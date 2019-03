Jamila upplevde ofattbara övergrepp som slav hos IS – möter IS-anhängare i Sverige

Det här reportaget innehåller skildringar av oerhörda övergrepp och mord, även mot barn.

EN SMÅSTAD, NÅGONSTANS I SVERIGE.

Jamila berättar att hon svimmade efter den tredje våldtäkten.

De hade försökt rymma, hon och tre andra yazidiska kvinnor. Klättra över muren som omgav huset i den irakiska staden Mosul, där de var fångna och förslavade hos terrorgruppen IS. Vakten hade sovit men plötsligt vaknat till. När han såg kvinnorna på väg att häva sig över den manshöga muren ringde han efter förstärkning.

Jamila och de andra tre kvinnorna omringades, greps och misshandlades. De fördes till varsitt rum i den stora villan.

– Det kom tio IS-män till mitt rum. Men efter de första tre så tappade jag medvetandet.

De förgrep sig på dig?

– Ja. De gjorde det de ville göra. De våldtog mig. Och jag minns inte något efter den tredje mannen. Jag förlorade väldigt mycket blod.

Jamila vaknade i en sjukstuga. Hon hade då varit fången hos IS-männen i tre månader. Från sjukstugan såldes hon vidare till en man i Mosul som hade hustru och sex barn.

– Jag förstår arabiska, så jag vet vad de betalade för mig. Jag såldes för 200 amerikanska dollar. Läkaren var i rummet när jag blev såld.

Vem fick pengarna?

– Emiren, svarar Jamila, och menar ledaren för IS-gruppen som höll kvinnorna fångna.

Jag trodde inte att jag skulle behöva vara rädd även i Sverige

Jamila måste ta en kort paus. Hon faller i gråt, skakar där hon sitter på soffan i sin lägenhet. Från fönstren kommer sned förmiddagssol. Tv:n i vardagsrummet står på utan ljud, reklam för kvällens Champions League-match blinkar förbi. Nerifrån gatan hörs biltrafik och människor som pratar och skrattar.

Vi befinner oss i en typisk svensk småstad med Pressbyrå, Sibyllagrill och thaimassagesalonger. En tegelklump till kommunhus. På kommunens äldreboenden serveras denna dag chilikassler med potatis/ris och wokgrönsaker.

Jamila läser vanligtvis SFI, svenska för invandrare, men har stannat hemma från skolan för att berätta för DN om den mardröm som inleddes när terrorgruppen Islamiska staten i augusti 2014 gick till samlat angrepp mot Sinjarprovinsen i norra Irak, där yazidier, kristna assyrier och andra utsatta minoriteter lever. Bland många andra städer attackerade IS-terroristerna Borek, den yazidiska by där Jamila befann sig med sina syskon och sina föräldrar.

Jamila vill berätta om hur hennes pappa och bror skildes från familjen och avrättades efter att de tvingats konvertera till islam. Om tiden efter attacken när hon under ett halvår hölls som slav hos IS-terrorister i Irak och Syrien.

Efter mardrömmen som fånge hos terrorgruppen IS hade Jamila inte förväntat sig att behöva känna sig rädd och utsatt också i Sverige. Men hon och hennes man har mött IS-anhängare även i sitt nya hemland. Foto: Lotta Härdelin

Och om flykten till Sverige för tre år sedan – och hur livet i det land som skulle innebära en fristad från förföljelsen inte blivit så tryggt som Jamila och hennes man Heydar hade hoppats. De har mött IS-sympatisörer även här, till och med i den lilla stad där Jamila och Heydar slagit sig ner.

– Jag trodde inte att jag skulle behöva vara rädd även i Sverige, säger Jamila.

Rädslan och utsattheten gör att de inte vågar ha sina riktiga namn i tidningen.

– Jag är rädd här. På SFI-undervisningen märker jag hur en del hatar oss yazidier, säger Jamila.

Jamilas man Heydar nickar. Han berättar att han nyligen träffade en öppen IS-försvarare från Syrien, på en restaurang i en liten svensk ort i närheten.

– ”IS har inte gjort något fel”, sa mannen. När han fick reda på att jag var yazidier sa han ”hade IS fått tag på dig så hade de dödat dig”.

Mannen på restaurangen hade rätt. Terroristerna i IS hade sannolikt dödat Heydar om han inte hade lyckats fly då, sommaren 2014, när IS inledde det som FN ett par år senare skulle beskriva som ett pågående folkmord.

Jamila var med sina föräldrar och syskon i byn Borek när IS-terroristerna anföll. De flydde i bilar.

– Jag var i bilen med min pappa, min mamma, min syster och min bror.

Det enda vi hörde var skott. Ljudet av en massa skott. Vi förstod att de dödade alla

På bilvägen ut ur byn rådde full panik.

– Det som vanligtvis brukade vara en tvåfilig väg blev till fem filer när alla försökte lämna byn samtidigt. Vi hann bara femton minuter innan IS-männen stoppade oss. De krossade bilfönstren med sina vapen och tvingade oss att marschera tillbaka till byn.

IS-männen stängde in flera hundra av byns invånare i en skola.

– Vi blev beordrade att konvertera till islam, men vägrade först. ”Vi har vår egen religion”, sa vi.

