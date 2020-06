Johan Carlson: Smittan kom in från länder som gick under vår radar

Nyheten om det nya viruset nådde Johan Carlson och Folkhälsomyndigheten i början av januari, samtidigt som myndigheten var i färd med att utrymma en del av sina kontor på Nobels väg i Solna till följd av en ombyggnad. Att viruset hade en potential att sprida sig över världen i form av en pandemi var det ännu ingen som visste.

– Min första tanke var att nu har vi ett ombyggnadsprojekt samtidigt som det här kommer. Det var inte så bra, säger Johan Carlson.

Från att först ha beskrivits som ett okänt virus stod det ganska snart klart att det rörde sig om ett coronavirus. En vanlig typ av virus som mers och sars som båda haft en ganska hög dödlighet men en relativt låg smittsamhet. För Johan Carlson var den första frågan hur detta nya virus skulle placera sig i det spektrat – skulle det nya viruset, som fick namnet sars-cov-2 – bli ett stort problem.

– Till en början var det inte helt uppenbart av de uppgifter som kom från Wuhan hur det skulle landa. Skulle det få en hög dödlighet eller inte? Hur hög var smittsamheten? Men allt eftersom veckorna gick såg man att det här var ett virus med högre smittsamhet men med lägre dödlighet än sars och mers. Potentiellt mer problematiskt eftersom det kunde sprida sig mer.

11-miljonerstaden Wuhan sattes i karantän för att hindra viruset från att sprida sig. Foto: AP

I slutet av januari drog Folkhälsomyndigheten i gång sitt krisstabsläge. Då stod det klart att viruset började flytta sig från Kina. Och i Kina använde myndigheterna alla tänkbara medel för att hindra viruset från att sprida sig.

Vad var det som fick dig och myndigheten att förstå att detta kunde bli ett problem för Sverige?

– Den kinesiska responsen var enorm. Man stängde och låste in folk. Det såg vi. I Wuhan jagade man folk på gatorna och vi undrade först om det var en typ av överreaktion som inte kan utföras i ett demokratiskt samhälle. Men så kom det upp fall i Asien, inte minst utbrottet i Sydkorea lite senare, då såg vi att viruset hade en större spridningspotential än vad de andra coronavirusen hade. Vi har ställts inför liknande situationer med andra virus, som har blåst över, så vi visste inte vilken väg det här skulle ta, säger Johan Carlson.

När viruset visade sig vara på väg till Europa tog Johan Carlson kontakt med Socialstyrelsen som hanterar hälso- och sjukvården samt äldrevården hos regionerna och kommunerna. Dessutom informerades regeringen via socialdepartementet. Och under mars kom en rad beslut och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Vår tanke var – vad är det som har effekt? Det är att undvika folksamlingar, det är interaktioner mellan människor.

Den 10 mars kunde Folkhälsomyndigheten konstatera att det förelåg en samhällsspridning och gick ut med budskapet till allmänheten om fysisk distansering samt uppmanade äldreomsorgen att begränsa besök på boenden.

Den 11 mars beslutade regeringen att alla evenemang med fler än 500 personer skulle stoppas och den 19 mars klubbades en ny lag som gav regeringen makt att stänga alla skolor om så skulle behövas. Den 31 mars beslutade regeringen om att införa besöksförbud på äldreboenden.

– Det som har blivit den svenska modellen var inte ett samlat beslut som togs vid ett tillfälle, det har inget land haft. Vi tittade på vad som hade haft effekt på andra ställen och kom efter hand fram till de åtgärder vi har i dag. Och vår modell skiljer sig inte så mycket från andra länders egentligen. Det finns inte en modell som Sverige har och en som andra länder har även om det ofta läggs fram så, säger Johan Carlsson.

Men det finns tydliga skillnader. I en del länder har man inte ens låtit människor gå ut på gatan, andra har stängt skolor, ibland vissa typer av affärer.

– Vår tanke var – vad är det som har effekt? Det är att undvika folksamlingar, det är interaktioner mellan människor. Så vad kan man inte undvika? Jo, att umgås i hemmet som egentligen är den största risken. Sedan kan man inte undvika sjukvården och personal måste arbeta inom äldreomsorgen, hela välfärdssystemet måste ju löpa på. Det kan man inte stänga. Plus en stor del annat samhällsviktigt som varutransporter, banker och mycket annat. Efter det var det inte så mycket kvar.

