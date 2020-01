”Jag kom till en punkt när jag nådde botten” – nya S-ansiktet i Göteborg om kampen mot drogerna

Det är tid att berätta, känner hon.

Hur illa ute hon var.

Om hur nära-döden-perioden också ledde henne till en vändning.

Om varför hon nu står i talarstolar och på möten och pratar drogpolitik, jämlika förutsättningar för barn, lägger förslag om att elever i årskurs 9 ska kallas till screeningssamtal med fokus på psykisk hälsa och narkotika och efterlyser vuxna som sätter gränser och inte låter sig luras.

Nu, 33 år gammal, far Viktoria Tryggvadottir Rolka runt som en virvelvind i Göteborgspolitiken, är sedan i maj kommunalråd och omtalas som ett av socialdemokratins framtidsnamn.

Just nu driver hon tillsammans med partikollegor som Marina Johansson och Alfred Johansson flera antidrog-initiativ för skolområdet i Göteborgspolitiken.

Det sker i en debattmiljö där röster höjs för liberalisering och/eller avkriminalisering, inte minst inom Liberalernas, Centerpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas ungdomsförbund – liksom inom Vänsterpartiet.

Det sker i en vardag där en CAN-rapport från i höstas redovisade enkätsvaren från andraårselever i gymnasiet: 19 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna svarade att de någon gång använt narkotika. I Göteborgs stads egen drogvaneundersökning i fjol svarade 48 procent av niondeklassarna och 51 procent i gymnasiets årskurs 2 att det bör vara upp till var och en om de vill använda narkotika.

– Legalisera? Det är det absolut dummaste man kan göra, det skulle leda till att fler provar och fler får bekymmer, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka.

33-åriga Viktoria Tryggvadottir Rolka är sedan i maj kommunalråd i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Förbjuda alkohol också, i så fall? Det är ju en motfråga som lyfts ibland från legaliseringssidan.

– Absolut inte. Men jag är stolt över de regleringar vi har på alkoholområdet.

Nu: övertygad i argumentationen.

Då, på högstadiet och i gymnasiet: övertygande i förledandet.

– Det gick satans fort att hamna snett. Stora larmet gick inte förrän det var helt försent. Jag hade hög frånvaro men eftersom jag också hade oförskämt lätt för mig … skolan är ju den plats där man möter nästan alla men … den flatheten! Det var så uppenbart att något inte stämde, men aldrig att mina föräldrar kontaktades.

– Det är därför jag är så besjälad nu av att införa obligatorisk screening för att fånga upp de som kanske inte är utåtagerande men ändå mår dåligt.

Jag var ett klassiskt case med en tjej med bra självförtroende men dålig självkänsla

Vad hände?

– Jag var ett klassiskt case med en tjej med bra självförtroende men dålig självkänsla. Jag borde ha fått en Oscarutmärkelse för att lyckas få allt att verka vara bra. Jag vägde 38 kilo ett tag, jag tappade mycket hår. Mamma trodde att jag hade ätstörningar.

Hon säger att hon hamnade i dåligt sällskap.

– Jag skulle inte önska någon att få gå igenom det jag fick vara med om då. Det finns en kultur i den världen... kriminellt, en dålig kvinnosyn. Jag fick utstå patriarkatets värsta tid innan jag blev myndig. Det var visserligen under en kort tid i mitt liv men det har format mig väldigt mycket, i jämställdhetsfrågor och i största allmänhet.

Begick du själv olagligheter?

– Jag befann mig i knepiga miljöer men jag har inte skadat någon annan än mig själv. Men det har gett mig en förståelse för människor i utsatthet och i den undre världen som jag tror att jag har stor nytta av nu, i politiken.

Till slut, vid 18 års ålder, nådde hjälpförsöken fram.

– Räddningen var att det inte satt en vanlig psykolog på andra sidan bordet, utan någon som sade ”oss lurar du inte” och ”varför tillåter du dig själv att bli så illa behandlad”?

En tidig morgon i hemmet: Viktoria Tryggvadottir Rolka klär sin tvåårige son Levi inför förskolan. Foto: Tomas Ohlsson

Det nya S-kommunalrådets rötter finns på Island, i lilla Akranes norr om Reykjavik.

– Det var en fattig tid på en fattig ö, pappa började arbeta när han var sex år, mamma åtta. De fick rensa fisk, jobba på gårdar.

