Kim Walls föräldrar berättar om året efter dotterns död

Det är den 9 augusti år 2017 och familjen Wall försöker få till den årliga familjefotograferingen i trädgården hemma i Gislövs Strandmark, vid kusten några kilometer öster om Trelleborg.

Att ta familjefotot var lättare förr, när barnen Kim och Tom fortfarande bodde hemma. Men trots att dottern Kim levt utomlands i flera år och flängt jorden runt på reportageresor, så har familjen varje sommar lyckats hitta ett tillfälle då alla kan samlas utanför huset vid stranden så att bilden har kunnat tas.

Alltid med självutlösare på kameran. Alltid med familjen uppställd vid trägrinden som vetter ut mot havet.

Det här året krävs lite logistik. Globetrottern Kim är tillfälligt i barndomshemmet. Hon ska snart köra till Hyllie station i Malmö för att plocka upp sin danske pojkvän Ole som kommer med tåg från Köpenhamn. Tillsammans ska Kim och Ole göra en bilutflykt längs Skånes västkust, till naturreservatet Kullaberg och Lars Vilks märkliga drivvedskonstverk Nimis. Sonen Tom sover länge efter gårdagskvällens sena arbetspass på Helsingborgs Dagblad, där han jobbar som fotograf.

Men till slut stiger han upp, och familjen Wall promenerar ut i trädgården för att ta årets familjebild. Den lurviga berner sennenhunden Iso, eller Pälskling som han också kallas, lufsar med när familjen går tillsammans över gräsmattan.

Det blir den trettionde årsbilden. Familjen Wall har rutin på det här. Rigga kameran, aktivera självutlösaren. Joachim i rutig skjorta, Tom i ljusblå skjorta. Ingrid i blommig blus och hunden vid sina fötter. Kim i svart kort klänning i mitten.

Sista bilden av familjen Wall. Den nionde augusti förra året samlades Joachim, Kim, Ingrid, Tom och hunden Iso utanför huset i Skåne för att som vanligt ta årets familjefoto. Dagen efter gick Kim Wall ombord på Peter Madsens ubåt i Köpenhamn. Foto: Tom Wall

Familjen Wall ler och ser in i kameran. Klick. Klart.

Efteråt sitter de och pratar lite, inne i sjuttiotalsvillan. Kim Wall berömmer sin lillebrorsas nya sneakers innan han hastar i väg till ännu ett arbetspass på tidningen. Själv lånar hon mamma Ingrids bil för att köra till Malmö och plocka upp Ole, och sedan åka vidare norrut mot Kullahalvön, eller Kullen som halvön i Höganäs kommun också kallas.

– Har du koll på hur du ska köra? frågar Ingrid.

Kim Wall ler stort mot sin mamma. Hon påminner om att Ole och hon tillsammans har ”tre och en halv mastersexamen”.

– Jag tror vi kan ta oss till Kullen och tillbaka, säger Kim, fortfarande leende.

Kim och Ole har varit ett par i ett år, men Joachim och Ingrid har aldrig träffat dotterns pojkvän. Efter dagsutflykten till Kullaberg är det dags. De äter middag tillsammans i en mysig restaurang i ett gammalt spannmålsmagasin i Trelleborgs hamn.

Joachim och Ingrid gillar genast Ole, samtalet flyter som om de känt varandra länge. Det unga paret berättar om sina planer: att flytta till Kina tillsammans, och att resa till Grönland våren 2018.

Föräldrarna ser på sin dotter. Hon strålar, tycker de. Kim Wall är solbränd efter en dag ute i naturen och verkar full av kärlek till sin partner. De sitter kvar länge på restaurangen, innan Ingrid skjutsar till tåget som ska ta dem till Köpenhamn där de bor tillfälligt på den lite ruffiga Refshaleøen.

Det är fredag morgon den 11 augusti 2017, och livet kommer aldrig mer bli detsamma

Nästa dag är Ingrid Wall ute och går med hunden. Hon ringer sin dotter, som är nyfiken på vad mamma tycker om pojkvännen. Han får med beröm godkänt, svarar Ingrid i lätt ton, håll fast vid honom. Kim blir nöjd, och säger om Ole:

– Det är bäst att du vänjer dig mamma, för det här är för livet.

Det är torsdagen den 10 augusti 2017. Några timmar senare, vid 19-tiden på kvällen, ska Kim Wall kliva ombord på en ubåt tillsammans med en uppfinnare som hon velat intervjua: Peter Madsen.

Kim Wall står vid ubåtens torn och vinkar glatt när farkosten stävar genom Köpenhamns hamninlopp, ut till havs.