Johan Carlson på perrongen till Uppsalatåget. Foto: Jonas Lindkvist

För Johan Carlson och Folkhälsomyndigheten var tanken att upprätthålla det som måste upprätthållas och sedan överlåta till arbetsgivare och andra att göra sin bedömning. En frivillighet under ansvar:

– Det gav en mycket snabb respons. Jag bor själv i Uppsala och åtta av tio tåg hit är inställda, ändå är det inte mycket folk på tågen. Något hände på en gång utan att man behövde lagstifta om det. Vad vi inte har gjort är att stänga affärer och restauranger utan infört ett väldigt tydligt regelverk som folk i huvudsak följer, säger han.

Johan Carlson säger att vare sig man har öppet eller stängt så måste en del människor röra sig i samhället och rätt många verksamheter hållas öppna. Det som har skilt Sverige från många länder har varit hur man hanterat skolorna, menar han. Där kom Folkhälsomyndigheten fram till att yngre barn inte drev epidemin, något som flera rapporter visade. Sverige kom fram till att grundskolor och förskolor skulle hållas öppna.

– När det gäller influensa är det så att barn smittar sina föräldrar men så var det inte här. Vi såg det i Sydkorea och i andra länder. Och vi vägde en stängning mot andra hälsoeffekter – vad betyder det att stänga skolan för yngre barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa? Det kunde handla om barn som lever med en otrygghet i hemmet, som en del av dem upplever, eller att många föräldrar inte skulle veta var de skulle göra av barnen då de själva arbetade.

– Efteråt har det visat sig vara en korrekt bedömning. De flesta länder som har undersökt detta har kommit fram till att skolan inte är en viktig faktor för smittspridningen. Får man en ny våg i Europa tror jag inte att man kommer att stänga skolorna, säger Johan Carlson.

Gymnasieelever studerar hemma. Foto: Jessica Gow/TT

Och flera ger honom rätt i den bedömningen. I Danmark har professorn i virologi vid Köpenhamns universitet, Allan Randrup Thomsen, sagt att det var rätt att ”stänga Danmark” men tvekar kring att det var nödvändigt att stänga skolor och förskolor.

– Både Norge och Danmark har sagt så. Man har inte kunnat se någon effekt av stängningen av skolorna. Vi har tittat på förskollärare och grundskollärare och de vuxna som rör sig i skolan, och de har inte drabbats värre än andra, säger Johan Carlson.

Men Sverige stängde största delen av den fysiska undervisningen på gymnasier, högskolor och universitet. Var det nödvändigt?

– Jag är inte så säker på att det har gett någon stor effekt det heller. Men där var vi mer osäkra med halvvuxna ungdomar. Gymnasiet övergick till distansundervisning, men när det gällde universiteten togs inget centralt beslut utan varje lärosäte fick bestämma, säger Johan Carlson.

Den röda tråden i Folkhälsomyndighetens agerande under pandemin har varit att undvika folksamlingar. Frågan var hur stora. Under några veckor lade man sig på 500 men när pandemin tog fart minskades de till 50. Att flera demonstrationer den senaste tiden samlat tusentals, i strid mot lagen, är ett bekymmer, säger Johan Carlson. Men var siffran går för att det ska bli ett problem är egentligen svårt att säga:

– Det som nu har hänt bör inte inträffa, man riskerar liv på det sättet och vi borde göra allt som går att göra för att detta inte ska hända. Jag gick förbi Sergels torg och där stod man tätt. Men siffran för hur många som ska samlas är olika i olika länder, här finns egentligen ingen vetenskap. Där hade vi en dialog med regeringskansliet om vad som skulle vara möjligt sett ur ordningslagen och landade på 50.

Den 7 mars samlades 27.000 personer på Friends i Solna för att se finalen i Melodifestivalen och efteråt var det fest på ett fullpackat Berns. Samma dag genomförde norska myndigheter Holmenkollen utan publik – det brukar komma 30.000. Låg Sverige efter när det gällde att reagera mot smittan?

