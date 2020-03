Karin Eriksson: Tänk att få vakna upp i ”det där jävla landet” en gång till

Svaret var alltså ett globalt hot mot hälsa och ekonomi. Och frågan? Om och hur svensk politik skulle bli som vanligt igen.

I kampen mot det nya coronaviruset är det alldeles självklart för politiker oavsett partifärg att prioritera sjukvård och jobb.

I sociala medier ser jag bekanta citera Bill Clintons strateg James Carville, och hans världsberömda råd till kampanjmakarna inför presidentvalet 1992: ”The economy, stupid”. Ekonomin, dumbom. Det går inte att överblicka effekterna av de senaste veckornas och dagarnas panikinbromsning i Kina, USA och Europa, men covid-19 riskerar att leda till en global depression och priset för att rädda de sjuka och sjukvården blir högt.

Carville hade två punkter till på sin korta lista. Den ena framstår just nu som profetisk: ”Don't forget health care”. Den andra var ”change vs more of the same”. Alltså prata om sjukvård och utlova förändring.

Clintonkampanjen fungerade i många år som en ledstjärna i valrörelser världen över. Det var ompositioneringarnas och avideologiseringens tidevarv och makthavarna konkurrerade om att framstå som så ansvarstagande som möjligt. För jobbens skull. För välfärdens kärna.

Sedan kom 2010-talet, årtiondet när många gamla sanningar ställdes på ända, och när konservativa och populistiska strömningar växte sig allt starkare i väljarkåren. Den nya nationalismen var – motsägelsefullt nog – en global trend. Just i Sverige fick Sverigedemokraternas mobilisering och hanteringen av migrationskrisen stor betydelse. Allt fler politiska experter såg en ny skala i svensk politik: I stället för den vanliga socioekonomiska konflikten mellan höger och vänster så handlade debatten om växande slitningar mellan konservativa och liberala. Några talade om GAL och TAN, andra pratade om kulturkriget.

Det var många som var frustrerade över den här dagordningen. Somliga beklagade att invandring och kriminalitet tog allt syre i debatten, andra ondgjorde sig över att hela regeringsbildningen efter valet 2018 styrdes av viljan att isolera ett särskilt parti från inflytande.

Det fanns tecken på att den nya tidens konflikter skulle underordna sig den gamla vänster-högerskalan, med ett nytt konservativt block. Men ibland verkade det som om det bara fanns ett ord kvar från Carvilles berömda punkter: STUPID. Dombom, galning, idiot, knäppgök, syltrygg. Konflikt ska vara politikens livsluft, men ett starkt missnöje med makthavarna sprider sig snarare som en droppsmitta i demokratin. Arvet efter 2010-talet blev en starkt polariserad samhällsdebatt.

Betydelsen av kulturkriget ska inte överdrivas. Väljarna glömde ju aldrig sjukvården. Det var den viktigaste valfrågan i det senaste riksdagsvalet, enligt SVT:s valundersökning 2018. Få förutsåg kanske att 2020-talet skulle kraschstarta med en global pandemi, men många satte alltså hälsan främst i valet för två år sedan. Den stora skillnaden mot tidigare var att ekonomin och jobben hamnade så långt ned på dagordningen. Covid-19 ändrar prioriteringarna.

Så vad gäller nu? Allting är som förr och ingenting är som vanligt. Svensk politik går från ett undantagstillstånd till ett annat. Mer normalt och fullständigt onormalt på samma gång.

Det sägs att hanteringen av det nya coronaviruset klyver Sverige. Och visst – det är mötesfriheten och inte yttrandefriheten som begränsats genom hotet från covid-19. Debatten i medierna och på sociala plattformar är tidvis hård, och vi kommer att diskutera krisberedskap och krishantering under många år framöver.

Men det finns också en ny enighet.

Invändningen mot Carvilles teser i mars 2020 gäller kanske längtan efter förändring – i ett läge när förändringen visade sig vara livsfarlig.

Sverige alldeles nyss, vintern 2020, var ett land med många brister. Utöver det ansträngda läget i sjukvården fanns den växande kriminaliteten och klyftorna. Alla konvulsioner kring invandringen. Det monumentala klimathotet. En parlamentariskt mycket labil situation. Vreden.

Men just nu har toppolitikerna klarat att lägga partiegoismen åt sidan för att rädda sjukvården och ekonomin. Det går inte att bråka om svenska värderingar, när grundläggande värden som folkhälsa och försörjning i Sverige står på spel.

Just nu är det inte bara konservativa väljare på landsbygden som längtar tillbaka.

Just nu är det inte bara privilegierade medelklassmänniskor i storstan som önskar att de kunde vakna upp i det där jävla landet en gång till.