Hon skickar flera glada sms till Ole, berättar att Peter Madsen låter henne styra ubåten.

”Han har till och med tagit med sig kaffe och kakor ombord.”

+++

Trelleborgs bibliotek, en kväll i slutet av oktober 2018. Biljetterna till kvällens föredrag har tagit slut i ett nafs. Joachim och Ingrid Wall står intill en bokhylla och ser hur stolsraderna fylls med människor. De känner många i publiken, och många känner dem.

Ingrid och Joachim Wall på väg in på Trelleborgs bibliotek, där Ingrid ska berätta om dottern Kim, och om året då beskeden de fick från polisen blev allt svartare. Foto: Paul Hansen

Ingrid Wall är Trelleborgs kommuns kommunikationschef. Innan dess jobbade hon i 25 år som reporter på Trelleborgs Allehanda. Hon är dessutom ordförande för den lokalhistoriska föreningen Gamla Trelleborg, och har skrivit flera böcker om staden. Borta i stadsbibliotekets Trelleborgshylla står hennes ”I våra kvarter”, som handlar om livet i Trelleborg på 50-talet, och ”Varrdens grannaste språg”, en sorts handbok om den trelleborgska dialekten.

Snart kommer en ny titel av Ingrid Wall. En helt annan sorts bok, som hon har skrivit tillsammans med Joachim. ”Boken om Kim Wall. När orden tar slut” heter den. I kväll ska Ingrid berätta om den.

– Där kommer veterinären, mumlar Ingrid till Joachim, som håller på att rigga upp en kamera på stativ.

Fotograferandet har varit Joachim Walls passion ända sedan han som femtonåring år 1967 kastade sig på moppen med en kamera, efter att han fått höra att George Harrison befann sig på yogaretreat i Falsterbo, ett par mil från Trelleborg. Den tonårige Joachim lyckades ta några bilder på Beatlesmedlemmen och sålde dem till Trelleborgs Allehanda. Senare jobbade han som fotograf på Kvällsposten i flera decennier.

När Joachim Wall riggar upp kameran för att filma sin hustru Ingrids föredrag på Trelleborgs bibliotek, så kommer flera åhörare fram och ger honom en kram. Medkänslan från människor de möter betyder mycket, det tycker både Ingrid och Joachim. Foto: Paul Hansen

Nu, som pensionär, fortsätter han att fotografera och filma. För att dokumentera. För att det är det han gör, helt enkelt, han fotar och filmar. Lite på samma sätt som att Ingrid, skribenten, har fört en sorts dagbok det senaste året. Också för att dokumentera. För att få styr på fakta, på händelser och datum. En journalistisk reflex, säger hon själv om nedtecknandet.

Nu ser Joachim Wall sin fru Ingrid gå fram till podiet i biblioteket, förbi raderna av människor på stolar, folk som hon känner, människor vars ögon redan är blanka. Hon kliver upp på scenen, säger god kväll i mikrofonen.

Och börjar berätta.

– Den ilskna telefonsignalen skär genom lugnet i sovrummet. De röda digitalsiffrorna på klockan visar på 05.31. Det är fredag morgon den 11 augusti 2017, och livet kommer aldrig mer bli detsamma.

Till höger om sig på scenen har Ingrid ett stort fotografi av Kim, tryckt på kartong och monterat på en ställning. Det är Tom som har tagit fotot. ”Kim Wall 1987–2017” står det. Många av åhörarnas blickar dras dit, till fotografiet på Kim. Sedan tillbaka till hennes mamma.

– Rösten i telefonen är skärrad och forcerad. Det är Ole, vår dotter Kims kæreste, som de så fint säger på danska. Hade det inte varit för oron i Oles röst så hade jag trott att det han säger var ett skämt. Han säger att Kim är försvunnen. Att hon är försvunnen på en ubåt i Köpenhamn. Han har cyklat runt på Refshaleøen i norra delen av Köpenhamn hela natten och letat efter Kim.

"Vi har blivit Föräldrarna nu. Föräldrarna till Kim. Och det är helt okej. Vi är stolta över henne, och allt som hon hann med under sitt alltför korta liv", säger Ingrid Wall i sitt föredrag på Trelleborgs bibliotek. Foto: Paul Hansen

Ibland drar någon i publiken efter andan, eller snyftar till. Annars är det knäpptyst i biblioteket när Ingrid fortsätter att berätta om Kim Wall. Hon försöker ge liv åt dottern, åt hennes längtan ut i världen och de stora journalistiska insatser hon hann med på några få år.

Man hör stoltheten i mamma Ingrids röst när hon berättar om hur det kändes när Kim kom in på Columbiauniversitetets journalistutbildning i New York.