Då separerade IS-terroristerna pojkarna och männen från flickorna och kvinnorna. De sa att männen hade ett val: konvertera eller dö.

– För att slippa att dödas gick männen och pojkarna med på att konvertera. De tvingades säga den muslimska trosbekännelsen, shahada: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”

Efter det samlade IS-männen ihop männen och pojkarna, stuvade upp dem på lastbilsflak och körde en bit bort.

– Det enda vi hörde var skott. Ljudet av en massa skott. Klockan var fyra på eftermiddagen. Vi förstod att de dödade alla. Vi skrek.

Din bror och din far var bland dem som kördes iväg?

Jamila gömmer ansiktet i händerna. Hon börjar skaka. Utan att ta bort händerna från ansiktet säger hon.

– Än i dag så har vi inte sett deras kroppar.

Var tror du att de finns?

– Jag tror att de finns ganska nära byn och skolan.

Läkaren sa att hon inte stod ut med att höra det jag hade att berätta

Samtalet med Jamila är ingen vanlig intervju. Det är ett vittnesmål från en överlevande från IS systematiska försök att utplåna yazidierna. Jamilas upplevelser är en viktig pusselbit för att förstå det skräckvälde som fram tills nyligen var Islamiska statens så kallade kalifat.

För att få hjälp att dokumentera, värdera och sortera Jamilas vittnesmål har vi tagit med oss Delkhwaz Haciy, en 29-årig jurist från Arlöv utanför Malmö. Hon är ordförande för Yazda Sweden, en del av den internationella organisationen Yazda som bildats för att stödja yazidier och andra utsatta minoriteter.

Delkhwaz Haciy arbetar vanligtvis på Försäkringskassan i Malmö, och ägnar sedan flera år nästan all sin lediga tid åt uppgifter som har med IS folkmord på yazidier att göra. Hon reser till Irak och till europeiska länder, träffar yazidiska familjer vars familjemedlemmar mördats och försöker hjälpa överlevande. Hon har tidigare mött överlevande i Irak och även i andra europeiska länder som Tyskland.

Detta är första gången hon möter en yazidisk överlevare i Sverige.

– Det känns speciellt att höra detta här, i mitt hemland Sverige. Det blir annorlunda än att åka ner till Irak, Tyskland och andra europeiska länder och höra de här vittnesmålen.

Delkhwaz Haciy planerar att koppla ihop Jamila med den enhet inom svensk polis som utreder misstänkta krigsbrott, för att se om hennes vittnesmål kan hjälpa dem att spåra upp och straffa de skyldiga.

Jamila har varit i Sverige i tre år. Hon har försökt berätta tidigare, men ingen i Sverige har verkat särskilt intresserad.

– När jag var på vårdcentralen och började berätta så började läkaren gråta. Hon hindrade mig från att säga mer. Läkaren sa att hon inte stod ut med att höra det jag hade att berätta.

Tolken Delkhwaz Haciy, som mött många överlevande från IS folkmord, tröstar Jamila och frågar om hon vill ta en paus. Men Jamila skakar på huvudet. I fem och en halv timme i sträck orkar hon vittna om sina upplevelser. Foto: Lotta Härdelin

I fem och en halv timme sitter vi med Jamila i hennes lägenhet. Hon bryter ihop flera gånger under samtalet, begraver ansiktet i händerna och faller i Delkhwaz Haciys tröstande famn. De båda jämnåriga kvinnorna har aldrig träffats tidigare, men Jamila tycker att det känns tryggt att möta en svensk yazidisk kvinna som kan förstå hennes upplevelser.

När minnena blir särskilt plågsamma frågar vi om hon vill avbryta, men varje gång samlar hon sig och fortsätter sin berättelse.

– Jag vill att Sverige och svenskarna ska få veta.

I augusti 2014 var Jamila och Heydar nygifta sedan en månad tillbaka, och lyckliga. Jamila hade åkt till sin uppväxtby Borek i norra Irak, nära Sinjarberget, för att hälsa på sina föräldrar. Heydar befann sig i en annan by.

Den här delen av norra Irak, runt Sinjarberget, har i många år varit hem åt en del av den yazidiska folkgruppen. Yazidierna är en liten minoritet som tros bestå av knappt en miljon människor i främst Irak, Syrien, Turkiet, Armenien och Georgien. På grund av omfattande förföljelse har en stor grupp yazidier drivits på flykt till Europa. I Sverige bor ungefär 6 000 yazidier.

Yazidier har sin egen religion där ängeln Melek Taus, symboliserad av en påfågel, spelar en viktig roll. I Irak ligger staden Lalish med ett heligt tempel som yazidier uppmanas att vallfärda till. Genom århundradena har yazidier utsatts för pogromer, tvångsförflyttningar, tvångskonverteringar och massmord. Bland somliga sprids felaktigt idén om att yazidier, genom sin dyrkan av Melek Taus, i själva verket dyrkar Djävulen.

Vi fick sitta på varandra för att få plats. Vi fick ingen mat under de tre dagarna

1892 utfördes en av de värsta pogromerna när en osmansk armé attackerade yazidierna och gav dem ett val mellan att konvertera till islam eller dödas. Många tusen dödades, andra tvångskonverterades. De osmanska trupperna förstörde dessutom yazidiska tempel i Lalish.

