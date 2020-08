Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-sjuk man att dö

DN har tidigare skrivit om svårt ALS-sjuka Per Maritz. På grund av coronapandemin ställdes hans resa till en klinik i Schweiz för dödshjälp in, och istället erbjöd sig pensionerade läkaren Staffan Bergström att hjälpa till. Den 14 juni drack Per Maritz en dödlig dos starkt sömnmedel utrört i en fruktsmoothie i sitt hem i Täby och avled kort därefter.

I Sverige är det inte olagligt att begå självmord eller att hjälpa någon att ta sitt liv. Men om en legitimerad läkare eller sjuksköterska assisterar riskerar denne att legitimationen dras in.

Efter händelsen valde Staffan Bergström, som är professor emeritus i Internationell hälsa vid Karolinska institutet, att polisanmäla sig själv för att ta reda på om han har begått något brott. En anmälan om medhjälp till dråp har efter det upprättats.

– Jag förutsåg naturligtvis att det här skulle hända. Det var därför jag förberedde med alla handlingar, journalutdrag från Karolinska universitetssjukhuset och ett intyg från Per Maritz själv om att han uttryckligen önskade att jag skulle hjälpa honom, vilket är bevittnat och klart, sade Staffan Bergström efter beskedet.

I beslutet från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) framgår att händelsen redan granskas av åklagare och att myndigheten är skyldig att anmäla sjukvårdspersonal för ett misstänkt brott där fängelse finns med i straffskalan.

”Ivo konstaterar också att det av media framkommer att händelsen redan granskas av åklagare men det fråntar inte IVO skyldigheten att anmäla åtal enligt PLS (Patientsäkerhetslagen)”, skriver myndigheten.

Läs mer: Svårt ALS-sjuka Per avslutade sitt liv i tisdags – med hjälp av läkare