirekta konsekvenserna: När levnadsvanorna omkullkastas och eleverna tillbringar mycket mer tid hemma kan det leda till mindre fysisk aktivitet, sämre sömn och ohälsosamma matvanor när man inte får lunch i skolan.

– Och sådana saker kan få konsekvenser på humöret och koncentrationsförmågan. Man mår intellektuellt och känslomässigt bättre om man till exempel rör på sig.

Den största indirekta konsekvensen är begränsningen av de sociala relationerna. Relationer som man kanske behöver extra mycket under oroliga tider.

– Den här situationen skapar en diffus oro hos många, och just när man behöver mer socialt stöd så är man mer begränsad än någonsin, säger Rosaria Galanti.

Arbetslagsmöte på distans. Många av lärarna jobbar också hemifrån och har lektioner via internet. Foto: Alexander Mahmoud

Att man inte får den sociala interaktion man är van vid kan också kopplas till depression, och ibland även posttraumatisk stress.

– Jag menar såklart inte att alla kommer att hamna i djup depression, men man kan bli passiviserad och nedstämd. Det är viktigt att epidemiologer bevakar om vårdsökningarna för den typen av händelser ökar.

Och förutom de indirekta konsekvenserna kan situationen, om den blir långvarig, ha direkta effekter på lärande och kognitiv utveckling.

– Distansundervisning leder till mindre struktur, och mindre kontakt med lärare - det är något vi har sett har effekt på hur ungdomar mår i skolan, och hur de uppfattar sina prestationer och framgångar. Nu väger eget ansvar mycket tyngre. Hos vissa elever kanske det inte spelar så stor roll. Men för de som redan har svårigheter att strukturera sitt lärande kan det få mycket större konsekvenser.

Rosaria Galanti säger att vi aldrig kommer kunna veta om det hade varit bättre för eleverna om gymnasieskolorna hade hållits öppna.

– Vi kan inte veta vad som skulle ha hänt om de fortsatt gå till skolan och någon elev blivit sjuk, eller smittat sina morföräldrar – eller om de hade behövt vara oroliga för att göra det.

Kalle Larsen stretchar tillsammans med sina elever över Google Meet. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

– Du har skaffat skägg! ropar Tove Tisell till Emil Svevar, när han kommer in i aulan.

– Det är coronaskägget! Det tog en månad. Jag har inte träffat någon på så länge ju, så jag kunde låta det växa, säger Emil.

Skolledningen har gjort ett undantag för eleverna i årskurs tre den här dagen. De har fått komma tillbaka till skolan för att skriva slutprovet i fysik. Skolverkets generaldirektör sade i slutet på mars att mindre elevgrupper kan få möjlighet att komma tillbaka till skolan för att göra specifika moment, så att de kan få sina slutbetyg.

Mopedparkeringen på skolgården har fyllts på. Återigen hörs elevers röster i ljussalen. Rektorn ser nöjd ut när han hälsar välkommen vid ett runt bord med en stor flaska handsprit på.

NA17C samlas i aulan. Säkerhetsavstånden mellan elevernas sittplatser är långa, allt för att minska risken för smitta. Men det är ändå svårt för dem att hålla sig ifrån varandra efter att ha varit åtskilda i två veckor.

”Man saknar skolan för första gången. Man saknar skolan, eleverna, lärarna”, säger Shamoun Gergi, Han siktar på att studera på KTH till hösten. Men nu har de öppna hus han planerat att gå på ställt in. Shamoun Gergi säger att han är försiktig och försöker ta sitt ansvar. Han är mest hemma med familjen och försöker hitta på nya fritidsaktiviteter. Men han är inte rädd, säger han. Foto: Alexander Mahmoud

Elisabeth Yohannes Getahun kramar en kompis. Läraren Kerstin Francke ropar på dem att hålla avståndet. Stämningen är nervös men uppsluppen trots att fyra timmars slutprov väntar. Kalle Larsen kommer in i aulan för att hälsa på sina elever. När klockan slår nio tystnar stimmet i klassrummet.

Fyra timmar senare möts eleverna på skolgården. De pratar om livet utanför skolan, och skojar om att stegräknaren kan stå på 30 steg efter en hel dag hemma.

Att den tomma skolgården i början på juni kommer att vara fylld med föräldrar och elever med plakat och studentmössor är högst osannolikt, särskilt efter Skolverkets avrådan.

– När jag hörde det så kändes det som att jag kommer få sitta i mitt rum och tänka att ”nu skulle vi ha tagit studenten”. Det var jättedystert. Vi kommer säkert få göra någonting med klassen, men jag och många andra känner oss ledsna inför det som skulle bli bland det roligaste i livet, säger Tove Tisell.

Kalle Larsen i den folktomma ljushallen. På Blackebergs gymnasium går vanligtvis 1.300 elever. Nu är skolan tom på ungdomar. Foto: Alexander Mahmoud

Några av eleverna dröjer sig kvar på skolgården.

– Jag vill bara vara kvar här nu, säger en av tjejerna när några klasskamrater går förbi med en basketboll.

– Ska ni spela basket?

De nickar.

– Får man ens det i dessa tider?