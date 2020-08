Kan den ruttnande tången bli västkustens nya guld?

Efter tio års forskning och en liten försöksodling här ute på Kosterhavet med sitt djupa, rena och landets mest salthaltiga vatten, förbereds nästa steg.

– Det här är det häftigaste som finns för marinbiologer i Sverige, säger Martin Larsvik medan vinschen på Tjärnö marina laboratoriums fartyg Nereus drar upp ett avskrap från 30 meters djup med några blad av algen fingertare.

Christian Torstensson arbetar ombord på fartyget Nereus. Här tar han upp vattenprover från Kosterdjupet. Foto: Jenny Ingemarsson

Några mil inåt landet, vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg, behandlas just nu Sveriges första ansökan om tillstånd att anlägga kommersiella odlingar av tång, så kallade makroalger, på totalt 20 till 30 hektars vattenyta.

Fem olika havsområden har bedömts lämpliga för odling på långa trådar strax under havsytan. De ligger i Tanums kommun utanför de klassiska bohuslänska orterna Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad och Havstenssund. Ett av de ansökta områdena ligger i kanten av Väderöarnas naturreservat.

Docent Fredrik Gröndahl vid KTH är expert på alger och delägare i företaget Kosteralg AB. Här håller han i ett knippe sockertångsalger – en tillgång ur havet som allt fler tror kan bli till en stor industri på västkusten. Foto: Roine Karlsson

– Får vi till odlingar på så stora ytor som ansökan gäller blir det rätt mycket biomassa. Men redan med tillstånd för 10–12 hektar blir det snabbt en industri värd 20-30 miljoner per år, säger Fredrik Gröndahl, docent i industriell ekologi vid KTH och en av Sveriges algodlingspionjärer.

Gröndahl är, som han själv säger, ”lite part i målet” som grundare och en av sex forskare vid Göteborgs universitet och KTH som är delägare i företaget Kosteralg AB och som ansöker om miljötillståndet.

Rikard Tham och Nils Mårtensson från företaget Bohus SeaCulture med en fångst av algen fingertare. Foto: Privat

Tillsammans med fem privatpersoner med kopplingar till lilla Gåsö utanför Lysekil som byggt några mindre testriggar efter inspiration från forskningen på just Tjärnö och som bildat bolaget Bohus SeaCulture, är de än så länge ensamma i Sverige om att odla dessa makroalger.

– Vi har precis landat vår första skörd och levererat till några fiskhandlare i Lysekil, på Smögen, Bokenäset och även i Göteborg. Till nästa år hoppas jag att vi kan tiodubbla produktionen med hjälp av kontraktsodlare, säger Nils Mårtensson, en av ”havsbönderna” på Gåsö.

Blancherad tång, alltså alger, från vårens skörd hos företaget Bohus SeaCulture på Gåsö utanför Lysekil. Foto: Privat

Från deras lilla odling norr om Gävens fyr har de levererat sockertång till en inläggningsindustri som förpackat den i små burkar i blancherad och saltad form.

– Det passar till sallad eller pesto eller tapenade, säger Mårtensson, som inom kort sätter ut nya trådar för algtillväxt.

Den här ”algburgaren” med alger från Kosterhavet började marknadsföras för två år sedan. Foto: Vegme

Av Kosteralgs skörd har det börjat säljas innehåll i lokalt destillerat gin och i vegoburgare. Fler andra företag har också gett sig in i algnäringen. Som Catxalot AB I Grebbestad, grundat 2014, som hållit kurser i hur tången kan plockas och ätas och även tillverkat kryddor och skönhetsprodukter.

Fredrik Gröndahl på KTH jobbar med att hitta produkter som tången kan användas till. Att tillverka ”plastpåsar” finns på listan, säger han och skickar DN ett foto på något som är tänkt att kunna bli en ersättare till engångsmuggarna hos tandläkarna.

Så här ser ”plastmuggen” tillverkad av så kallat alginat ut, där grunden alltså Foto: Fredrik Gröndahl/KTH

– På KTH tittar vi nu på att ersätta muggarna och sugrör med alginat, en polysackarid som finns i brunalger, säger han.

– Det ser ut som plast, det är nedbrytbart, det bara löses upp. Det är rent av ätbart. Enbart i Sverige gör vi av med 50 miljoner muggar hos tandläkarna varje år. Allt är möjligt med alger!

Han nämner att i Asien, som är klart störst i algnäringen, tillverkas redan kläder, som t-shirts, med polymer från alger.

Förhoppningar lanseras också om att algodling ska kunna sänka koldioxidutsläppen. En dansk-kinesisk studie publicerad i Frontiers in Marine Science 2017 talar om att den ”erbjuder en rad möjligheter att bromsa klimatförändringarna”.

Fredrik Gröndahl avfärdar det inte:

– Storskaliga algodlingar binder in kol genom fotosyntesen. Algerna har också en effektivare yta för det än träd, som ibland kan släppa ut mer CO2 än de binder. Men det viktiga är vad vi gör med algerna efter skörden. För att åstadkomma en verklig sänka måste man skapa något med lång användningstid, som byggnadsmaterial eller biokol.

Sockertången som vi odlar innehåller alla de nödvändiga aminosyrorna, en uppsjö av vitaminer och antioxidanter

Gröndahl slår också ett slag för att vi borde äta alger och beskriver det som ”nyttig mat”.

