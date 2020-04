Ivo granskar äldreboenden efter smittspridning

Tillsynsmyndighetens granskning startade efter att omfattande smittspridning upptäckts på äldreboenden i de båda regionerna. I Stockholms stad finns smittan på hälften av kommunens 100 äldreboenden, enligt stadsledningskontoret, och över 40 procent av dem som avlidit av covid-19 i regionen har bott på äldreboenden.

Den 18 mars införde kommunen besöksförbud på alla kommunala boenden i huvudstaden, efter att flera fall av corona-smitta konstaterats både bland äldre och bland personal.

Även inom hemtjänsten har smitta konstaterats. Bristen på skyddsutrustning är stor, har äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) tidigare sagt till DN, samtidigt som staden uppges sakna uppgifter om det är så att äldrevård utförts utan skydd.

– Med den här granskningen vill vi uppmärksamma verksamheter på vad som har fungerat och var bristerna finns. Det här handlar främst om ett lärande och ökad kunskap. Vi hoppas kunna bidra till att smittspridningen inte fortsätter på samma sätt i andra delar av landet, så att den här tillsynen kan få effekter på annat håll, säger Anette Nilsson, enhetschef på Ivo region öst.

Sörmland är den region i landet med högst andel sjukdomsfall per 100.000 invånare, enligt Folkhälsomyndigheten och smittan konstaterades tidigt i boenden för äldre.

Enligt Anette Nilsson har Ivo fått in synpunkter på smittspridningen via olika kanaler, både genom anmälningar till myndigheten och genom en ny tips-tjänst som gäller just covid-19. Syftet med granskningen är att ta reda på vilka åtgärder som vidtas för att minska och förhindra smittspridningen.

I Stockholm har ett urval av både privata och kommunala verksamheter gjorts. I Sörmland tas kontakten med kommunerna. Ivo kan inte göra platsbesök, och tillsynen görs därför via telefon.

Frågorna handlar om basala hygienrutiner, och vilka förändringar smittspridningen medför, liksom hur personalen känner till rutinerna och följer dem.

– Vi vill ju inte själva bidra till ökad smittspridning, och gör därför inte fysiska besök. Vi tar kontakt med verksamhetschefer, och MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och frågar vilka åtgärder som vidtagits när covid-19 uppkom, och vad man har gjort för att förhindra smittspridningen, säger Anette Nilsson.

Granskningen har inletts som en pilot, som nu ska utvärderas och eventuellt utökas.