Sommaren 2014 var terrorgruppen IS det stora orosmolnet på himlen för Jamila och hennes folk. IS hade just erövrat Mosul och infört sina brutala lagar. Nu hotades Borek och de andra byarna nära Sinjarberget.

– Vi hade kurdiska militärer på plats i byn. De sa att de skulle skydda oss. Och vi litade på dem.

Men när IS anföll bedömde de kurdiska styrkorna att de inte skulle kunna försvara byarna mot anfallen. De drog sig norrut, och yazidierna lämnades åt sitt öde. När IS intog en stad en knapp timme från Borek, fick Jamilas pappa ett telefonsamtal från en vän där.

– ”Fly medan ni kan”, sa vännen till min pappa. Och vi flydde. Men det hjälpte inte.

Några timmar senare hade Jamilas pappa och bror mördats, tillsammans med andra yazidiska män och pojkar. Och efter att Jamila och andra kvinnor och flickor som tillfångatagits tvingats höra skotten från avrättningen av deras fäder, bröder, söner och makar, började en ny sorts helvete för dem.

Om vi försökte prata med varandra så slog IS-männen oss med sina gevärskolvar

IS-soldaterna tvingade upp kvinnorna på lastbilsflak och körde dem till Tal Afar, en stad som erövrats av terrorgruppen. Där spärrades Jamila in i en lokal i tre dagar tillsammans med yazidiska kvinnor och flickor från andra byar.

– Det var en stor lokal, ändå fick vi knappt plats. Jag vet inte exakt hur många vi var, men jag tror att vi var fler än femhundra. Det var extremt trångt. Vi fick sitta på varandra för att få plats. Vi fick ingen mat under de tre dagarna.

Nästa förflyttning gick till miljonstaden Mosul. Jamila separerades nu från sin syster och sin mamma. Hon forslades till Mosul på lastbilsflak tillsammans med andra kvinnor och deras barn.

– Om vi försökte prata med varandra så slog IS-männen oss med sina gevärskolvar. Jag fick själv ett slag i nacken. Det gör ont än i dag, säger Jamila och tar sig mot nacken.

Framme i Mosul placerades de yazidiska kvinnorna och barnen som fångar på en ny skola som förvandlats till fångläger, där IS-terroristerna genomförde nya selektioner och uppdelningar. Kvinnor som var runt 50 år och äldre separerades och sattes i en särskild grupp. Barn som inte ammades rycktes från sina mödrar.

Yazidier på flykt undan IS anländer till den relativa tryggheten i den kurdiska staden Erbil, den 3 augusti 2014. Jamila och tusentals yazidier med henne lyckades inte undkomma, utan mördades eller tillfångatogs. Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Jamila blev kvar som fånge på skolan i Mosul i en månad. Det är saker som inträffade där som är allra svårast att tala om. I sitt ljusa vardagsrum berättar Jamila om övergrepp och handlingar så mörka och vidriga att ord som ”mörka” och ”vidriga” tycks tappa all mening.

– Det jag inte kan glömma är mamman och barnet, upprepar hon, igen och igen.

Mamman var inspärrad tillsammans med Jamila. Hon hade en bebis som var nio månader. IS-terroristerna gav knappt de yazidiska kvinnorna någon mat, utom lite bröd som ofta var mögligt.

– Mammans mjölk sinade och barnet skrek och skrek. Mamman kunde arabiska och grälade på fångvaktarna. Hon sa att hennes son grät av hunger för att de inte gav oss mat.

Jag kommer aldrig glömma det. Vem kan acceptera något sådant? Vem kan utstå något sådant?

En dag kom IS-männen in och slet spädbarnet ifrån henne. De var borta i två timmar, berättar Jamila.

– Sen kom de med ett stort fat med kött och ris och sa: ”Här är din son. Vi har tillagat honom åt dig”. De sa till henne: ”Du sa ju att du var hungrig”.

Så här långt kommen i berättelsen ylar Jamila av förtvivlan.

– De hade styckat hennes barn och… Jag kommer aldrig glömma det. Vem kan acceptera något sådant? Vem kan utstå något sådant?

Mellan gråtattackerna gör hon en gest mot väggen i lägenheten, ovanför tv:n, där ett fotografi av hennes egen tvåårige son hänger. Han är en präktig pojke som ler lyckligt i sin Ikeabarnstol. Han är född här i Sverige och är på förskola just nu.

– Jag tar ofta min son i min famn, kramar honom hårt och tänker på att de dödade små barn som han. En nio månaders bebis. Det har inte gått en dag utan att jag har tänkt på det här barnet och den mamman.

Mamman som blev serverad sitt eget barn på ett fat med ris blev galen av sorg, berättar Jamila.

– Hon tog köttbitarna från fatet, lyfte dem i sin famn och tryckte dem mot sitt bröst. Hon bara skrek.

Var det verkligen kött från hennes barn, eller var det bara så som IS-männen sa för att plåga kvinnan?

– Det var hennes barn. Huvudet låg på fatet, det hade de inte gjort något med. De hade tillagat de andra delarna av barnet.

Kände du den här mamman?

– Jag kände henne för att vi hade varit fångna tillsammans, i den här lokalen i Mosul.

Vet du vad som hände med henne sen?

– Nej.