Föräldrarna ville emigrera. 17 år gammal fick mamman presidentens dispens att gifta sig så hon kunde följa pappa, Tryggve, till Sverige. Första anhalt blev Växjö där pappa fick jobb på fängelset och mamma städade på mentalsjukhuset.

Yngsta dottern Viktorias väg från födseln där, i Växjö, via oro för att alls överleva de sena tonåren fram till dagens förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen i Göteborg skiljer onekligen ut sig från det raka spår som många andra politiker åker från ungdomsförbund in i den yrkespolitiska apparaten.

– Mamma brukar skoja om att 1986 kom med tre helveten: Mordet på Palme, Tjernobyl, och så att jag föddes, säger Viktoria Tryggvadottir Rolka med ett skratt.

Mamma brukar skoja om att 1986 kom med tre helveten: Mordet på Palme, Tjernobyl, och så att jag föddes

Men när hon berättar om en uppväxt som tog henne från Småland via Bryssel, Spanien, Göteborg, USA, Helsingborg, tillbaka till Växjö en tid, så Göteborg på nytt och åter dit via arbete på LO och i kommunstyrelsen i Stockholm fram till dagens familjeliv med man och fem småbarn i huset – egna och makens – är hon noga med att inte skylla krisåren på mor och far.

Började i fransk skola I Bryssel Viktoria Tryggvadottir Rolka berättar att familjen flyttade till Bryssel när hon bara var ett år gammal. Hennes pappa, som utbildat sig till ingenjör, startade en golvfabrik där. – I Bryssel gick jag i en fransktalande skola. Mitt första språk var franska. Jag hade en dansk dagmamma och vi pratade isländska hemma, men svenska med mina syskon, så jag fick många språk gratis. Visa mer

– Jag hade föräldrar och familj som stred och kämpade för att jag skulle få hjälp, vård och behandling för min destruktiva livsstil. Jag fick bra stöd hemma. Det var faktiskt den orättvisan, att jag fick hjälp att klara mig medan majoriteten av mina vänner inte klarade sig för att de inte hade samma stöd hemifrån, som visade mig klassamhällets värsta baksida. Kan du tala för dig får du generellt sett hjälp. Får du inte det lämnas du ofta åt ditt öde, och ofta leder det till döden.

Folkhögskolan hon läste på i Helsingborg betraktar hon som en vändning tillbaka till livet och självkänslan, hon utbildade sig sedermera till beroendebehandlare, drog igång en behandlingsenhet i Skåne, började föreläsa, byggde upp system för identifiering av elever med missbruksproblem.

Ett av husen i Biskopsgården, den särskilt utsatta miljonprogramsförorten till Göteborg. Här jobbade Tryggvadottir Rolka tidigare inom hem- och socialtjänsten. Foto: Jonas Lindstedt

Åter till Göteborg. Jobb i hemtjänsten och socialtjänsten i Biskopsgården, övervakare, kontaktperson. En väckt nyfikenhet på samhällsfrågor. Började läsa statsvetenskap på universitetet. Där politiken för första gången såg henne. Ögonblicket som angav vägvalet minns hon väl:

– Valnatten 2010. Jag glömmer det aldrig när Åkesson stod och skrålade, jag kände att ”nu går det inte”. Jag ringde pappa och frågade ”vad tycker du jag ska göra?”. Då tyckte jag väl att S var lite väl höger men har ändrat mig sen dess. Pappa sa ”det finns bara ett parti”. Jag hade precis fått mitt första barn och aldrig varit engagerad i något parti alls. Men då var jag bara så frustrerad och kände att jag måste ta det vidare. Därför blev det medlemskap i S och statsvetarprogrammet.

Vid en föreläsning som hon höll kom hon i kontakt med en person som uppmuntrade henne att aktivera sig. Det råkade vara Claes Wennberg, inflytelserik ombudsman på partikansliet.

– Han undrade om jag inte borde göra praktik hos Anneli Hulthén (dåvarande ordförande i kommunstyrelsen, DN:s anm).

På den vägen är det.

Tidig morgon och tandborstning inför förskolan. Foto: Tomas Ohlsson

Sedan årsskiftet är Viktoria Tryggvadottir Rolka, vid sidan om partiansvaret för nio olika politikområden inom kommunstyrelsen, ledamot i grundskolenämnden. Härom dagen var DN med under ett studiebesök hon gjorde på Jättestensskolan på Hisingen, som de senaste åren repat sig påtagligt, inte minst inom ordning och studiero.