– Nu hade Kim hittat hem. Tjejen som tillbringade så mycket tid av sin uppväxt på tidningsredaktioner. Kim och Tom fick ju hänga med när vi var tvungna att jobba kvällar.

Kim Wall jobbar hårt och reser mycket. Engelskan, hennes andraspråk, blir arbetsspråket. Efter flera år på London School of Economics och Columbia i New York bemästrar hon det bättre än många amerikanska och engelska kolleger. Hon lyckas sälja sina texter till flera av världens mest prestigefyllda tidningar, som The New York Times, The Guardian och Time.

– Kim var inte speciellt intresserad av de korta, snabba skrivbordsjobben som görs med datorer och telefon. Hon ville ut och träffa människor. Jag tycker att hon jobbade på det gammeldags viset, som hur det var när jag började som journalist på 1970-talet. Långt innan datorer och internet. Hon tog sig tid att lyssna, och hon ville ut och uppleva miljöer.

Den starka lampan på scenen och det nersläckta biblioteket gör att Ingrid Wall inte kan urskilja enskilda ansikten. Det är lite skönt, tycker hon. Hon känner många i publiken, och vill helst klara sig genom föredraget utan att brista ut i gråt. Foto: Paul Hansen

Ingrid Wall tittar ut över publiken. Biblioteket är nedsläckt, så hon kan inte urskilja individuella ansikten. Det är lite skönt, tycker hon. Ett par gånger har Ingrid gått upp så här på en scen det senaste året, och pratat om Kim. Som förra hösten i New York, på en minnesceremoni på Columbiauniversitetet med Kims vänner och lärare. När Ingrid talade om behovet av modiga kvinnor så brast rösten, och gråten kom där på scenen. Hennes sista ord i talet – ”Kim, vi saknar dig” – hördes nog inte alls, tänkte hon efteråt.

På Trelleborgs bibliotek lyckas hon hålla rösten stadig när hon berättar om ett år då onda besked staplades på varandra, då det som inte tycktes kunna bli mörkare hela tiden blev det. Om hopp som tändes och släcktes.

I vår värld var Kim fortfarande försvunnen. Vi hoppades att han hade satt i land henne, och att hon skulle höra av sig

Om glädjekramarna Joachim och Ingrid gav varandra när det första beskedet kom, bara några timmar efter försvinnandet: ubåten hade siktats och alla ombord är välbehållna! Om förtvivlan när informationen visade sig vara falsk, ubåten hade sjunkit – men hoppet levde.

– I vår värld var Kim fortfarande försvunnen. Vi hoppades att han hade satt i land henne, och att hon skulle höra av sig. Men efter hand under lördagen så sjönk hoppet. I ett så tättbefolkat område som Köpenhamn så kan man inte vara försvunnen speciellt länge.

Vid 17-tiden på lördagen den 12 augusti så hade Kim varit borta i snart två dygn. Då ringde det på dörren till familjen Walls hus i Gislövs Strandmark.

– Jag tror att det är alla föräldrars fasa att två poliser ska stå utanför dörren när det ringer på. Då kan man nästan ana vad det handlar om.

Poliserna meddelade att Peter Madsen i förhör har ändrat sin historia. Han har inte, som han först sagt, satt Kim i land. För polisen berättar han nu i stället att Kim dött ombord. Hon har fått den sjuttio kilo tunga ubåtsluckan i huvudet, störtat ner och omkommit. Madsen säger att han drabbades av panik och att han, som han själv uttrycker det, ”begravde henne till sjöss”.

– Det var det beskedet vi fick av poliserna.

Här, från stranden nedanför deras hus, kunde Joachim och Ingrid Wall se hur bevakningsfartygen ute i havet sökte efter Kim Wall. Foto: Paul Hansen

Poliserna vid dörren hade ytterligare ett ärende. De ville ha Kim Walls dna.

– Av en ren slump så hade Kim, när hon sov över hemma hos oss i sitt gamla flickrum, glömt sin tandborste i mitt tandborstglas. Så den fick poliserna med sig i en plastpåse.

Publiken sitter blickstilla. Ingrid Wall tar en klunk vatten, och fortsätter sedan tala. Hon säger att då, när poliserna hade gått, så kom tårarna för första gången.

– Och det gjorde de rejält, kan jag säga.

Samtidigt studsade en mängd obesvarade frågor i Ingrids och Joachims huvuden. Om det nu hade inträffat en olycka, vilket den här mannen sa, varför kallade han inte på hjälp? Han hade ju två mobiltelefoner till hands, Kims och sin egen. Han befann sig i ett av världens tätast trafikerade vattenområden, alldeles intill Köpenhamn.