Innan Jamila såldes som slav för 200 dollar inom IS, så var hon fånge på en skola i irakiska Mosul i en månads tid. Det är övergreppen som inträffade där som är allra svårast att tala om. Foto: Lotta Härdelin

En omänsklig berättelse som Jamilas är inte osannolik bara för att grymheten är svår att ta in för oss andra

Det blir tyst en kort stund i den prydliga lilla lägenheten. På soffbordet står ett fruktfat med bananer, clementiner och äpplen som Jamila har ställt fram, tillsammans med assietter och knivar så att vi ska kunna skära frukten.

Med ansiktet dolt i händerna fortsätter Jamila att prata.

– Vem i hela världen har sett något liknande? Jag har aldrig sett något liknande i skräckfilmer ens. Inte någonstans.

Juristen och ordföranden i Yazda Sweden, Delkhwaz Haciy, har lyssnat på många överlevandes berättelser. Det som Jamila berättar från sin tid i fångenskap går i linje med vad andra överlevande berättat.

– Hennes berättelse är detaljerad och sammanhängande. Det finns ingen som helst anledning för mig att tvivla på hennes upplevelser. Det är uppenbart att händelsen med mamman och barnet har stannat kvar i henne och lämnat djupa spår, säger Delkhwaz Haciy.

I det irakiska parlamentet har den yazidiska parlamentarikern Vian Dakhil beskrivit en incident som liknar den som Jamila var med om, där IS-terrorister tog ett spädbarn från en svältande mamma i fångenskap, och där mamman senare serverades ett fat med ris och kött.

– Jag tror inte att det är samma händelse som den som Jamila berättar om, utan en annan. För i det fall som Vian Dakhil återberättar så var det inget huvud på fatet, utan mamman lurades att äta av köttet. Först efteråt fick hon reda på att det tillagade köttet skulle komma från hennes eget barn, säger Delkhwaz Haciy.

Jamila har varit i Sverige i snart tre år och talar en del svenska. För att undvika språkliga missförstånd så genomför vi intervjun på kurmanji, den kurdiska dialekt som är Jamilas förstaspråk. Delkhwaz Haciy fungerar som tolk.

– En omänsklig berättelse som Jamilas är inte osannolik bara för att grymheten är svår att ta in för oss andra. Det minsta vi kan göra för offren är att lyssna och hjälpa dem till att få ett drägligt liv, säger Delkhwaz Haciy.

Flera soldater kom och tryckte ner hennes huvud i det heta riset så att hon fick brännskador i ansiktet

Jamila berättar om många brutala händelser som hon såg och upplevde under sin tid som fånge hos IS. Det här reportaget räcker bara till för att återge en del av dem. Under den månad som hon under sensommaren 2014 var fången på skolan i Mosul såg hon en grupp äldre kvinnor som förnedrades av soldater innan de mördades.

– De sköt kvinnor som de tyckte var för gamla. Utanför lokalen där vi var fångna. ”Ni passar inte att ha samlag med, ni är för gamla”, sa de.

Innan de äldre kvinnorna mördades så tvingades de att öppna munnen, berättar Jamila. Sedan urinerade IS-terroristerna i kvinnornas munnar.

– ”Så blir ni muslimer”, sa de. ”Vi ska urinera i er mun så att ni blir muslimer när ni dör och kommer till efterlivet.”

Såg du detta med dina egna ögon?

– Jag såg det med mina egna ögon, ja. De urinerade i munnen på kvinnorna och dödade dem, framför ögonen på oss.

Det finns flera liknande vittnesmål från andra yazidiska överlevande som sett IS-terrorister förnedra medelålders och äldre kvinnor. Vid University of Oregon publicerades 2016 en forskningsrapport om hur IS använde sexuellt våld som vapen mot yazidiska kvinnor. Oregonforskaren Suha Haseem Hassen har bland flera andra intervjuat 36-åriga Shereen, som liksom Jamila tillfångatogs och förslavades av IS.

”Jag såg IS-krigare urinera på äldre kvinnor innan de dödade dem. De dödade många spädbarn också”, berättar Shereen i forskningsrapporten.

Rättsmedicinsk personal och andra experter deltar i utgrävningen av en massgrav där kvarlevor efter yazidier som mördats av IS tros ligga. Bilden är tagen den 15 mars i år i Sinjarprovinsen i Irak. Foto: Zaid Al-Obeidi/AFP

Jamila berättar att vakter från IS då och då kom till skolan i Mosul och förde bort små grupper av yngre kvinnor. Efter ungefär en månad var det Jamilas tur att bli hämtad.

– Jag fördes bort med fem andra tjejer. Vi hade ögonbindel, så vi förstod inte vart vi åkte. Vi hamnade till slut i ett stort hus i en annan del av Mosul.

Jamila och de andra fem yazidiska fångarna tvingades att laga stora mängder mat från morgon till kväll, mat som IS-män skulle äta. De behandlades brutalt av sina manliga vakter.

– En gång hade en av mina vänner glömt att salta riset. Då kom flera soldater och tryckte ner hennes huvud i det heta riset så att hon fick brännskador i ansiktet. Sedan förde de iväg henne. Jag vet inte vad som hände med henne sedan. Hon kom aldrig tillbaka.

Minns du vad hon hette?

– Jiyan.

Jamila blev kvar i huset i Mosul och lagade mat i mellan två och tre månader, uppskattar hon.

