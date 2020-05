Janne Josefsson: ”Om det är en våldtäkt – varför ingriper inte polisen förrän efteråt?”

Jag hade läst om honom innan vi träffades. Han hade gjort intryck på mig med sin något burdusa slagfärdighet och framåtanda. Han dök upp när jag gjorde det direktsända programmet ”Fittja Paradiso” för tjugo år sedan. Han ville intervjua mig för Kanal 5. Det första han säger då är att jag har riktiga ”cojones” och visar med högerhanden vad han menar, det vill säga ”ballar av stål”. Att vara macho var uppenbart inget negativt.

Jag märkte att i Fittja var det få som tittade på SVT. Paolo Robertos inslag i konkurrentkanalen verkade alla ha sett.

Nej, Paolo Robertos sorti går mig inte spårlöst förbi. Jag har träffat honom genom åren och han har imponerat på mig. Nu har han också gjort mig djupt besviken.

Nu, efter framgångar med ett imperiebygge av sällan skådat slag, åker Paolo Roberto fast i polisens ”Insats Torsk” och allt slås i spillror. Trots ett rejält men tafatt försök till skademinskning i intervjun i TV4 är han nu ett villebråd och ”persona non grata”. Inte ens personalkylen i SVT-huset i Göteborg vill saluföra färdigmaten som bär hans namn längre.

Vissa skulle säkert vilja återinföra dödsstraffet till och med, utan rättegång först, för en sådan som han. Det finns inga proportioner vad han nu genomgår.

Är det synd om honom? Nej. Domen i traditionell och social media kan inte stoppas, hur omänsklig den än kan vara. Man kan önska nyanser, men det är en meningslös förhoppning, en illusion.

Det som slår mig är de dubbla budskapen kring brottsrubriceringen ”oaktsam våldtäkt”. Redan för många år sedan gjorde vi på ”Uppdrag granskning” ett jobb om prostitution i norra Sverige. Jag reagerade på att de spanande poliserna väntade till sexakten var genomförd innan man ingrep – det behövdes för att samla bevis, sade man.

Ungefär likadant resonerar polisen i radions ”Studio ett” i veckan. De berättar att man inväntat övergreppet – våldtäkten – för att kunna lagföra kunden för sexköp. Man spelar till och med in sexakten i lönndom för att kunna bevisa brottet. Ett ytterligare argument för att inte förhindra brottet, våldtäkten, är att ”vi skulle få tjejerna emot oss då” som en av insatspoliserna sa i radion.

Men kan man verkligen agera så, om man samtidigt vill göra gällande att det är en fullbordad våldtäkt som bevittnas och åhörs? Borde i så fall inte polisen ingripa med full kraft för att se till att detta övergrepp inte alls begås? Om jag skulle bevittna en våldtäkt och till och med spela in och dokumentera den skulle jag förmodligen kunna fällas i domstol för medhjälp till detta grova sexbrott. Men svensk polis gör detta helt öppet och medger det utan någon tvekan. Det är en pragmatism och ett glidande med begreppen jag inte kan förstå.

Tänk om de gjorde det om de visste att ett bankrån skulle ske? Eller ännu värre – via telefonavlyssning få reda på att ett mord planeras, tid och plats. Skulle då polisen ta sig dit och först efter skotten ingripa och ta fast den skyldige mördaren?

Vad ger detta för bild av Sverige? Har man verkligen tänkt igenom konsekvenserna av lagstiftningen och polisinsatserna?

Under många år har jag i flera reportage beskrivit den internationella människohandeln och trafficking. Fattiga, unga kvinnor i forna öststater och kåta män i väst. Grovt hänsynslösa och kriminella ligor, bestående av både män och kvinnor, som tar dem till Sverige. Om 16-åriga Danguole från Litauen, som låstes in en lägenhet i Malmö och tog livet av sig genom att hoppa från motorvägsbron. Om Zuzana i Tjeckien, som bara var 14 år när hon var på väg att säljas till Turkiet. Nu senast, förra året, om Mercy från Nigeria som polisen hittade i en lägenhetsbordell i Malmö, hitlurad via Italien och styrd genom religiösa riter. Det blev så småningom en av de få domar i Sverige som gäller trafficking.

Paolo Roberto kände till denna ovärdiga, omänskliga hantering av unga tjejer i Sverige. Han berättar inlevelsefullt om det i TV4-intervjun.

Trots det köpte han en av dessa tjejer. Det kan inte vara ogjort, men han har inte mördat.

Han betalade för ”varan” och priset blev oväntat högt: Han förlorade sin heder.

Den kan han återvinna. Förhoppningsvis. Men jag tror han aldrig någonsin kan tala om ”ballar av stål” på samma sätt igen.