– Det är svårt att veta och så kan det vara. De signaler vi fick var att vi då inte hade någon samhällspridning och den stora spridningen började egentligen några dagar senare. Vi har också, när det gäller större evenemang, haft en dialog med de lokala smittskydden. Och vi har inte fått några stora indikationer på att de här evenemangen skulle ha orsakat en spridning. Men visst, det är möjligt. Ett par dagar senare ställde vi in stora evenemang.

Melodifestivalen var inget superspridarevent, enligt Johan Carlson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Enligt Johan Carlson blev varken Vasaloppet, som genomfördes helgen före, eller Melodifestivalen något ”superspridarevent”. Nej, det var inte den vägen som den svenska smittan fick fäste, säger han. I stället kom den från ett lite oväntat håll. Hittills har den allmänna uppfattningen varit att coronaviruset tog sig till Sverige från Italien, via sportlovsresande svenska skidresenärer. Men den bilden har förändrats.

– När Italien drabbades riktades alla blickar dit förstås. Alla som varit där från slutet av vecka 8 och framåt provtogs om de hade symtom och någon vecka senare dök smittan också upp kring Ischgl i Österrike. Och detta hanterade vi, säger Johan Carlson.

14 mars. En vägspärr hindrar människor att köra in och ut från St Anton, Österrike. Foto: Kerstin Joensson/AP

Men det fanns också andra vägar. Det visar en rapport som Folkhälsomyndigheten publicerar på torsdagen.

Väletablerade människor från Stockholmsregionen som hade sportlov i Italien vecka 9 och som läste tidningar och lyssnade på nyheter, de var lätta att fånga upp, säger Johan Carlson. Enligt honom lyckades Stockholms smittskydd väl med att spåra och provta dem som hade smittats under sina resor till Italien.

Samtidigt passerade andra grupper under radarn. När Folkhälsomyndigheten har börjat sekvensera virusstammar pekar detta i en annan riktning.

– Det vi har förstått nu är att det nog inte var Italien som fick det enda utbrottet i Europa, med all sannolikhet kom detta till många ställen utan att de länder som berördes hade förstått det.

Enligt Johan Carlson tog sig smittan från Kina till bland annat Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och östra USA. Och därifrån vidare in i Sverige.

– När vi nu analyserar olika varianter av viruset som finns i omlopp i Sverige så ser vi ett intressant mönster. Att vi i början av utbrottet hittar de varianter som fanns i omlopp i Italien är ju ganska naturligt eftersom det främst var Italienresenärer som testades. När vi istället undersöker de varianter som finns i omlopp en månad senare, i början av april, så är mönstret ett annat. Då dominerar varianter som inte har sitt ursprung i Italien utan sannolikt har kommit från andra håll i Europa – och världen.

Vad drar ni för slutsats av detta?

– Den slutsats vi drar är att smittskydden genom isolering och smittspårning i stor utsträckning lyckades hindra att smittan från Italien fick fotfäste. Istället kom smittan in i landet från en rad andra håll i världen eftersom pandemin då redan var ett faktum.

– Sverige har ett enormt stort resande. Vi tänker kanske att den som har sportlov åker till Italien men tittar vi på statistiken så har vi nästan en miljon resenärer som kommer tillbaka till Sverige under nästan fyra sportlovsveckor. Där står Italien för en ganska begränsad del. Folk reser till London, Paris, Barcelona och andra storstäder i Europa, och till New York, ja överallt egentligen. Det som händer är att vi, precis som Belgien, Nederländerna, Frankrike och Spanien får in väldigt mycket smitta från alla möjliga håll. Under radarn från områden där smittan ännu inte upptäckts.

Johan Carlson säger att det hade varit omöjligt att ta prover på alla dessa människor från hela världen när de kom tillbaka till Sverige. Februari är influensa- och förkylningstid och kanske hade ett par hundra tusen symtom av något slag. Ingen vet. För myndigheterna var det de länder som själva hade flaggat för att det fanns problem som man kunde rikta in sig på.

Och det gjorde Italien. Men till exempel inte Storbritannien.

