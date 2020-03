Bulgarisk man döms för flera våldsbrott mot landsmän

Mannen som nu döms var åtalad för våldtäkt av kvinnan, men också för att ha utnyttjat henne för tiggeri. När kvinnan och hennes man försökte fly 41-åringens kontroll misshandlades mannen grovt och även det brottet ingick i åtalet.

Tingsrätten i Göteborg anser att mannen är skyldig på alla punkter och ska dömas till fyra års fängelse och utvisning. Rådmannen var dock oenig när det gällde våldtäkten och ville fria mannen där, men röstades ner av nämndemännen.

En 35-åring som också var åtalad för bland annat misshandeln döms till fängelse i två år och fyra månader. Även han utvisas till Bulgarien.

– Det är ett bra polisarbete som gett det här goda resultatet. Det är tillfredsställande, även om jag tycker att påföljden är låg i förhållande till det inte minst huvudmannen fälls för, säger åklagare Thomas Ahlstrand.

Flera av de grova brotten polisanmäldes inte direkt. Först när den misshandlade mannen sökte akut vård blev även våldtäkten och människohandeln en fråga för det svenska rättsväsendet.

Tobias Adrian är kvinnans målsägarbiträde.

– På nästan varenda punkt har rätten gjort samma bedömning som vi gjort. Det är fruktansvärda brott min huvudman utsatts för, det här blir naturligtvis en upprättelse för henne, säger Adrian.

När DN skrev om åtalet ansågs det vara ett ovanligt fall. Brott riktade mot utsatta EU-medborgare i Sverige blir sällan rättssak, sa Ulrika Falk, som arbetar på Räddningsmissionen i Göteborg med verksamhet riktad till just de här grupperna.

– Det är ett enormt mörkertal i den här kategorin. Där samhället träder ut, träder andra in. Det är så fint att höra att systemen kan gripa in också för dem som lever under radarn, med liten tilltro till samhället, sa Ulrika Falk då.