– Det fanns hur många frågor som helst, men inga svar.

Polismännen bad Ingrid och Joachim att hålla tyst om vad de fått veta. Det skulle dröja ytterligare tio dagar innan polisen officiellt gick ut med informationen att Madsen i förhör meddelat att Kim Wall dött av en olycka, och att han begravt henne till havs.

Jag förstår att det här är inte det besked som vi fruktat, men ändå på något vis väntat oss

På eftermiddagen den dagen, måndagen den 21 augusti 2017, så sitter Ingrid Wall i sin bil, körande på väg hem från jobbet på Trelleborgs kommun. För att få någon sorts normalitet i sitt liv har hon beslutat att gå tillbaka till arbetet. I bilradion hör hon att en cyklist har hittat en kvinnokropp i vattnet utanför ön Amager i utkanten av Köpenhamn.

Vid det här laget har Ingrid och Joachim Wall fått god kontakt och stort förtroende för den danske polis som leder utredningen, Jens Møller Jensen. Senare samma kväll ringer han. Joachim svarar.

– Jag ser hur Jocke blir tyst, och att han blir vitare och vitare i ansiktet. Och jag förstår att det här är inte det besked som vi fruktat, men ändå på något vis väntat oss. Det här är något ännu värre. När Jocke lagt på luren vänder han sig till mig, och säger: ”Det är inte en hel kropp de har hittat. Det är en kropp utan armar, ben och huvud. Och de har inte försvunnit på naturlig väg."

Efter föredraget kommer flera åhörare fram till Ingrid och Joachim, för att visa deltagande och sin uppskattning.

– Tack kära Ingrid, säger en kvinna med låg röst, och ger henne en lång, varm kram.

"Hon ska inte glömmas bort", säger Ingrid Wall om dottern Kim. På Trelleborgs bibliotek bär hon fram ett fotografi som sonen Tom Wall har tagit. Foto: Paul Hansen

En annan dam som kommit fram hittar inte orden.

– Vad ska man säga?

Ingrid Wall skakar på huvudet. Hon är van. Många gånger har människor kommit fram till henne och Joachim och sagt så: Vi vet inte vad vi ska säga.

– Man behöver inte säga så mycket. Bara för att orden tar slut, så behöver inte empatin göra det. Det räcker långt med en kram.

Huvudsaken är, säger Ingrid Wall på Trelleborgs bibliotek, att folk inte går över på andra sidan gatan när de möter henne och Joachim. Gå inte undan, möt gärna blicken.

– Vår sorg blir ju inte mindre för att vi delar den med andra. Men det är viktigt för oss att känna att vi inte är ensamma i det här.

+++

En eftermiddag sätter sig Joachim och Ingrid i bilen och kör åt nordväst, mot Malmö, och sedan vidare över Öresundsbron. Boken om Kim Wall kommer ut samtidigt i Danmark och i Sverige. Den här kvällen ska de till det danska bokförlaget Gyldendals huvudkontor i centrala Köpenhamn och träffa bokhandlare från hela Danmark.

Joachim kör. När bilen passerat betalstationen på den svenska sidan och kommer ut på bron, så blickar Ingrid ut över Öresund, som den här dagen har en stålgrå färg.

– Vi vet ju att det som hände, det hände i vattnen här utanför. Och det tänker ju vi förstås på varenda gång vi åker över. Och det har vi gjort många, många gånger sedan den tionde augusti förra året.

Ingrid Wall tystnar en stund.

– Så tankarna kommer. Varje gång.

Joachim Wall kör över Öresundsbron. Som så många gånger förr, det senaste året. I våras, under rättegången i Köpenhamn, så ville makarna Wall vara närvarande. För Kims skull, och för att de ville att Peter Madsen skulle se dem. Foto: Paul Hansen

Dagen innan har Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark meddelat att Madsen inte tänker överklaga sin livstidsdom. Han är fälld för mord, brott mot griftefriden och grovt sexuellt övergrepp, och den domen kommer nu att ligga fast.

Beskedet är en lättnad för Joachim och Ingrid. Den plågsamma rättsprocessen är äntligen över. De behöver inte sitta i fler rättssalar och höra alla detaljer om mordet på deras älskade dotter, några meter från mannen som gjorde detta onda.

I sin bok skriver de om hur förtvivlat det kändes i våras, under veckorna när rättegången pågick i Köpenhamns byret (tingsrätt).

”Vi har timme ut och timme in hört om sticksår, hårddiskar, ventiler, sms och tillspetsade skruvmejslar. Vi har fått beskrivet blodfläckar på kläder, stroppar, påsar med innehåll, vattenslangar och Madsens tidigare publicerade blogginlägg om himmel och helvete.