– Men rätt snart förstod vi att smittan hade kommit in mycket bredare och dessutom tog den sig snabbt ut i samhället, inte minst till invandrargrupper. Det första tecknet på att vi hade en samhällsspridning var när smittskyddet i Stockholm noterade att den somaliska gruppen i Stockholm drabbats. Och sedan har vi sett att det är platser med stora grupper invandrare som har drabbats också i övriga landet. Men smittan har givetvis slagit mot alla olika grupper i samhället, säger Johan Carlson.

Att försöka isolera alla dem som kom till Sverige under några veckor i slutet av februari och början av mars tror Johan Carlson inte heller hade varit möjligt. De var helt enkelt för många.

– Med nästan en miljon som reste under veckorna 7, 8, 9 och 10 så hade det helt enkelt inte gått. Sedan hade de kommit hem till anhöriga som kanske inte rest med dem och då skulle även dessa ha isolerats. Det hade varit en omöjlighet.

Kunde man ha gjort någon kontroll på flygplatserna? Tagit temperaturen till exempel?

– Inga europeiska länder gjorde det och WHO avrådde från det. Vad man gjorde var att informera alla om att söka hjälp om man hade symtom. Sedan ska man också tänka på att många reste med färjor eller kanske tåg. Från södra Sverige åkte många bil till kontinenten. En del kom via Kastrup och tog pendeln över. Nej, vi hade inte kunnat hantera det, det hade varit en fysisk omöjlighet att stoppa den resandeströmmen.

Tänkte ni någon gång att Sverige borde stänga samhället på liknande sätt som i andra länder? Att gå ett steg till och sätta folk i frivillig eller ofrivillig karantän? Fanns den tanken på bordet?

– Nej, inte hos oss. Frågan diskuterades givetvis men vi var inte nära ett sådant förslag. Och det är inte så att politiken har pressat oss i den riktningen. Det har inte framförts. Och det har inte tagits så många politiska beslut. Så länge man har accepterat det håll vi har gått åt så har väldigt mycket styrts av våra egna föreskrifter. Det som har styrts politiskt det är ordningslagen och besöksförbudet på äldreboenden. De är lagstiftningar, säger Johan Carlson.

En kritik som man hör är att det borde ha lagstiftats mer och att de svenska myndigheterna och regeringen skulle ha varit hårdare. Inte låtit invånarna själva bestämma. Vad säger du om det?

– Vi delar inte den uppfattningen. Vi känner inte ett så stort behov av att begära skarpare lagstiftning. Vi avråder folk från att resa mer än i den närmaste omgivningen och då gör inte folk det i någon större utsträckning. Vår uppfattning är att om man får invånarna med på tåget får man ett starkare tryck.

Foto: Manu Fernandez/AP

Johan Carlson tar exemplet från Spanien där polisbilar patrullerade på gatorna och uppmanade folk att inte lämna sina hem och där människor fick böta stora summor om de gick ut fel tid och rastade hunden:

– Det kändes väldigt långt ifrån hur vi brukar hantera frågor i vårt land.

Att lita på medborgarna är en viktig del av hur den svenska modellen fungerar. Ett ansvarskännande folk som tar sina vaccinationer på allvar, minskar antibiotikaanvändningen och gör som myndigheterna säger. Det är den förhoppningen som Folkhälsomyndigheten har även när det gäller coronasmittan.

– Vi ligger i topp i världen trots att vi inte har någon lagstiftning som tvingar folk att vaccinera sig. Och vi har ingen lagstiftning som förbjuder läkare att skriva ut vissa antibiotika. Man kommer väldigt långt med kunskap och gemensamt ansvar, säger Johan Carlson.

Hade polisbilar på gatorna och hårda lagar minskat dödligheten i Sverige?

– Nej, det tror jag inte. Möjligen marginellt. Hur mycket polisbilar du än har så måste de som jobbar i äldrevården gå till jobbet, gå tillbaka hem, handla och annat. Du kanske kan trycka ned smittspridningen på vissa ställen så länge du sitter inne men någon påtaglig skillnad är jag tveksam till att det skulle ha. Vi ser ju länder som har prövat detta väldigt hårt och inte lyckats speciellt bra. Sedan ser vi andra som kanske har lyckats bättre men haft mindre utbrott också. Men det är klart, om du låser in människor och de inte kan gå ut så får du mindre samhällsspridning, men du skyddar ju inte de mest sårbara.

