Bo kämpar för att rädda gamla stenbron efter skyfallet

Så länge som Bo Göransson bott på Klämmestorp invid Rångedalaån någon mil nordost om Borås, ”och det är rätt länge”, har han inte varit med om en liknande anstormning från vattenmassorna.

– Det är ju inte ovanligt med översvämningar här i sig. Ån stiger rätt fort. Men så här högt har det inte varit så länge jag kan minnas, säger Bo Göransson när DN träffar honom på måndagsmorgonen.

Bo Göransson bor i gården dit den enda vägen på måndagsmorgonen höll på att ätas upp av vattnet. Foto: Lars Näslund

Då var han i färd med att sätta ut en varningstriangel på den lilla vägen som går från landsvägen bort mot gården där han bor. En strid ström vatten forsade över en del av vägbanan bort mot den gamla stenbron över Rångedalaån.

Därpå hoppade Bo Göransson in i traktorn och körde fram till en gammal stenbro och hällde ett första lass grus där det börjat se kritiskt ut. Det gick inte ens att se taket på brovalvet, bara centimetrar återstod för att hela brobanan skulle vara dränkt och på ett ställe hade brofästet börjat gröpas ur.

– Jag hoppas att det ska sjunka undan, men jag måste ha koll här, risken finns att bron tar skada på riktigt. Det vore tråkigt, den här ju klarat sig i 100-150 år.

Här häller Bo Göransson grus över brobanan. Foto: Lars Näslund

Så dags, måndag morgon, regnade det lätt, men från lunchtid och resten av dagen säger SMHI:s prognos att regnet åter ska ta fart. Under söndagsdygnet fick just Bo Göranssons by, Rångedala, mest nederbörd i hela landet, runt 45 millimeter.

Här förstärker Bo Göransson den gamla stenbron. Foto: Lars Näslund

Rångedalaån rinner norrut ut i Marsjön, som sedan fortsätter ut i Viskan, ån som tillsammans med Ätran strax österut av SMHI försetts med Klass 2-varningar för mycket höga vattenstånd med stora översvämningsrisker.

Ett av många hus vid Marsjön norr om Rångedala där översvämningarna trängde upp mot fasaderna. Foto: Lars Näslund

Vi hann bara åka några hundra meter från den hotade stenbron innan vi mötte ett mycket vattensjukt område med rader av små översvämmade vägar.

Det där lilla huset har hamnat mitt i den översvämmade Rångedalaån. Foto: Lars Näslund

En rad hus längs med Marsjöns strand hade vatten ända upp till husknuten och ibland mer därtill.

Flera hus vid Marsjön norr om Rångedala hade vatten upp mot fasaden. Flera vägar var ofarbara, som denna. Foto: Lars Näslund

