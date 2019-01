Några av inläggen på Svenska kraftnäts intranät

”Vid medarbetarmötena pratar GD om ’vi’ och får det att låta som ’vi Svenska kraftnät’ men jag antar att hon menar ’vi ledningen’, stämmer det? Jag har sett på intranätet att förtroendefrågan varit uppe men jag vill ändå understryka att vad jag hör i organisationen är att förtroendet för ledningen är helt borta. Redan vid den senaste medarbetarundersökningen var det på en oroväckande låg nivå. Går det att återställa?”

”Hur ska Svk kunna ’bevisa’ att man nu kommer ta tag i frågor som lyfts av medarbetare? Tidigare flaggningar om oegentligheter och säkerhetsbrister har ju uppenbart varit kända av t.ex. divisionschefer.”

”Ledningsgruppen verkar lägga all kraft på granskningen och har till stora delar helt lämnat styrningen av Svk i övrigt. Såväl interna som externa möten ställs in, strategidagar och workshops kring verksamhetsplanering ställs in. Fokus ligger på att kortsiktigt lösa brister som funnits i flera år, väl kända av många! En återgång till normal rutiner måste ske snarast, annars kommer framdriften fortsätta sjunka i takt med att även förtroendet för ledningen fortsätter sjunka. Hur ser planen för återgång till normal verksamhet ut?”

”Hur skall jag som medarbetare hantera känslor som besvikelse och obehag? Har alltid varit stolt för att jobba på Svenska kraftnät men min uppfattning om Svenska kraftnät har fått en negativ påverkan av senaste tidens skrivelser.”