Vad tänkte ni när Storbritannien valde att stänga stora delar av samhället den 23 mars?

– Det var lite förvånande. Vi hade haft en bra kontakt med våra engelska kollegor och även med Norge och Danmark och då haft ungefär samma uppfattning om hur det här skulle hanteras. Men politiken har ju rullat in i detta i en del länder samtidigt som många av ländernas smittskyddsmyndigheter varit ganska överens med oss om vad som är en rimlig åtgärd. Det är svårt för en del politiker att hålla emot när man ser att andra vidtar vad som då beskrivs som kraftfullare åtgärder.

På Folkhälsomyndigheten konstaterade man att Storbritannien låtit politiken ta över frågan om hur smittan ska bekämpas. I Sverige är det myndigheterna som sköter verksamheten och regeringen som stiftar lagar. Så hur tycker Johan Carlson att samarbetet med regeringen har fungerat?

– Vi har fört resonemang med i första hand socialdepartementet men också med statsrådsberedningen i stort sett varje dag de senaste månaderna. Det har varit konstruktivt och bra och jag vill inte hålla med om att regeringen bara passivt har gjort vad vi har sagt. Så är det definitivt inte. Vi har fått många bra frågor, inte minst när det gäller restaurangerna och nu kommer det en ny restauranglag 1 juli.

Hur tänkte ni när det gäller sommarresandet som nu blir möjligt från och med den 13 juni?

– Där vi har gjort omfattande analyser och träffat inte bara regeringen utan också berörda landshövdingar och regioner, sjukvården i turistlänen och så vidare. Det har varit ett väldigt brett förankringsarbete.

– Och det finns givetvis inget exakt datum ur smittskyddssynpunkt. Om det ska vara den 13 juni eller 20 juni. Där måste vi ta hänsyn till andra aspekter. Finns det risk att koncentrera resandet för mycket om vi skjuter fram det för långt, hur förhåller det sig till midsommartrafiken? Sedan landar vi i något efter kontakter med polisen och andra. Det är ju inte så att regeringen fattar beslut när det gäller detta utan regeringen konstaterar bara att det här är myndighetens rekommendation till allmänheten. Regeringen kan heller inte ändra vårt beslut. Då hade man fått be oss att inte gå ut med någon öppning alls. Det hade vi naturligtvis accepterat. Men det är ett samspel.

Så vem bestämmer till slut?

– I grunden är det vi, jag i princip, som bestämmer var vi står. Sedan får regeringen säga om man vill gå vidare med lagstiftning.

– Jag kan inte gömma mig bakom regeringen. Den här myndigheten är satt att ge råd till regeringen och andra myndigheter och ibland till allmänheten. Och det gör vi. Om regeringen hade tyckt något helt annat hade den sin fulla möjlighet att göra det. Den svenska modellen är att myndigheter har en fristående ställning, det gäller inte enbart coronastrategin, det gäller i stort sett allting. Den övergripande lagstiftningen bestäms av riksdagen.

I Sverige är det inte staten som är ansvarig för smittskyddet. Det ansvaret ligger på regionerna. Folkhälsomyndigheten står för samordningen men kan till exempel inte bestämma om en viss region ska testa sina invånare.

– Detta är både en styrka och en svaghet i det svenska systemet. Styrkan är att regionerna inte behöver vänta på oss utan man har sitt mandat. Men i ett läge där det är ont om resurser då kan det vara en svaghet. Det kan man fundera på i det här fallet. 21 oberoende regioner där den minsta har 50.000 invånare och den största två miljoner gör att vi inte kan utfärda rekommendationer som gäller för alla. Det fungerar inte, man kan inte hantera en sak på samma sätt på Gotland som i Stockholm.

