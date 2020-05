Känd imam i Göteborg avliden i covid-19

Beskedet på fredagen om Abdrirahmaan Sheikh Muhiadiin Elis bortgång har skakat om stora delar av den somaliska diasporan i Sverige.

Men inte bara den. Det säger Abdullahi Mohamed, miljöpartistisk ledamot av kommunfullmäktige i Göteborg och en av många som är engagerade i att ordna begravning.

– Det är en svår tid nu, med corona. Vi måste hålla oss till 50-personersgränsen. Men jag tror att långt många fler skulle vilja komma och hedra honom, även utanför den somaliska gruppen och de som kände honom som imam. Som lärare på Bergsjöskolan fick Sheihk Abdrirahmaan bra kontakt med mängder av ungdomar genom åren, säger Abdullahi Mohamed till DN.

– Han var en person som ville hjälpa människor oavsett bakgrund och religion. Jag har inte ord för att beskriva honom. Han kämpade för demokratin. Jag är säker på att mina kolleger i fullmäktige som kände honom kan säga samma sak.

Imamen Abdrirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli på ett foto från tidigare i år, omgiven av andra religiösa företrädare. Foto: Privat

Abdrirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli har vid sidan om yrket som lärare och engagemanget som imam utifrån Islamiska Sunni Center i stadsdelen Bergsjön ofta deltagit i den offentliga debatten. 2013 var han centralperson i en uppsats från högskolan i Gävle om sufismen inom den somaliska diasporan i Göteborg.

Han omtalas ofta som en imam som tog matchen mot extremismen. När allt fler unga började resa från Göteborg för att ansluta sig till terrororganisationen IS stöttade han oroliga föräldrar som behövde rådgivning.

I mars i år kom Abdrirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli åter att intervjuas i medierna, bland annat i DN. Sexbarnspappan hade då förlorat sin 16-årige son, ihjälskjuten inte långt från bostaden i Länsmansgården på Hisingen. Sonen var ostraffad och inte känd för inblandning i kriminalitet. Ännu i dag har ingen gripits för dådet, där även en flicka skadades.

Strax efter mordet samlade Abdrirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli sonens många vänner och kom med en skarp uppmaning: ”Ingen ska hämnas, ingen ska dö i mitt namn”.

Kort efter begravningen började coronasmittan att spridas på allvar och inte minst i Länsmansgården.

Enligt hustrun Hiba Ismail hade hennes make ingen underliggande sjukdom.

– Men när han ändå blev smittad blev han snabbt dålig. Tyvärr måste jag säga att han inte fick god sjukvård förrän det var för sent. Vi ringde vårdcentralen gång på gång men fick svaret att stanna hemma, trots att han svimmade och hostade blod. Efter 16 dagar här hemma hämtades han av ambulans och när han kom till Sahlgrenska var han redan i koma.

– På sjukhuset har de under flera veckor gjort vad de kunnat men i morse ringde läkaren och sa att vi måste åka in. När vi kom fram var det för sent. Det är Gud som bestämmer. Vi tackar Allah, men jag känner mig jätteledsen, säger Hiba Ismail.

Hon berättar att det är många andra i Länsmansgården som också har smittats.

– Många bor trångt, och i flera generationer. Då är det inte lätt, säger hon.

Miljöpartistiske fullmäktigeledamoten Abdullahi Mohamed fotograferad under begravningen av den 16-årige sonen till den nu avlidne imamen. Till höger i bilden integrationspolisen Ulf Boström. Foto: Tomas Ohlsson

Fullmäktigeledamoten för Miljöpartiet Abdullahi Mohamed har samma upplevelse.

– Att det är så mycket corona i förorterna handlar om trångboddheten. Folk bor många i små lägenheter, då är det lätt att smittan sprids fort. Det är något som vi i partiet har pratat om, men även fler partier behöver ta ansvar. Det kanske bor fyra-fem eller fler i en tvåa. Folk dör på grund av det. De kan inte hålla social distans.

Abdullahi Mohamed säger att det inte, som ibland påstås, är informationen till invandrare som brister.

– En mycket stor andel kan läsa och förstå svenska. Detta har inte med språket att göra, utan att man bor trångt och dessutom ofta arbetar i kontaktyrken och inte kan jobba hemifrån.