Men var finns Kim? Ingenstans. Hon nämns nästan aldrig vid namn, det är som om hon inte finns. Det är ju om henne allting handlar. Vår vackra, levnadsglada, ambitiösa dotter finns inte med i rättssalen. Hennes bild borde visats på storskärmarna hela tiden. Hennes leende borde drabba var och en som sitter i salen. Varför får hon inte vara med, varför är hon reducerad till något diffust som nämns i en bisats. Allt fokus är på mannen som står åtalad för att ha vållat Kims död, själv glöms hon bort.”

– Det var ju inget tvång att vi skulle vara där, på rättegången. Vi ville ju. Vi ville att han skulle se att vi var där, säger Ingrid Wall.

– Han såg oss. Och det skulle han göra också, säger Joachim Wall dovt från förarsätet.

Ingrid nickar.

– Han tyckte inte om att vi var där.

I boken skriver ni att Peter Madsen bad rätten att säga till er att ni inte skulle gå så nära honom, när ni rörde er i rättssalen vid pauser. Att han blev störd av det. Vad tänkte ni om det?

– Jag minns att jag tänkte primitivt: Bara för det så ska jag gå förbi nära honom! Men givetvis gjorde vi ju inte det. Det var väldigt tydligt, hur störd han var bara av att vi var på plats i rättssalen. Han satt och hukade bakom en datorskärm och undvek vår blick, säger Ingrid.

De få rättegångsdagar när Joachim och Ingrid inte kunde vara med så fylldes deras reserverade platser i rättssalen av Kims vänner eller av någon släkting.

– Det blev som en överenskommelse. Det skulle alltid vara någon som representerade Kim där, säger Ingrid.

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, inleddes rättegången mot Kim Walls mördare Peter Madsen. På bilden specialåklagare Jakob Buch-Jepsen. Foto: Anders Hansson

Nu, när domen står fast, känns det som att de kan lägga Peter Madsen bakom sig. ”Väck med honom!”, som Ingrid säger på sin skånska. Han är inte ens värd att avsky, tycker Joachim och Ingrid. De vill inte falla ner i ett svart hål av hat.

– Han skulle inte bry sig ett enda dugg om vi mådde aldrig så dåligt. Om vi nu skulle börja ägna oss åt att hata honom.

Joachim håller med.

– Nej, det går inte. Alla sådana tankar… jag sopar bara bort dem.

Klarar man det? Att sopa bort sådana tankar?

– Ja. Han är inte värd vår energi. Han har redan kostat oss alldeles för mycket. Nu får han inte mer, säger Ingrid.

Många journalister, gamla kolleger till Joachim och Ingrid, har under det senaste året hört av sig till dem, och sagt att de vill skriva ”den sanna skildringen om Kim Wall”.

– Och jag ska inte säga att man sa ”pyttsan” men liksom ibland… Är det någon som ska skriva berättelsen om henne så är det ju inte nån tidning på två tusen tecken. Det är ju vi som ska göra det, säger Ingrid.

– Det var vi ju väldigt överens om. Det är vi som sitter på kunskapen. Det är vi som kan göra det ärligt, säger Joachim.

Förvisso är hon ett brottsoffer, men det är inte den bilden av Kim som vi vill att folk ska minnas

Det är Ingrid som har skrivit texten, men Joachim har hela tiden varit delaktig i processen. Boken har växt fram i samtal mellan de båda. Joachim har dessutom under hela året gjort minutiösa anteckningar av klockslag. Det har hjälpt dem att dubbelkolla datum och platser.

Ett syfte med boken är att hålla minnet av Kim levande, säger de båda. Yrkeskvinnan och människan Kim Wall.

– Vi vill inte att hon ska bli ihågkommen som ett brottsoffer. Förvisso är hon ett brottsoffer, men det är inte den bilden av Kim som vi vill att folk ska minnas, säger Ingrid.

En annan tanke med boken är att få in pengar till den internationella stipendiefond som har upprättats till Kim Walls minne. En del av bokintäkterna går till fonden, som varje år delar ut ett stipendium till en kvinnlig journalist som verkar i Kim Walls anda.

Det första stipendiet från Kim Wall Memorial Fund delades ut i våras i New York, till den 33-åriga danskan Anne Kirstine Hermann, som vaskats fram bland 140 kandidater från 37 länder. Hon fick 45.000 kronor för att åka till Grönland och rapportera om förtrycket av ursprungsbefolkningen där.

– Jag ska föra Kims arv vidare. Det är ett stort ansvar, sa en rörd Anne Kirstine Hermann vid prisceremonin.