– Resurserna och problematiken är helt olika. Det gör det väldigt svårt att få alla att gå åt samma håll. Där har Norge med en statlig sjukvård det mycket enklare, där bestämmer man helt enkelt vad man ska göra och så gör man det. Här måste regionerna prioritera. Då prioriterar man olika vilket har framgått ganska tydligt, säger Johan Carlson.

Att skydda de äldre har blivit ett mantra som hörs på varje presskonferens, samtidigt ser Sverige ut att ha misslyckats med just detta. Enligt Johan Carlson var signalerna till äldreomsorgen tydliga: Det gällde att hålla tätt. Att inte släppa in smittan. Att inte gå till jobbet när man har minsta symtom, att tvätta händerna. Och återigen, det egna ansvaret. Något som han menar har fungerat i samhället i stort – men inte fullt ut inom äldreomsorgen.

Varje år är överdödligheten under en säsongsinfluensa upp emot 3.000 personer i Sverige. Många av dem de som avlider är äldre då smittan tagit sig in på äldreboendena – där vinterkräksjukan kan också vara ett problem – vilket visar hur svårt det faktiskt är att skydda denna grupp. Borde ni inte ha insett att också coronaviruset skulle ha lätt för att ta sig in där?

– Även om vi anade att det kunde bli svårigheter inom äldreomsorgen så är det ju lite sent att hantera de stora strukturella problemen när pandemin väl kommer. Folkhälsomyndigheten hanterar normalt sett inte äldreomsorgen men har naturligtvis haft en tät dialog med Socialstyrelsen. Men att man inte hunnit lösa dessa strukturella problem som påpekats i nästa trettio år är problematiskt. Men både Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) och Socialstyrelsen har pekat på brister när det gäller basala hygienrutiner, utbildning och kunskapsnivå hos personalen under flera år, säger Johan Carlson.

För Johan Carlson är det tydligt att problemen började när man förde äldreomsorgen från det som i dag är regioner till kommunerna för trettio år sedan.

Äldreboende i Malmö. Foto: Anders Hanson

– Minst tre statliga utredningar har pekat på bristerna och det har inte hänt något. Bland annat får kommunerna inte anställa egna doktorer. Det finns ingen medicinsk ledningsresurs i kommunen om hur man ska se på det här med smittsamhetsfrågor eller hur man köper in utrustning. Det ligger i händerna på politikerna. Vi har personal och ledning inom äldreomsorgen som jobbar och sliter men ovanpå det finns det ingen ledningsstruktur för en medicinsk vård av gamla i en kommun. Det är bland annat det som har fallerat.

Och han tror inte att Folkhälsomyndigheten kunnat göra mer för att de äldre skulle ha skyddats bättre. Istället vill han se en samlad ledning för äldrevården i varje kommun som ser till att rätt information går ut till personalen.

– Se till att utbilda personalen och se till så att läkarresurserna finns liksom lager och skyddsutrustning. Idén har ju varit att regionerna skulle komma till kommunernas undsättning, det har de inte gjort eftersom de har haft fullt upp med sitt. Någonstans finns det ett motstånd mot att kommunerna ska ha den här professionella strukturen så att man kan göra medicinska bedömningar. Hade vi haft en tydlig, samlad, beredskapsplanering i kommunerna är jag ganska övertygad om att vi haft ett bättre läge.

De äldreboenden som trots detta har klarat sig bra har enligt Johan Carlson haft en ledning som gjort mer än vad lagstiftningen ålägger dem. Han säger att ett generellt problem i Sverige är den fokusering som vården har på sjukvård och lite på att förebygga dålig hälsa.

– Här finns det en hemläxa att göra för politikerna på alla nivåer. Och den tror jag att man kommer att göra. Regioner och kommuner har ett lagstadgat ansvar att komma överens om resurser men det har inte fungerat.

Men egentligen är det väl ganska enkla saker det handlar om? Basal hygien till exempel.

– Ja, det är ingen ”rocket science”. Sedan kan man vinna något med att lägga på munskydd och visir, men det är den basala hygienen det handlar om och att inte för många besöker en äldre.

Viruset hoppar till ställen och det är lika i hela Europa.

Att Sverige sticker ut bland de nordiska länderna har också en annan förklaring, enligt Johan Carlson.

