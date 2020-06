Ivo om fallet med 3,5-åringen – allvarliga brister i att se till barnets bästa

I slutet av mars avslöjade DN att en skånsk kommun inom kort skulle skilja en 3,5-årig pojke från det familjehem han levt hos i hela sitt liv.

Pojken omhändertogs enligt LVU när han var fem veckor gammal, då med allvarliga fysiska skador och svåra anknytningsskador.

Med bara några veckors förberedelse skulle pojken i början av april i år återföras till sin biologiska pappa, en person han inte träffat på flera månader. Så sent som i december uppgav pojken att han blivit slagen av sin pappa under ett umgänge och att han var rädd. Allt umgänge ställdes in, men förundersökningen lades ned - den påstådda misshandeln gick inte att bevisa. Åklagaren konstaterade dock att det fanns mycket kring pojkens agerande som tydde på att han utsatts för något.

Ändå ansåg kommunens socialnämnd att det bästa för pojken var att flytta.

– Vi har barnkonventionen, vi har lagar som ska se till barnets bästa. Jag får inte ihop det. Den här pojken har bott hos oss hela sitt liv, sa familjehemsmamman till DN då.

Sedan dess har Inspektionen för vård och omsorg granskat kommunens hantering av ärendet. Joonas Terje, enhetschef på Ivo, säger att myndigheten fick in flera anmälningar om fallet, att det fanns en rädsla för en ny ”Lilla hjärtat” under uppsegling.

I beslutet riktar Ivo nu kraftig kritik mot kommunen som brustit i förhållande till både socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Tillsynen visar allvarliga brister i kommunens sätt att se till barnets bästa.

– När de fattar beslut om vad som är det här barnets bästa så har man inte vägt in eller gått till botten med barnets oro och rädsla - trots att det finns redskap för detta i lagstiftningen. Inte heller har man vägt in risken för att barnet tar skada av att bryta sin livslånga relation med familjehemmet, säger Rolf Köhler, inspektör på Ivo.

Efter att ett barn varit placerad i familjehem i tre år ska socialnämnden utreda en vårdnadsöverflytt, det vill säga att vårdnaden om barnet flyttas från de biologiska föräldrarna till familjehemmet. Skälet är att stärka barnets rätt till sin anknytning och stabilitet. Men någon vårdnadsöverflytt övervägdes aldrig i den 3,5-årige pojkens fall. Vilket kritiseras av Ivo.

– Tillsynen har visat flera allvarliga brister som är viktiga att belysa, det här får aldrig hända igen, säger Rolf Köhler.

Nämnden får också kritik för att de inte gett familjehemmet stöd och handledning under hemflyttningsprocessen.

Efter att DN och senare flera lokaltidningar uppmärksammat fallet sköts flytten först upp, och ställdes senare in helt. En dom i förvaltningsrätten har fastställt kommunens ansökan om flyttförbud tillsvidare.

På kommunens hemsida skriver socialchefen att ärendet väckt starka känslor och att kommunen ska arbeta vidare med olika åtgärder för att kunna säkerställa att handläggningen håller högre kvalitet.