Jag tyckte att det var bedrövligt att komma till svensk skola, från den i Bryssel med ordning och reda, höga förväntningar och betydligt mer studietid

Under rundvandringen in i olika klassrum där fridsamheten var anslående, påminns hon om de egna minnesbilderna:

– Jag tyckte att det var bedrövligt att komma till svensk skola, från den i Bryssel med ordning och reda, höga förväntningar och betydligt mer studietid. Först Brottkärr, sen Johannebergskolan, sen Lundenskolan. Det var inte alls bra. Här i Göteborg hade vi bara raster och barnen skrek på lektionerna. Det funkar kanske bra för de mer högpresterande men slår ut de svagare. Skolan är min hjärtefråga. Därför är det viktigt att se hur de jobbar i skolor i stan där det fungerar bra.

I Stadshuset brottas hon och partiet med den styrande Alliansen om de ekonomiska resurserna till inte minst skolan.

I hemmet brottas hon inte sällan med sin make, Jack Rolka, med frågan om hur partiet ska göra med väljarflykten till Sverigedemokraterna. Jack är inte bara livskamrat, utan även fackligt aktiv och ordförande i Byggnadsarbetarnas socialdemokratiska förening i Göteborg.

På väg till förskolan med sina barn Noomi och Levi en tidig morgon i sydvästra Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

– Jag har ett stort stöd i min man, han tar det mesta av hemarbetet, men också för att han är klok. Han möter den här verkligheten, han möter de väljare som vi tappat hela tiden, vi kan matas med perspektiven.

Inte sällan markerar hon en självständig hållning relativt partiet. Så även här:

Viktoria Tryggvadottir Rolka vinkar hejdå till sin dotter Noomi som hon lämnat på förskolan. Foto: Tomas Ohlsson

– Jag tror att det är livsfarligt att skriva folk på näsan, att peka finger för att de är oroliga över samhällsutvecklingen. Det är ett misslyckande från oss. Sättet att vinna tillbaka dessa människor går inte genom snygga kampanjer eller fina pamfletter, utan genom att lyckas skapa mer jämlikhet, verklig trygghet på arbetsmarknaden, förbättra integrationen, ha ordning på arbetskraftsinvandringen.

Hon säger att hon ”kan bli irriterad över alla som i debatten raljerar om upplevd otrygghet i utsatta områden”.

– Men det är inte deras barn som skjuts ihjäl. Vi ska ha bostäder som folk kan flytta till och trygghet i bostadsområdena. Löser vi ut de konkreta problemen kommer vi inte ha rasism. Då kommer vi inte ha SD.

Socialdemokraternas fyra kommunalråd i Göteborg samlade vid presentationen av årets budgetförslag, fr v Viktoria Tryggvadottir Rolka, gruppledaren Jonas Attenius, Blerta Hoti samt Marina Johansson. Foto: Lars Näslund

Socialdemokratin i Göteborg befinner sig i ett omstartsläge, efter att sedan ett år tillbaka ha fått lämna det styre som partiet abonnerat på under 24 år. Tryggvadottir Rolka har sagt det tidigare, och säger det igen:

– Jag tror att den tillfälliga oppositionsrollen är bra för oss. Vi behövde ruskas om och ta en titt på vår politik.

Vad behöver ske?

– Många kände sig svikna av oss efter folkomröstningen om trängselskatten. Det är som med otrohet, det tar lång tid att återuppbygga ett förtroende. Framförallt behöver vi bli bättre på att förmedla vad vi vill med samhället. Vi har förvaltat, byggt Göteborg, men tappat bort samtalet med göteborgarna. Dit måste vi tillbaka.

Viktoria Tryggvadottir Rolka har sin arbetsplats i Stadshuset i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Flitigt har Vänsterpartiet argumenterat för att S åter skulle göra upp med dem. Från Tryggvadottir Rolka får den flörten sval respons.

– Jag tycker att det är enkelt med det parlamentariska läget. Om vi nu styrde med V skulle vi få det svårare än med Januariavtalet på riksplanet. Högern skulle driva igenom sin politik ändå men vi skulle få klä skott för den. Nej, det ska vi inte göra just nu. Men däremot ska vi göra allt i vår makt för att skona göteborgarna från de värsta avarterna hos styret men lägga spelet åt sidan. När man står på vänstersidan och gastar utan att få något gjort, så är det arbetarklassen som i andra änden drabbas.