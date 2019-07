Jonas Fröberg: Sorgen i Umeå är djupt personlig men ändå universell

Att hoppa fallskärm. Det är att bejaka livet, att uppleva varje sekund med förhöjd livskänsla.

Kanske är det just i fallskärmshoppen som livet framträder i sin renaste essens. Att det just var fallskärmshopparna i Umeå som förlorat livet gör det på något sätt extra svårt här just nu, extra tydligt hur nära liv och död ligger – för dem som vill leva allra mest.

Fallskärmsflygning är inte stort här i min gamla hemstad Umeå där jag även i dag tillbringar många helger. Av ett 50-tal personer i flygklubben är runt 25 aktiva.

Nu har en tredjedel av dem förlorat livet i en olycka så ovanlig och ofattbar att det är svårt att ta in.

Det här kunde ha skett överallt.

Det kunde ha varit du eller jag. En sekunds oaktsamhet på cykeln. Ett motorhaveri på semesterflyget till Bangkok. En bilförares fokus på sitt sms i stället för fotbollen som studsar ut i gatan.

En katastrof som släcker liv när vi är som mest oförberedda, och på en mikrosekund ändrar allt. Som innebär det värsta av det värsta.

Nu är den här, håller Umeå i ett förlamande grepp.

Det märks på många sätt.

Samtidigt som rubriker från New York Times, the Guardian och denna tidning duggar tätt – är det sorg här på Rådhustorget där de fyra flaggorna är halade på halv stång.

Tidningsrubrikerna pratar om nya hittade vrakdelar och siffror om olycksfrekvenser som väcker nya frågor.

Men det värsta har redan hänt.

För vissa blir sorgen djupt personlig.

Samtidigt är den universell.

Blommor utanför fallskärmsklubben. Foto: Alexander Mahmoud

Vi kan alla relatera till den. Den väcker minnen och farhågor vi normalt absolut inte vill tänka på – kanske medan vi boostar våra egna varumärken, jobbar undan det sista inför semestern, spelar golf eller går på stora blågula möbelvaruhus.

Vi har alla vårt bagage som får oss att reagera olika. Men här på Rådhustorget i Umeå väcker den framför allt något hoppfullt mitt i det outsägligt tragiska: en värme, närhet och medmänsklighet. Folk pratar med varandra, kramas, ser varandra i ögonen och söker stöd.

Och hjälper till. Så självklart.

Som stugägaren Maria Renström ute på ön Storsandskär där planet gick ner. Som kokade kaffe i sin perkulator och gick iväg genom skogen till yttre befälet Lars Mårdvall och de andra på räddningstjänsten – de skulle ju bli långvariga där och inget fanns det att äta eller dricka.

Eller Jörgen Pettersson som utan att tänka satte högsta fart med sin båt ut till den oländiga ön och skjutsade ut tre poliser. För att hjälpa till. Trots lukten av flygbränsle när han kom fram.

Runt 60 personer, anhöriga och vitten, sökte sig till flygplatsen eller Ålidhemskyrkan på söndagskvällen. Många som inte kände varandra innan kunde gråta ut mot varandras axlar.

Människor som några timmar innan lyssnat på Leif Östlings sommarprat eller legat på Umeås stränder på Bölesholmarna eller runt Stöcksjön.

Kanske som du eller jag.

Hur sörjer man en olycka som kommer plötsligt som någon blåser ut ljuset som brinner med den starkaste låga?

Låt oss hoppas de som känner de anhöriga fortsätter att kramas, att de inte räds sorgen.

Exakt klockan 19 på måndagskvällen dånade malmtonerna över Umeälven. Umeborna i samlades i stadskyrkan för en minnes- och ljusceremoni.

Redan innan stod många anhöriga utanför kyrkan och lät sorgen komma ut. I kramar som aldrig ville ta slut.

Inne var det fullsatt. En djup förtätning när alla platser intogs tyst.

Den tillförordnade kyrkoherden Ingrid Holmström Pavval inledde samlat med att påminna oss alla att ringa det där samtalet. Eller sitta där i tystnad och torka tårar.

Att våga vara där för den som tappat allt. Att det inte är svårt.

I en enkel men oerhört stark ceremoni blev sedan en enda sak central - sorgen.

Och det var när alla 450 personer gick fram för att tända ljusen i sju led den kom. Ofiltrererad. Nakna ansikten. Kramar som aldrig ville ta slut. Äldre, kanske mor- eller farföräldrar, som inte visade känslor men där kupade händer över mun och käke uttryckte mer än något annat.

Att det gick in. Det var privat. Jag stannar där.

På en betongsugga vid stängslet ute vid Umeå fallskärmsklubb finns samtidigt ett fång rosor.

Invid står en blomhink med gula blommor och ett vykort med en pilfink.

Jag tror att jag vågar påstå att anonyma umebon Erika som skrivit ett vykort och lagt på de gula blommorna i blomhinken på betongsuggan gör sig till tolk för många i Umeå, ännu fler i Sverige och världen som vill stötta i det ofattbara:

”Mina tankar går till anhöriga och vänner. (hjärta)

Ni gjorde det som ni älskade mest av allt och sen ska detta hända. Har inga ord.

Ni skulle flyga som fåglar i luften och landa som svanar på marken.

Vila i frid.

Kram Erika”

Läs mer:

Piloten Mats Johansson följde olycksplanet: ”De fick klartecken, sen blev allt tyst”

Haverikommissionen: ”Delar av flygplaner har brutits loss”

Förbundet: Saknar motstycke i svensk fallskärmshistoria

Jörgen såg vraket: ”Insåg att det inte fanns några överlevande”