”Jag är rätt stolt över Sveriges väg” – riksdagsledamoten som hoppat in som läkare i coronakrisen

Hennes namnskylt på dörren till mottagningsrummet är bortbytt och på tavlan med foton på alla medarbetare i receptionen syns inte längre hennes bild.

Men sedan en dryg månad är Marie-Louise Hänel Sandström, specialist i allmänmedicin som distriktsläkare numera kallas, ändå tillbaka hos Närhälsan här i Gråbo, ett litet samhälle nordost Lerum invid sjön Mjörn, Västergötlands näst största.

Men riktigt sig likt är det ändå inte. På grund av smittorisken är drop in-mottagningen borttagen, provtagning på äldre får ske i hemmen och vid infektionsmottagningen – med ingång via ambulansintaget – tar personalen emot i skyddskläder.

Dessa dagar sköter Marie-Louise Hänel Sandström en hel del av patientkontakterna via videosamtal i datorn. Foto: Jonas Lindstedt

– Nu möter jag jättemånga sjukskrivna via datorn, via närhälsans app. Mest yngre och medelålders, berättar Marie-Louise Hänel Sandström.

Den här förmiddagen när DN träffar henne, har hon fått många coronafrågor. Som när små symtom ”kan” vara corona.

– Folk blir frustrerade, de får inte jobba och känner att de knappt får nysa nu. En hel del vill ha rådgivning och förlänga sjukskrivningar och ringer på den 22:a dagen och då är det min uppgift att bedöma allmäntillståndet.

Ett paussnack med distriktsläkarkollegan på Närhälsan i Gråbo Abdullah Muhammed. Foto: Jonas Lindstedt

På sitt bord har hon en lista med alla invånare i området som är över 70 år. Alla ska kontaktas på telefon.

– En del av de äldre som jag möter tror inte att de får gå ut. Då säger jag ni ska gå ut, men håll avstånd! Prata med era vänner och håll kontakten! Ni måste det! ”Oj! Får jag det?”, svarar de och blir glada. Folk här tar direktiven på stort allvar. En hel del tackar nej till hemtjänst bara för att minska risken att smittas.

Från 2007 och elva år framåt hade hon sina arbetsdagar här i Gråbo, bland sina patienter. Men sedan 18 september 2018 är hon tjänstledig – för att vara riksdagsledamot för Moderaterna.

Inte minst i frågor om utbildningspolitiken har Marie-Louise Hänel Sandström (M) gått upp i debatter i riksdagens talarstol. Foto: Privat

Efter 16 mars i år då partiernas gruppledare meddelade att de 349 under pandemin inte skulle sammanträda på vanligt vis, utan att 55 av dem löpande skulle väljas ut att delta i kammaren, tillhörde Marie-Louise Hänel Sandström dem som hade att verka hemifrån – eftersom alla i formell mening alltjämt är i riksdagens tjänst.

– Då ringde jag talmannen och min gruppledare Tobias Billström och frågade om jag kunde få hoppa in som läkare, och det gick alltså för sig. Nu har jag inte varit i Stockholm sedan i slutet av mars. Det är tur jag har vänner där som kan vattna blommor och slänga mat ur kylen, säger hon, en av riksdagens tre ledamöter som har läkarleg.

Anders W Jonsson är vikarierande partiledare för Centerpartiet. Här under partiets kommundagar i Uppsala 31 januari. Han är tjänstledig från jobbet som överläkare i Gävle. Foto: Staffan Claesson

De andra två är Liberalernas Barbro Westerholm och Centerpartiets Anders W Jonsson. Som 86-åring tillhör Westerholm riskgruppen och har berättat i DN att hon nu i coronatider håller sig i karantän på ön Landsort. Anders W Jonsson är sedan 2006 tjänstledig från jobbet som överläkare på barnkliniken i Gävle och vikarierar sedan i december som partiledare under Annie Lööfs föräldraledighet. Han brukar som riksdagsledamot gå in som läkare en helg i månaden och enligt hans stab har han tagit ett extrapass nu under coronakrisen och är redo att ta fler.

86-åriga riksdagsledamoten Barbro Westerholm, Liberalerna, fotograferad i april på ön Landsort i Stockholms södra skärgård. Hon är läkare i botten. Foto: Lars Lindqvist

Men här och nu är Marie-Louise Hänel Sandström ensam riksdagsledamot som gått in i ”coronatjänst” i sjukvården som läkare.

– Jag tycker jag har de två bästa jobb som man kan ha. I längden går det förstås inte att hålla på så här, men vi har faktiskt lika många utskottsmöten som normalt, jag deltar via Skype. Däremot gör jag inte de verksamhetsbesök vi annars har på måndagar och fredagar, säger hon, ordinarie ledamot i utbildningsutskottet och suppleant i tre andra.

På hemmaplan i Göteborg, där hon bor, är hon ledamot av kommunala Lisebergsbolagets styrelse. Mellan patientbesöken har hon skickat skriftliga frågor till inrikes- och kulturministrarna om nöjesparker kan undantas från förbudet om allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare och om de, också, kan få ta del av statligt stöd.

Ja, riksdagsledamot och läkare – hur ser Marie-Louise Hänel Sandström egentligen på Sveriges strategi i coronakampen?

– Jag är rätt stolt över Sveriges väg. Det är klart att den ska utvärderas, men jag tycker inte att vi ska låsa in alla. Vi har en bra strategi. Det är bra att skolorna inte är stängda. Jag kan för övrigt tycka att även treorna i gymnasiet skulle få gå klart resten av terminen på skolorna... men där är jag väl också part i målet eftersom min son går ut nu.

Vid entrén till vårdcentralen tar bland andra medicinska sekreteraren Anki Samuelsson emot. Ingen slipper in utan att ett antal kontrollfrågor först ställs. Marie-Louise Hänel Sandström stämmer av läget. Foto: Jonas Lindstedt

Påskyndat av coronapandemin och diskussionen om hur ett samhälle bäst kan förbereda sig har hon bestämt sig för att starta ett ”virusnätverk” i riksdagen, berättar Hänel Sandström.

– Vi vill bjuda in vi virologer och andra experter. Vi vet att smittorna kommer och försvinner och kommer tillbaka. Just när det gäller covid-19 verkar det vara lätt att bli smittad och det här återkommer. Därför behöver vi höja kunskapsnivån.

Har du testat dig själv?

– Nej.

Skulle du vilja?

– Om jag får symtom, ja. Vi har tester här på vårdcentralen men de får bara användas utifrån Västra Götalandsregionens direktiv.