Journalisten Anne Kirstine Hermann fick i våras det första stipendiet ur Kim Walls minnesfond. Hermann fick 5.000 amerikanska dollar för att kunna berätta om förtrycket av ursprungsbefolkningen på Grönland. Foto: Johan Nilsson/TT

Medan bilen rullar genom Köpenhamn berättar Ingrid Wall att hon och Joachim lärt känna Anne Kirstine Hermann. Stipendiaten har kommit till Trelleborg och hälsat på dem flera gånger. Hennes reportage från Grönland är snart klart. Det är just den typ av story som Kim hade kunnat skriva, enligt Ingrid.

– Ett öfolk som behandlas illa av en större och mäktigare nation. Det är helt i Kims anda. I vår tid behövs det verkligen modiga kvinnliga journalister som berättar om sånt.

När jag läser er bok tänker jag att det är tvärtom jämfört med rättegången. Då fick inte Kim plats. I er bok är det Peter Madsen som inte får plats.

Joachim ler lite bakom ratten. Han söker min blick i backspegeln och frågar:

– Tycker du att det är orättvist?

Uppfinnaren och entreprenören Peter ”Raket-Madsen” Madsen var redan före mordet en känd person i Danmark, som varit med mycket i tv och tidningar med sina vilda projekt. Exempelvis byggde han en båt som drevs med raketbränsle till det danska barnprogrammet ”Den lille nörden” (”Lille nørd”).

I Danmark känns intresset för boken nästan större än i Sverige, tycker Ingrid.

– Jag tror att det delvis handlar om att det hände här.

En del danskar tycks skämmas för vad deras landsman gjorde mot Kim. Joachim och Ingrid har fått brev från danskar som nästan ber om ursäkt. På bokhandlarträffen på Gyldendals förlag kommer flera bokhandlare fram till dem för att uttrycka sin djupa sympati.

"Hur orkar ni?" Så har otaliga människor har det senaste året frågat Ingrid och Joachim Wall. "Det vet vi inte själva heller. Men det finns inget alternativ", säger Ingrid. Foto: Paul Hansen

Berit Amsinck, som driver bokhandeln Charlottenlund Bog & Idé, är en av dem.

– Jag tror att en del danskar är rädda att det som hände Kim Wall ska färga av sig på Danmark. Och jag tror att det är viktigt att Joachim och Ingrid talar om hur de känner. Om de inte har något agg mot Danmark så tror jag att danskar gärna vill höra det, för det finns otroligt mycket sympati gentemot dem här, säger Berit Amsinck.

För de danska bokhandlarna berättar Joachim om hur han fastnade i säkerhetskontrollen på Kastrups flygplats, när Ingrid och han var på väg till New York för att dela ut ett pris som inrättats till Kim Walls minne. När Joachim skannats med metalldetektor och ska ta sina grejer och gå, så kommer en säkerhetskontrollant fram. ”Du där, du stannar!” säger hon.

– Och jag tänker: vad är det nu då? Men säkerhetskvinnan bara tittar på mig och Ingrid. ”Jag känner igen er från tv”, säger hon, ”och jag måste bara få ge er en stor kram.”

Ingrid fortsätter berättelsen från Kastrups säkerhetskontroll. Hon berättar att säkerhetskvinnan sa: ”Ni ska veta att hela Danmark är med er. Vi tänker på er.”

– Vi hade hennes medmänsklighet med oss, hela vägen över Atlanten.

+++

En dag dricker vi kaffe och äter nybakade äppelknyten hemma hos familjen Wall i Gislövs Strandmark. Det ljusa vardagsrummet har fönster som vetter ut mot havet. Böcker och tidskrifter ligger överallt.

Medan du och jag publicerade oss i Trelleborgs Allehanda och Kvällsposten, så sålde hon jobb till tidningar som kom i miljonupplaga

När vi slagit oss ner i varsin fåtölj böjer sig Joachim fram mot sin fru och plockar bort ett hårstrå som hänger ner över hennes ansikte.

– Du har ett hårstrå där som irriterar mig.

Ingrid ler, och tittar på sin make.

– Irriterar dig? Gå och hämta kaffet.

De håller ofta på så där, Joachim och Ingrid. Tar på varandra. Gnabbas i en varm ton. Joachim brister ibland ut i små hyllningar till sin fru, när han kommer att tänka på något klokt hon sagt eller skrivit. ”Hon är fantastisk”, kan han säga, ”hon är makalös”.