– Min enda tanke var att överleva. Från början var vi sex kvinnor där. Men så försvann Jiyan. Och sen…

När hon inte hade kommit ut på en timme så slog vakterna sönder fönstret till badrummet. Då var hon död

Jamila berättar att emiren, ledaren för IS-styrkan som höll kvinnorna fångna, valde ut en av hennes medfångar som han ansåg såg särskilt bra ut. Hon fick hygienartiklar och smink och beordrades att gå in i ett badrum, tvätta sig och göra sig fin.

– När hon inte hade kommit ut på en timme så slog vakterna sönder fönstret till badrummet. Då var hon död. Hon hade skurit sina handleder.

Emiren blev rasande och beordrade att de kvarvarande fyra kvinnorna skulle föras till ett rum på övervåningen. När de kom upp såg de liket efter sin vän som tagit sitt liv. Emiren var också i rummet. I hans ögon, sa han, så hade kvinnan tagit sitt liv för att hon vägrade konvertera till islam.

– ”Men”, sa han, ”jag kommer göra henne till muslim ändå”.

Jamila har svårt att hitta rätt ord för vad som hände sedan. Men enligt vad hon berättar så utförde emiren en sexuell akt med liket efter hennes medfånge och vän. Som en varning till de kvarvarande fyra kvinnorna i huset.

– ”Det här är vad som kommer att hända med er om ni tar livet av er”, sa han.

Vet du vilket land emiren som gjorde detta kom från?

– Han talade arabiska. Mer vet jag inte.

Han sa fula saker om oss yazidier. Att vi var otrogna och att vi måste konvertera till islam

Ungefär en månad senare försökte Jamila och hennes tre medfångar fly genom att klättra över muren som omgav huset. Det var efter det hon själv utsattes för en gruppvåldtäkt så brutal att hon svimmade – den episod som inleder detta reportage.

Sedan såldes alltså Jamila vidare för 200 dollar, till en irakisk sexbarnsfamilj med hus i Mosul.

– Mannen i familjen kallades Abu Ahmad. Eller, han hette något annat men kallades bara Abu Ahmad. Det var så han tilltalades. Hans äldste son hette Ahmad och då blir pappan Abu Ahmad.

Fadern som köpt Jamila stred för IS. Han var för det mesta bortrest. När han var hemma så hände det att han våldtog Jamila, berättar hon.

Hustrun kallades Umm Ahmad.

– Hon slog mig med en sopkvast, säger Jamila.

De sex barnen var alla under tio år. I början var barnen snälla mot Jamila, men mamman Umm Ahmad vände dem emot henne.

– Hon sa fula saker om oss yazidier. Att vi var otrogna och att vi måste konvertera till islam. Barnen förändrades. Även de minsta barnen. Så fort något var det minsta smutsigt eller något hade spillts så ropade de ”gör detta!”. De gav mig order hela tiden.

I två månader var Jamila familjens slav. Hon skulle utföra allt arbete i hemmet: tvätta, städa, hålla barnen rena och laga mat. Hon var tvungen att klä sig på islamiskt vis, med håret täckt, och tvingades att läsa Koranen och utöva islam.

– Enligt dem så var jag muslim nu. Jag tvingades gå upp tidigt och be med dem. Men i hjärtat var jag hela tiden yazidier. Och jag hatade dem så mycket för att de tvingade mig att utöva islam. Min religion har aldrig gjort någon något ont. Varför kunde jag inte få fortsätta att vara yazidier?

Vi visste inget om var vi var någonstans. Vi var rädda att vi skulle gå rakt in i IS styrkor

När Jamila hade varit hos familjen i Mosul i två månader meddelade mannen, Abu Ahmad, att han sålt henne vidare till Syrien. Vid midnatt kom en bil och hämtade Jamila. I bilen satt tre andra yazidiska kvinnor som också skulle till Syrien. De bar niqab, ansiktsslöja, vilket även Jamila tvingades göra.

Ytterligare två bilar med yazidiska kvinnor anslöt. De tre bilarna körde i konvoj över gränsen till Syrien. Vid fyratiden på morgonen hörde Jamila och de andra kvinnorna helikopterljud ovanför.

– IS-männen stannade bilarna. Jag tror att de hade blivit upptäckta av fientliga styrkor. De hoppade ut och flydde.

Jamila och de andra yazidiska kvinnorna lämnades kvar vid bilarna. De var tolv kvinnor. När de insåg att ingen bevakade dem drog de av sig sina slöjor och bylsiga plagg och sprang, rakt ut i ökenlandskapet.

– Vi sprang och gick i två timmar tills vi kom till en liten svacka. Där gömde vi oss i ungefär en timme tills det började ljusna. Sedan började vi gå igen. Vi visste inget om var vi var någonstans. Vi var rädda att vi skulle gå rakt in i IS styrkor.

I sängen bredvid mig låg en nioårig yazidisk flicka som hade våldtagits

Men Jamila och hennes flyktkamrater hade tur. Under morgonen såg de en bil med en flagga som de visserligen inte kände igen, men som åtminstone inte var IS svarta banér.

– Vi vinkade. När bilen stannade hörde vi att soldaterna pratade kurdiska.

