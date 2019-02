Förra veckan fick de första skolungdomarna i Sverige sportlov. Då kunde DN berätta att över 100.000 kan ha drabbats i årets influensa. Men nu verkar det vända.

Samtliga övervakningssytem som Folkhälsomyndigheten använder sig av visar att influensan nådde sin topp under vecka 6, och att den här säsongen blir mildare än de tre tidigare. Förra året var influensafallen betydligt fler vid samma tidpunkt.

– Men säsongen är inte över än. Många fler väntas insjukna under de kommande veckorna även om spridningen avtar, säger utredaren Emma Byström i ett pressmeddelande.

Totalt rapporterades 1.179 fall av influensa under vecka 7, drygt hundra färre än föregående vecka. Spridningen tog fart innan jul och nådde en första topp under vecka 52. Liksom tidigare säsonger stannade spridningen av under och efter jul- och nyårsledigheterna. I slutet av januari ökade spridningen åter i alla landsdelar.

Mest drabbade den här säsongen är barn under fem år. Orsaken är framför allt att det är den så kallade svininfluensan som spridits och att vi hade den senaste epidemin med svininfluensa vintern 2015/16. Det gör att de flesta som är födda efter den säsongen inte haft den sorten och därför saknar skydd mot den.

Men trots att antalet insjunknanden minskar förväntas fler bli sjuka i influensa, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Sportloven som infaller på olika veckor i olika delar av landet kan vara en bidragande orsak till att influensan minskar.

Fakta. Så gör du för att skydda dig och andra Tvätta händerna, särskilt när du varit ute bland folk. Försöka undvik att ha nära kontakt och hålla avstånd om du eller någon i familjen har blivit sjuk. Hosta eller nys inte rakt ut i luften eftersom viruset sprids i luften. Håll avstånd om andra hostar. Undvik att pilla dig i ögonen, näsan eller munnen eftersom händerna ofta har virus på sig. Visa mer