– Sockertången som vi odlar innehåller alla de nödvändiga aminosyrorna, en uppsjö av vitaminer och antioxidanter, säger han.

Allt det här kan ju låta lite för bra för att vara sant? En stor ”matfabrik” som inte behöver gödslas eller vattnas?

– Det är klart att det finns bekymmer. Alger innehåller till exempel jod och höga halter kan bli för mycket av det goda. Och på havet blåser det. Men odlingsmässigt har det väldigt liten påverkan på miljön jämfört till exempel mussel- och fiskodling.

Om hur algodlingar kan rena havet från kväve och fosfor nämns som ytterligare en positiv faktor i en studie publicerad i tidskriften Scientific Reports i januari i år, med Kosteralg-gänget som författare. En slutsats var att ”algodling har potential att bli en lönsam industri i Sverige”. Över en 40-årsperiod skulle det, enligt studien, finnas potential att odla alger på upp till 338 kvadratkilometer stora svenska havsytor och därmed bli till en ”nyckelresurs för att kunna fasa ut fossilbaserad energi och gödningsämnen”.

Här står marinbiologen Göran Nylund inne i det man på Tjärnölaboratoriet kallar för barnkammaren. På rören nedsänkta i vattnet odlas höstens groddplantor som under vintern och våren växer till sig till mängder av alger som i maj kan skördas. Foto: Jenny Ingemarsson

En av Fredrik Gröndahls forskarkolleger är Göran Nylund, på halvtid verksam vid Göteborgs universitets forskningslabb på Tjärnö. På den andra halvtiden är han anställd av Kosteralg för att, inte minst, arbeta med ansökan om miljötillståndet. Om att ta sig från den i sammanhanget lilla odlingen på två hektar mellan ön Vedskär och Kyrkosund på Sydkoster – där en potentiell skörd kan bli uppemot 50 ton sockertång – – till de 20 till 30 hektar som man alltså vill få myndigheternas klartecken till.

20 maj skickade Nylund in en tjock lunta till domstolen med utredningar av alla de slag, med yttranden från en rad myndigheter och organisationer, om att få odla socker- och fingertång, men även havssallad.

I ansökan noteras att fyra av de fem aktuella odlingsområdena ligger i skyddade områden men att ”den planerade aktiviteten är förenlig med områdenas syften och kommer att ha minimal påverkan på skyddsvärdena”. Det påpekas också att odlingssäsongen är från september till maj, så att sommarturismen bör påverkas mycket lite.

Den gula bojen markerar för sjöfarare var försöksodlingen av alger ligger. Platsen är strax söder om Sydkoster. I bakgrunden ”flötena” som håller upp linorna som algerna ska växa på under höst-vinter-vår. Foto: Jenny Ingemarsson

I princip alla parter som yttrat sig över ansökan är positiva. Till exempel skriver Havs- och vattenmyndigheten att den planerade odlingen ”utgör ett intressant projekt som kan medföra positiva effekter för havsmiljön” och att ”störningarna kan hanteras om platserna väljs med omsorg.”

Medan Göran Nylund visar oss runt i lokalerna på Tjärnö där linorna i ”barnkammaren” med höstens groddplantor växer till sig och den specialbyggda pråmen för skörden ligger vid kaj, gör han klart att den stora utmaningen snarare handlar om att orka hålla ut genom en lång och kostsam ansökningsprocess.

Bara för att ordet alger inte står där blir det lika komplicerat som att bygga en ny hamn

Såväl Nylund som företrädare för Västra Götalandsregionen och engagerade politiker pekar på lagen. Miljöbalken är skriven i en tid då algodling inte var aktuell. Lagtexten ger endast undantag ”för odling av fisk, musslor eller kräftdjur”.

Kollegan Fredrik Gröndahl tycker att ”det börjar nästan bli lite löjligt”.

– Bara för att ordet alger inte står där blir det lika komplicerat som att bygga en ny hamn, säger han, men säger att han sätter hoppet till den förenklingsutredning för vattenbruk som han deltar i.

Här leder Jessica Hjerpe Olausson seminariet om bioinnovation på västkusten. Bland de lyssnande på Tjärnölaboratoriet fanns flera politiker. Foto: Jenny Ingemarsson

Jessica Hjerpe Olausson är expert vid Västra Götalandsregionen och ordförande för Maritima klustret i Västsverige. Under seminariet om bioinnovation på Tjärnö efterlyste hon mer nyfikenhet från statligt håll.

– Jag upplever ett bristande intresse på nationell nivå. Jag skulle gärna se stora utlysningar av strategiska forskningsprogram för blå ekonomi. Det finns också mer att göra gentemot EU. Men vi har liksom ingen utvecklad blå tillväxtpolitik på hemmaplan. Jag hoppas att vi kan ändra på det nu, sa hon, innan hon tog med politikerna ut till Kosterdjupet.

Väl framme stod marinbiologen Martin Larsvik där på båtdäcket och förklarade hemligheten bakom alltihopa, om hur det unika Kosterdjupet bildades för över 200 miljoner år sedan.

– Så hit kommer det atlantiska vattnet in med en salthalt i djupet på 35 promille mot kanske sju i övriga svenska vatten. Det är salthalten här under oss som förklarar att så många olika arter finns i västerhavet. Därför mår också algerna så bra just här.