Flaggan som Jamila inte hade känt igen tillhörde YPG – den kurdiska styrka som slagits och som fortfarande slåss mot IS. Kurderna hjälpte de yazidiska kvinnorna till ett sjukhus i Dahuk, i den kurdiska delen av norra Irak.

Det var i mars 2015. Jamila hade överlevt. Hennes sex månader långa fångenskap var över. Hon hade förlorat sin mamma, sin pappa, en syster och en bror.

– I sängen bredvid mig låg en nioårig yazidisk flicka som hade våldtagits. Hon var gravid i femte månaden och det var stor uppståndelse kring henne. Det var fullt av journalister kring henne. Jag tror att några såg till att hon flögs utomlands för att få vård.

Träffade du många yazidiska kvinnor som hade blivit gravida?

– Två av dem jag flydde med var gravida. Jag vet också flera som fick missfall under sin flykt.

• • •

Terrorgruppen IS slavhandel med yazidiska kvinnor är väl dokumenterad av organisationer som FN, Amnesty International och Human Rights Watch.

”IS har försökt utplåna yazidierna genom mord, sexslaveri, slaveri, tortyr och omänsklig och förnedrande behandling”, skriver FN:s undersökningskommission för Syrienkriget. Redan i december 2014 – när Jamila hade tagits tillfånga, våldtagits och sålts – slog Amnesty larm.

”Hundratals yazidiska kvinnor har fått sina liv förstörda av sexuellt våld och sexuellt slaveri i fångenskap hos IS”, sa Donatella Rivera från Amnesty då, hösten 2014. ”Många som hålls som sexslavar är barn – flickor som är 14–15 år och ännu yngre. IS styrkor använder våldtäkt som vapen i attacker som innebär krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.”

Små yazidiska barn vars föräldrar dödats eller sålts som slavar skänktes bort av IS till familjer i Mosul och Tal Afar. En del av barnen var så små när de tillfångatogs för snart fem år sedan att de inte längre minns sin ursprungliga yazidiska familj. Över 3.000 kvinnor och barn saknas fortfarande, enligt organisationen Yazda som arbetar med att försöka spåra upp stulna kvinnor och barn.

I IS perverterade tolkning av religionen uppmuntrades utnyttjandet av yazidiska kvinnor och flickor – även barn.

”Det är tillåtet att ha samlag med en kvinnlig slav som inte har nått puberteten om hon är redo för samlag”, står det i en skrift från terrorgruppen, som offentliggjorts av bland andra Human Rights Watch.

I den makabra skriften från IS beskriver terrorgruppen vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra med sin slav. Det är exempelvis tillåtet att slå sin slav, men inte i ansiktet. Man får inte kyssa en annan mans slav. Man får inte sälja en slav om man gjort henne gravid.

Flera svenska IS-medlemmar har uttryckt sig uppskattande om möjligheten att köpa och äga slavar i IS ”kalifat”. Journalisten Magnus Sandelin, som i flera år följt svenska jihadister, avslöjade sommaren 2015 en diskussion om sexslavar i en hemlig svensk Facebookgrupp.

En 26-årig stockholmare som anslutit sig till IS i Syrien berättade på Facebook att terrorgruppens högste ledare, Abu Bakr al Baghdadi, delat ut yazidiska slavar som belöning till sina närmaste män.

”Jag känner en broder från jazeera som köpte en elvaårig yazidi för bara 1000 dollar, jätte billigt”, skrev den 26-årige IS-terroristen från Stockholm.

”Jazeera” är ett arabiskt namn som brukar användas för att beskriva den arabiska halvön. 26-åringen fortsatte:

”Flera bröder här har slavinnor, en broder från Tjetjenien köpte två stycken, en 14 åring och en 21 åring, 1500$ per skalle hehe.”

Jag vet en svensk man som hade en slav. Han har flyttat tillbaka hit till Sverige nu

26-åringen fick mothugg av en kvinna i Facebooktråden.

”Det känns inte alls bra varför vill de förslava ezidier (yazidier)? Är det tillåtet inom islam?” skrev kvinnan. Andra kommentatorer i tråden blev då upprörda över att hon ifrågasatte IS regler.

”Du uttalar dig okunnigt om något Allah har gjort halal”, skrev en 25-årig IS-terrorist från Borlänge, som ett år senare skulle komma att dödas i kriget.

Säkerhetspolisen uppskattar att runt 300 svenskar anslutit sig till IS eller andra terrorgrupper i Irak och Syrien, framför allt mellan år 2012 och 2015. Ungefär hälften har återvänt till Sverige. Minst ett femtiotal, kanske långt fler, har dödats. Resten antas vara kvar i Syrien och Irak, antingen i fångenskap eller fria.

Bland svenskarna i IS var handeln med yazidiska kvinnor ett stort diskussionsämne. Det berättar Huda, en svensk kvinna som en gång var en del av det samhälle som IS skapade i Syrien och Irak.

– Jag tyckte att det var äckligt som fan. Jag vet en svensk man som hade en slav. Han har flyttat tillbaka hit till Sverige nu, säger Huda, som egentligen heter något annat.

Hade du kompisar och vänner som hade slavar?

– Ja.

Huda, som DN träffar på hemlig ort i Sverige, berättar hur hon märkte att IS samhälle blev allt brutalare. Handeln med de yazidiska flickorna var det allra värsta, i hennes ögon.