De träffades redan i tonåren, för 47 år sedan. Joachim jobbade i tryckeriet på Trelleborgs Allehanda och extraknäckte som filmrecensent. När han skulle recensera en film fick han alltid två gratisbiljetter. Han bjöd med sig Ingrid, som tyckte att nittonåriga Joachim var muskulös och snygg. Hon gillade att skriva och var bra på det, så Joachim överlät filmrecensentuppdraget åt Ingrid.



Nere på stranden nära familjen Walls hus har ett spontant minnesmärke över Kim Wall växt fram. Ett levande monument som ständigt byggs på med nya små blombuketter och stenar som förbipasserande lämnar kvar. Foto: Paul Hansen

De blev kära, flyttade ihop, fick barn. Blev en journalistfamilj, som kombinerade semestrar med reportageresor. När Kim Wall som 26-åring år 2013 i USA vann Foreign Press Associations pris för unga journalister gav hon glimtar från sin barndom i ett tal:

”När mina skolkamrater reste till Grekland eller Italien, korsade vi mexikanska gränsen ombord på en buss eller intervjuade slavättlingar i Karibien. Jag hade ingen traditionell svensk barndom”

I talet skojade Kim Wall med sina föräldrars förfäran över att hon och brorsan Tom också blev journalister, trots att Ingrid och Joachim ibland försökt styra in dem på en tryggare och kanske mer välbetald bana.

”Mina föräldrar har – nästan – slutat fråga mig om vilken min reservplan är när journalistiken inte fungerar. Visst, det är en märklig tid att satsa på att bli journalist men jag är så förväntansfull!”

Joachim skrockar i sin fåtölj.

– Jag undrar hur många gånger vi har sagt åt barnen att de ska bli något annat.

Nu var hon i Köpenhamn, och där behövde man ingen försäkring, det trodde varken hon eller vi

Ingrid nickar.

– Bli revisor, bli vad som helst, men bli inte journalister. Det är ofta så usla villkor, och så svår arbetsmarknad. Och så blev de ändå det! Men herregud, de är ju uppväxta på redaktioner. När man inte hade någon barnpassare, då fick de sitta i någon hörna på jobbet med sina kritor och sina Walkmans.

Kim tog med sig sin pappas 60-talsfoto på George Harrison i Falsterbo till sin lägenhet i New York, den bild som Joachim tog när han var femton år.

– Hon tyckte att det var häftigt att han tagit den, säger Ingrid, som även minns att Kim i talet vid Foreign Press Association berättade att hennes mamma minsann börjat jobba som journalist dagen efter studentexamen, och att Kim sa ”på den tiden skrev hon på skrivmaskin”.

Joachim nickar.

– Men medan du och jag publicerade oss i Trelleborgs Allehanda och Kvällsposten, så sålde hon jobb till tidningar som kom i miljonupplaga.

Ingrid och Joachim Wall och hunden Iso på stranden nedanför deras hus, några kilometer öster om Trelleborg. När sökandet efter deras dotter Kim Wall pågick förra sommaren kunde föräldrarna se polisens och kustbevakningens båtar här ute i havet. Foto: Paul Hansen

På väggen ovanför en soffa hänger en röd neonskylt med texten ”ATOM”. Kim Wall köpte den efter hennes kanske svåraste uppdrag som journalist, när hon i två månader levde på de avlägsna Marshallöarna i Stilla havet, för att rapportera om hur radioaktiviteten efter USA:s provsprängningar med atombomber förgiftar livet där.

På 1970-talet kapslade USA in det radioaktiva avfallet i en enorm betongkonstruktion. Men betongen läcker radioaktivitet. Det fanns risk att även Kim Wall förgiftats. Efter besöket på Marshallöarna tvingades hon och två kolleger sitta i inlåsta i karantän, och bara äta och dricka strängt kontrollerad föda.

Radioaktiviteten i deras kroppar mättes, men provsvaren dröjde till långt efter att de kommit hem. Kim blev orolig för vad som kunde finnas i hennes kropp. I ett försök att hantera rädslan köpte hon den lysande röda ATOM-skylten.

– Den blev som en symbol för hennes jobb på Marshallöarna.

ATOM-skylten hängde tidigare i Kim Walls lägenhet i Williamsburg i New York. I januari i år fick Joachim och Ingrid hem den, i en låda med Kims grejer.

Jag har aldrig gråtit så mycket som under det här året

Joachim och Ingrid oroade sig för Kim när hon reste till platser som verkade farliga. Att något skulle kunna hände henne fanns hela tiden i bakhuvudet, säger Ingrid.

– Hon körde motorcykel genom Burma, jag menar, hur säkert är det? Hon reste i Tibet ensam, och hon var uppe i Kashmir och härjade. Hon var på så många sådana ställen. I New Delhi… det räcker att man ser elledningarna i New Delhi som de liksom knyter ihop med en råbandsknop. Så det är klart att vi ibland tänkte att något skulle kunna ske.

