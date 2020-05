Tidigt på onsdagsmorgonen hoppar Maryanne Cali Mahmoud på bussen i Nyköping. Sedan tre veckor tillbaka har hon tagit sig till sin nya arbetsplats Stegoplast där hon tillverkar skyddskläder till vårdpersonal under coronakrisen.

Maryanne Cali Mahmoud berättar att hon har haft svårt för att hitta en arbetsplats sedan hon kom till Sverige från hemlandet Somalia. Även om hon är utbildad sjuksköterska har språket varit ett hinder.

Med ett års studier kvar på SFI, svenska för invandrare, ser hon äntligen att hennes mål kan bli uppfyllt.

– Jag har alltid älskat att få hjälpa och ta hand om människor. Jag har jobbat som sjuksköterska både i Somalia och i Italien, men det tar tid att lära sig ett nytt språk så det har dröjt innan jag kunnat jobba i vården även i Sverige, säger hon.

Sedan ett år tillbaka har hon haft möjlighet att hoppa in i äldrevården parallellt med sina studier genom arbetsmarknadsenheten.

Men Maryanne förklarar att hon möttes av rasism och hade heller inte möjlighet att behålla sin tjänst under coronakrisen.

– Jag grät ofta när jag kom hem, men jag behöver ett jobb för att kunna leva och för att min familj ska ha det bra. Så när jag fick erbjudandet om att jobba på Stegoplast och även bidra i coronatider blev jag så glad, säger hon.

Hiba Hussein Hassen jobbar deltid med att tillverka skyddsförkläden till vårdpersonal. Foto: Magnus Hallgren

Karin Hertz är handledare på Nyköpings arbetsmarknadsenhet och har hjälpt Maryanne Cali Mahmoud, och hennes två vänner Hiba Hussein Hassen och Anab Maalin Dahir med att hitta jobb och att arbetsträna.

– Våra tre tjejer är jätteduktiga, men det blev svårt för dem liksom för alla andra nu i coronatider. Vi på arbetsmarknadsenheten blev tillfrågade att göra visir, och då hade jag Maryanne, Hiba och Annab hos mig som kunde hjälpa till, vi producerade ungefär 500 visir som ligger på ett extralager, säger hon.

Snart därefter fick de frågan av plastföretaget Stegoplast, som vanligtvis bygger lock för lastpallar till olika företag, om de tre kvinnorna även kunde hoppa in och jobba för dem.

Foto: Magnus Hallgren

Företaget behövde permittera sin personal till 60 procent när ekonomin bromsades in i mars. Men under samma vecka som permitteringarna infördes fick de in en beställning på skyddsvisir från kommunen.

Sedan dess har de tillverkat över 1.000 visir om dagen åt vården.

– Det innebar att vi snabbt kunde komma tillbaka igen. Så veckan efter kunde vi öka på igen och körde på 100 procent tillverkning av visir och skyddsförkläden. Det ledde till att vi även fick ta in extrapersonal för att kunna komma upp i ett tillräckligt tempo, säger Henrik Enoksson, vd för Stegoplast.

I dagsläget ligger företagets produktion uppe i nästan det dubbla mot vad den vanligtvis gör. För att hinna med har Henrik Enoksson anställt nya timanställda och personer från arbetsmarknadsenheten.

– Det är spännande att kunna göra nytta på flera sätt. Det är kul att kunna ta in Maryanne, Hiba och Annab dels för att det är en väldigt mansdominerad bransch i vanliga fall. Sen är det fint att vi har anställda som kommer från flera delar av världen, och att vi alla förstår varandra ändå, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Henrik Enoksson förväntar sig att kunna ha kvar de nyanställda så länge som möjligt, men berättar att de beror på hur länge kommunerna är i behov av deras tillverkning av skyddsmateriel.

– Vi vet att vi kommer att ha och göra fram till midsommar och investerar nu i CE-märkning så att de ska kunna fortsätta köpa av oss. Det kravet hoppade man över i början av krisen, men det har växt fram allt eftersom, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Inne i industrihallen arbetar de tre kvinnorna med hörselkåporna på. För tillfället viker de skyddsförkläden som sedan packas ner i stora kartonger. Även om arbetet kan vara aningen monotont så berättar Maryanne Cali Mahmoud att det är den bästa arbetsplatsen hon har haft sedan hon kom till Sverige.

– Här är cheferna jättebra och vänliga. Det är också jättekul att vi tre får arbeta tillsammans, för vi är bra vänner sedan tidigare och även grannar, säger hon och skrattar.

– Ja det är bra att ha en arbetsplats som man även kan ha kul på, säger Anab Maalin Dahir.

Maryanne Cali Mahmoud ser sitt uppdrag som samhällsviktigt men längtar till den dagen hon kan få möta patienter igen.

– Jag har alltid älskat mitt jobb som sjuksköterska, och min 19-åriga son ska även studera till läkare. Men nu arbetar vi på här för att hjälpa vårdpersonalen i sitt viktiga arbete, säger hon.