– Det var det som fick mig att lämna och ta mig ut därifrån, tillbaka till Sverige.

Åttaåringen hade blivit såld fyra gånger. Det var när hon hade sålts för fjärde gången som jag såg henne

Hur pass vanligt var det att ha en yazidisk slav?

– Det var jättevanligt. Jättevanligt. Folk hade två–tre stycken hemma. Det var inte alla som hade sex med dem. De städade, lagade mat, tog hand om barnen. Som slavar.

Hur gamla var de, de här tjejerna?

– Ååh… Jag såg från åtta år och uppåt. Hon åttaåringen hade blivit såld fyra gånger. Det var när hon hade sålts för fjärde gången som jag såg henne. Sen såg jag henne aldrig mer efter det. Det är så äckligt alltså.

Huda berättar att hon i Syrien själv lärde känna en yazidisk flicka som hon fäste sig vid.

– Jag ville faktiskt köpa henne själv för att ge henne frihet. Jag tänker på henne än i dag.

Vad hände med henne?

– De sålde henne. Det var en marockan som hade henne först. Jag gick till honom och sa: jag tar henne från dig, kan jag köpa henne från dig?

Marockanen vägrade, enligt Huda, att sälja flickan till henne. Men ett par dagar senare hade han sålt henne till någon annan, för femhundra dollar.

Ville du rädda henne?

– På den tiden hade jag inte själv tänkt lämna IS, men jag ville hjälpa henne ut därifrån. Hon skulle vara med mig några dagar, bara för att ligga lågt. Och sen typ ”oops, hon rymde”. Men egentligen behövde jag inte säga så heller, för enligt IS, om jag har köpt henne, då är hon min. Och då kunde jag släppa henne fri utan att de skulle kunna döma mig. Men det hade jag inte vågat. Jag hade mer sagt att hon hade rymt, säger Huda.

Det är svårt att förstå att de kan komma tillbaka till Sverige utan att få något straff

Hur motiverade IS att man fick köpa och sälja människor som slavar på det här sättet?

– När jag först fick reda på det så sa jag bara va? Det är väl emot islam? Så sa de nej, det här är enligt islam, och så kom de med någon historia. Och jag var jättechockad och jätteäcklad.

Men enligt IS egna imamer så var det tillåtet att göra så här.

– Ja. Enligt dem så var det tillåtet, ja. Jag vill inte ens tänka på det, säger Huda.

• • •

Jamila har kluvna känslor inför Sverige. Å ena sidan så är hon glad att Sverige gett henne och hennes man Heydar asyl, att de fått möjlighet att bygga upp ett liv här med sin son. Å andra sidan är hon brydd över att Sverige varit en grogrund för så många IS-terrorister.

– Det är svårt att förstå att de kan komma tillbaka till Sverige utan att få något straff, säger Jamila.

Av de runt 150 svenskar som återvänt efter att ha anslutit sig till IS eller andra jihadistgrupper i Syrien och Irak är det två som åtalats och fällts. 2016 dömdes de två männen, som kom från Göteborg, till livstids fängelse för terroristbrott. De medverkade, enligt domen, vid två avrättningsliknande mord i Aleppo i Syrien under våren 2013. Offren fick halsarna avskurna.

Alla IS-terrorister borde ställas inför rätta. Man är lika skyldig även om man inte hade någon slav

Morden filmades av den terrorgrupp som svenskarna ingick i – en jihadistgrupp som då inte var en del av IS. Filmklippet blev den avgörande bevisningen mot männen.

I april 2016 började en ny lag om terrorresor att gälla i Sverige. Det blev olagligt att resa till ett land där man inte är medborgare med avsikten att begå eller förbereda terroristbrott. Men nästan alla svenska jihadister som reste till Irak eller Syrien gjorde det innan lagen började gälla. Om det finns bevis för konkreta krigsbrott de utfört kan de åtalas och dömas, men om de anslöt sig till IS före 2016 kan de inte dömas utifrån den nya lagen.

– Alla IS-terrorister borde ställas inför rätta. Man är lika skyldig även om man inte hade någon slav. Alla visste om detta. Det är samma ideologi, säger Jamila.

När Jamila lyckats fly från IS och kommit till sjukhuset i Dahuk så hade hon ingen aning om vad som hänt hennes make Heydar.

– Jag visste inte om han var död eller om han kanske var fången någonstans.

Heydar hade sökt efter Jamila och befann sig nu på flykt genom Europa. När Jamila låg på sjukhuset i Dahuk publicerades en bild av henne i sociala medier. En farbror till Jamila, även han på flykt, kände igen henne och kontaktade Heydar, som då hade kommit fram till Sverige.

När Jamila lämnat sjukhuset flydde hon efter Heydar till Europa, samma väg, med båt från Turkiet till Grekland.

– Vi återförenades till slut i Sverige.

Hur var det?

– Det var overkligt. Jag trodde aldrig att vi skulle ses igen.

Jag sa till honom att det var okej att ställa frågor, och att jag skulle svara på dem

Heydar kände likadant. Det var underbart att få träffa Jamila igen. Ett mirakel.

– Men hon var väldigt trött, svimfärdig. Man såg på henne att hon hade gått igenom mycket, säger Heydar.