– Vår hypotes är att Sverige fick in mycket mer smitta från resande än de övriga nordiska länderna. Vi har fler resenärer och även ett annat resandemönster. Och när viruset kommer in i ett land drabbar det fläckvis. Det är egentligen bara Stockholm, Södermanland och i viss mån Östergötland som har haft en riktig attack i Sverige. Samma kan vi se i Tyskland där det framför allt är Ruhrområdet som har drabbats, i Berlin finns det nästan inget.

Hur ska man förstå det?

– Det är väldigt mycket slumpmässig spridning, superspridning som slår mot vissa områden, inte som influensa som går som en flodvåg över kontinenten som närmar sig söderifrån och kommer till oss.

Tydligast blir det när man tittar på Skåne och Själland, säger Johan Carlson.

– Själland har väldigt många fall och Skåne har väldigt få. Här har vi något av ett naturligt experiment där regionerna genom Öresundsbron är ett sammanhängande område med gemensam arbetsmarknad och fri rörlighet, och så kom pandemin och så stängde Danmark gränsen samtidigt som man genomförde ganska kraftfulla åtgärder. Själland har haft en mycket sämre utveckling än södra Sverige som ligger vägg i vägg.

Johan Carlson trycker på att det inte nödvändigtvis handlar om att de svenska åtgärderna varit mera framgångsrika än de danska utan att det handlar om kraften i utbrottet. Han ser samma variation om man jämför Värmland och Osloområdet.

– Från början fanns det ingenting i Värmland, på norska sidan var det mycket mera. Det är samma om vi tittar på Norrbotten där det är betydligt färre fall än på den finska sidan. Ändå stänger finländarna gränsen och säger att svenskarna är farliga.

– Viruset hoppar till ställen och det är lika i hela Europa. I England är det London och i Italien Lombardiet medan Rom är ganska förskonat. I Frankrike är det de östra områdena mot Tyskland och Paris.

Hur kan det bli så att Rom, som är ett nav när det gäller flyg, inte har fått in särskilt stor smitta?

– Vi vet inte vad som ligger bakom det här. När viruset spreds från Kina hoppade det direkt till Sydkorea och inte till Seoul utan till den kristna sekten i Daegu i sydost. Precis så här betedde sig de andra coronavirusen, de hoppade. Det är därför det är så svårt att säga hur läget är i ett visst land. En väldigt stor del av befolkningen blir aldrig inblandad. I USA har det varit New York och Kalifornien och en del andra stater. I Mellanvästern finns det betydligt mindre. Det kanske kommer så småningom men det sker inte med automatik.

– Det är en väldigt speciell infektion med långvarig sjukdom och olika organ som drabbas med långa intensivvårdstider, och det tyder på att det är en infektion som människan inte har sett tidigare.

Sedan har ni gått ut och sagt att viruset visat sig vara åldersrelaterat. Att det är betydligt farligare för personer över 70 år.

– Ja, och det är det på ett sätt som vi inte är vana vid och det gör det så svårt att veta när vi kan släppa på restriktionerna för 70-plussarna. Någon gång måste vi ju göra det, man kan inte låsa in människor hur länge som helst bara för att de hunnit bli 70 år. Men det är ingen tvekan om att viruset slår hårdare mot dem. 70-plussare kommer att få svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel nu i sommar.

Johan Carlson säger att han själv har svårt att förstå sig på hur viruset fungerar. Samtidigt handlar allt om bekämpningen. Att hitta de stora riskerna. Därför tror han inte på att sätta en massa friska människor i fjorton dagars karantän, för säkerhets skull.

– Det kommer inte att hända. Precis som med munskydden som jag tycker att WHO vinglar hit och dit med. Vår linje är att man inte ska gå ut på stan om man har symtom. Börjar man med munskydd så signalerar du att du rör dig i samhället även om du är sjuk. Jag tror att man ska hålla sig till några enkla, rena linjer.

Nu ser vi tecken på att många börjar tröttna. Hur ska ni göra för att få svenska folket att förstå att det fortfarande inte är säkert. Att faran inte är över?

