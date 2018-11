Kylan och de kalla vindar som bar den in över södra Sverige under lördagen fortsätter under början på nästa vecka. Och redan i morgon kommer kölden att märkas också ännu längre söderut.

– Natten mot söndag kan frosten ställa till det på vägbanorna och lokalt kan det frysa på i natt i Götaland, Kronoberg och möjligtvis i norra Skåne där det är lite nederbörd, säger Charlotta Eriksson vid SMHI.

Samtidigt blir det soligt på dagarna och stjärnklara nätter med nordliga vindar som gör att fortsättningen av nästa vecka blir kall med minusgrader. Under onsdag eller torsdag blir det något mildare då vindarna byts ut mot sydliga.

– Men det blir kalla dagar med vintertemperaturer med enstaka minusgrader på dagarna och i norr har vi garanterat tvåsiffrigt då det gäller minusgrader, liksom i norra Svealand, säger meteorolog Charlotta Eriksson.