När Jamila återförenades med Heydar kändes det, säger hon, som att hon kunde lägga en del av de saker hon varit med om bakom sig.

– Men inte händelsen med mamman och barnet. Det kommer jag aldrig att kunna glömma.

Ville du berätta för Heydar om vad du upplevt hos IS?

– Jag sa till honom att det var okej att ställa frågor, och att jag skulle svara på dem. Men han ville inte att jag skulle må dåligt, att jag skulle behöva återuppleva det igen.

Heydar hade redan för tio år sedan sökt asyl i Sverige, men hade då fått avslag av Migrationsverket och utvisats tillbaka till Irak. Nu hade han i stället tänkt söka asyl i Tyskland, ett land som gett tiotusentals yazidier en fristad.

Men eftersom Heydars fingeravtryck fanns kvar i det europeiska systemet från hans gamla svenska asylansökan förhindrade Dublinförordningen honom att söka asyl i Tyskland eller något annat europeiskt land. Därför hamnade Jamila och Heydar i Sverige.

Sverige är ett rikt, fritt land. Man kan inte förstå att folk väljer att lämna det för att delta i något sådant

Heydar håller nu på att utbilda sig till truckförare. Jamila vill bli barnskötare eller undersköterska när hon klarat SFI-undervisningen.

– I början när jag kom till Sverige, för snart tre år sedan, hade jag ett behov av att berätta min historia. Jag försökte, men läkaren ville inte höra. Nu vill jag bara glömma, säger Jamila.

Men det är inte lätt att glömma, när nya vittnesmål från IS folkmord hela tiden kommer upp till ytan i medier och på Facebook. Utgrävningar och undersökningar av massgravar pågår i Irak och i Syrien. I syriska Baghouz, som nyligen befriats från IS grepp, hittades i slutet av februari en stor mängd kvarlevor från yazidiska kvinnor som hållits i fångenskap och avrättats.

Bilder på lik och kvarlevor cirkulerar på nätet. Jamila säger att hon häromdagen kände igen ett av de avhuggna huvuden som hittats: det var hennes kusins huvud.

– Hon hette Hannah. Hon blev 29 år.

Jamila och Heydar har släktingar och yazidiska vänner som lever under svåra förhållanden i flyktingläger i Irak. Kanada, Tyskland och Australien är tre länder som låtit tusentals utsatta yazidiska kvinnor och barn få komma som kvotflyktingar via FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Vi hoppas att Sverige också ska göra som Kanada, Tyskland och Australien: Ge skydd åt IS offer, säger Jamila.

Det största brottet skulle vara om Sverige lät dem komma tillbaka för att leva som vilka medborgare som helst

De försöker förstå sig på sitt nya hemland, Jamila och Heydar, och grubblar över varför så många reste från Sverige till Syrien för att frivilligt gå med i den terrorgrupp som mördat stora delar av hennes familj.

– Sverige är ett rikt, fritt land. Man kan inte förstå att folk väljer att lämna det för att delta i något sådant.

Jamila inser att hon skulle kunna möta någon av de 150 svenskar som återvänt från IS och andra terrorgrupper i Irak och Syrien på gatan, i hennes hemstad eller i någon annan svensk stad. Tanken gör henne sjuk av rädsla.

Det är illa nog, tycker hon, att möta hånfulla personer på SFI-undervisningen som uttrycker sig föraktfullt mot yazidier.

När yazidiska Nadia Murad och kongolesen Denis Mukwege i höstas tilldelades Nobels fredspris, delade Jamilas SFI-lärare ut en tidningsartikel med en bild på Nobelpristagarna. Läraren meddelade att klassen skulle prata om Nadia Murad, som liksom Jamila varit fången hos IS, och om förföljelsen av yazidier.

– Då blev en kvinna från Syrien i min klass arg. Hon slängde artikeln med Nadia och sa: ”Vem bryr sig om yazidier?”

Jamilas intryck är att det svenska samhället är undfallande mot IS och mot terrorgruppens sympatisörer. Hon följer diskussionen om de svenskar som anslöt sig till IS, och som nu är lägerfångar i den kurdkontrollerade delen av norra Syrien. De borde ställas inför rätta, tycker Jamila.

– Det största brottet skulle vara om Sverige lät dem komma tillbaka för att leva som vilka medborgare som helst.

Jag vill att han ska få ett bra liv i Sverige. Och att han ska slippa att vara rädd

Solen har börjat sjunka utanför fönstren. Jamila har huvudvärk. Timme ut och timme in har hon tålmodigt berättat om massmord, våldtäkter och sadism. Om hur stora delar av hennes familj utplånades i IS folkmord.

Nu orkar hon inte mer.

Delkhwaz Haciy, ordföranden för Yazda Sweden, tar Jamilas kontaktuppgifter för att senare kunna koppla ihop henne med poliser som utreder krigsförbrytelser.

– Jag är villig att vittna. Det är bara ingen som har velat lyssna tidigare, säger Jamila.

Hon torkar sina kinder. Reser sig från soffan. Snart är det dags att hämta sonen från förskolan. Jamila tänker ständigt på pojkens framtid, säger hon.

– Jag vill att han ska få ett bra liv i Sverige. Och att han ska slippa att vara rädd.

Läs också: Hur har DN kontrollerat fakta? Fyra frågor och svar om reportaget