– Det stämmer, det är en stor risk att folk börjar tröttna så det vi säger måste upprepas. Vi ska definitivt ligga kvar med råden och inte samlas i större folksamlingar än 50 personer och inte resa för mycket under en ganska lång tid. Så fort vi säger att vi kan börja leva som vanligt då kan det bli ännu värre. Vi ser hur folk har tröttnat på sina håll nere på kontinenten, särskilt där folk har varit instängda. Det är som en champagnekork som åker upp. Då blir det svårt att få dem att självdisciplinera sig när man har fått hålla sig till verkligt strikta regler som man dessutom inte själv har kunnat påverka.

Kan man tänka sig att viruset blir mindre aggressivt med tiden? Att det inte är lika farligt om några månader?

– Ännu så länge verkar det inte så. Och det kan gå åt båda håll. Det är en påfallande risk att vi får en andra våg till vintern. Då är förhoppningsvis äldreomsorgen lite bättre förberedd.

Hade vi vunnit något på att testa mer och fånga upp alla de så kallat asymtomatiska fallen som kanske spred smittan onödigt mycket i samhället?

– Det är aldrig fel att testa och vi hade kunnat fånga upp mildare fall, men de som trodde sig ha covid-19 har ju ändå fått instruktion att hålla sig isolerade så jag är inte så säker på att det hade gjort så stor skillnad i själva epidemin, däremot hade man kanske kunnat få tillbaka människor i jobb om man kunde ha konstaterat att de inte var smittade. Av ekonomiska skäl kanske det hade varit bättre. Och man hade kunnat testa mer inom äldreomsorgen. Det hade varit en fördel.

– Men regionerna konstaterade att man inte hade resurser, framför allt Stockholm. Nu finns det kapacitet och nu kan vi testa mildare fall. Om man tänker sig att ha en mer centralstyrd verksamhet i framtiden så kanske man kan kommendera fram mer resurser, om man har dem. Regionens sätt att hjälpa kommunen har inte varit helt optimalt.

Går det att jämföra länder när det gäller överdödlighet?

– Nej, jag tror att det är ganska svårt. I Sverige har vi en väldigt vid definition. Alla människor som har en covid-19-infektion, och även andra som vi bedömer har det, och som sedan dör inom 30 dagar räknas som avlidna i covid-19. Vilket naturligtvis inte är rätt i alla lägen. Många människor har nog dött med covid-19 och inte av covid-19. Speciellt gamla och skröpliga människor. I många länder räknar man bara sjukhusvårdade och i en del länder är det väldigt spretigt. I Europa har man nog en hyfsad statistik men i Amerika kan du tänka dig att man inte har ordentlig koll på vilka som bor där.

– Det är den statistiska överdödligheten som Statistiska Centralbyrån presenterar som kommer att visa hur året egentligen såg ut. Hur pass stor den blir 2020 vet vi inte än.

Finns det en risk att Sverige framställs på ett orättvist sätt för att vi bra koll på statistiken och redovisningen av antalet döda?

– Vi blev en gång utmålat för att ha den värsta hiv-situationen i världen, värre än afrikanska länder bara för att vi hade bra statistik. Det har jag varit med om förut. Men i vetenskapssamhället och inom den medicinska världen är folk medvetna om detta. Vi ska inte sticka under stol med att vi har haft problem med äldreomsorgen, det är helt klart, men hur stora problem jämfört med ett normalt år, det återstår att se.

Just nu sägs det mycket negativt om Sverige i tidningar och av debattörer. Vad tänker du kring det?

– Jag tror att sådant är ganska flyktigt och man glömmer ganska fort. Folk kommer tillbaka till Sverige när det här är över.

Hur har de senaste månaderna varit?

– Det har varit en omtumlande tid. Vi har fått ganska mycket kritik för saker men också väldigt mycket beröm. Kanske mer beröm. Det viktiga är att vi försöker dra lärdom av vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Man kan inte göra mer än sitt bästa, sedan kanske det inte alltid räcker.

– Och det hade givetvis varit lätt att göra som ”alla andra”, då får vi i alla fall ingen kritik. Vi har nog tyckt att vi vill vara så vetenskapliga som möjligt och det har vi fått gehör för av politiken.