”Jag hör av mig”, brukade Kim säga innan hon reste i väg. Det gjorde hon också. Joachim och Ingrid såg till att Kim alltid skulle ha en försäkring så att hon snabbt kunde bli hemflugen om hon råkade illa ut.

– Men nu var hon i Köpenhamn, och där behövde man ingen försäkring, det trodde varken hon eller vi.

Att något skulle hända Kim Wall i välbekanta Köpenhamn, det fanns inte på kartan för Joachim eller Ingrid.

– Hon var på Haiti, hon blev rånad på Kuba, hon blev rånad på Sri Lanka. Sådant kan ju hända, och jag menar nyss var det någon som blev ihjälskjuten på öppen gata i Kabul. Men i Köpenhamn? Det är ju 45 minuter härifrån. Där händer väl ingenting.

Hunden Iso pockar på uppmärksamhet. Det är dags att gå ut, tycker han. Så det gör vi. Ner till stranden, som så många gånger förr.

När Joachims och Ingrids förtvivlan varit som störst, så har hunden Iso stått för en sorts normalitet och värme som har varit viktig. Extra svarta dagar är det Iso som har tvingat makarna Wall upp ur sängen och fått dem att gå ut. Foto: Paul Hansen

Medan vi plockar med jackor och hundkoppel så berättar Joachim Wall om glädjen han kände när Kim kom hem på besök. Hur hon alltid var så nyfiken, även hemma i Skåne. Hur hon ständigt sökte nya upplevelser.

”Pappa, kan vi inte ta en runda med moppen?” frågade hon, och menade Joachims motorcykel.

”Ja visst, vart ska vi åka?” frågade Joachim. ”Ja, vi kan väl köra Skåne runt eller någonting?” sa Kim. ”Eller Simrishamn?”

– Så vi körde mot Simrishamn. Och hon sitter bakom mig, och så helt plötsligt känner jag att hon håller på och gör någonting i ryggen på mig, när vi kör. Så jag frågar “vad sysslar du med?” ganska högt, för man måste ju tala högt när man kör motorcykel. Då rycker hon mig i axeln och säger “du, du får köra vänster här.” “Nej vi ska till höger, vi ska till Simrishamn.” “Nej, du ska köra vänster.” Då stannar jag: “Vad är det för någonting?” “Jo! Det finns ett buddistiskt munktempel där borta! Det måste vi se.”

Vi har till och med fått stenar med posten, från människor som har bett att vi ska lägga dit dem

Kim Wall hade suttit bakom sin pappa och googlat samtidigt som motorcykeln körde i full fart, och hittat Yangtorp – ett buddistiskt qigong-tempel mitt på den skånska landsbygden, utanför Hörby.

– Ja, då åkte vi ju till Yangtorp. Vi har bilder därifrån, säger Joachim.

Han tystnar en stund. Sedan:

– Jag har aldrig gråtit så mycket som under det här året.

När slår sorgen till?

– Du, det kan vara precis när som helst. Det går i böljor. Men han där, han har varit oerhört viktig, säger Joachim och nickar mot hunden Iso.

Ingrid nickar.

– Han står ju för någon form av normalitet. Rutiner. Han måste ha mat, man måste gå ut med honom.

– Det händer olyckor annars, påpekar Joachim.

– Under den allra första tiden, när det var som värst. Då var det han som gjorde att man gick upp på morgonen. Man duschade och gick ut med honom. Det var han. Han kom först, säger Ingrid.

I boken är det nästan som ett omkväde, när ni beskriver tiden efter att Kim försvann: ”Vi trodde inte det kunde bli värre, men så blev det hela tiden det."

– Ja. Det var ju så. Ett tag trodde vi ju att det var en olycka. Och på något vis är det ju lättare att förstå en olycka än…

Ingrid Wall tystnar någon sekund, söker efter orden.

– …än det här som det sedan visade sig att det var.

Stenhjärtat på stranden till Kim Walls minne växer spontant, när förbipasserande lägger dit stenar och blommor. Joachim, Ingrid och hunden Iso passerar här ett par gånger per dag. Foto: Paul Hansen

Nere på stranden, några hundra meter i riktning mot Trelleborg, finns ett hjärta som formats av hundratals vita stenar som förbipasserande lagt dit. ”KIM” står det skrivet med stenar i hjärtat.

Någon har lagt dit ett ljus, och det finns färska små blombuketter.

– Hjärtat växer lite för varje dag, säger Joachim.

De passerar hjärtat när de är ute på promenad, och ser ibland hur människor som de inte känner stannar till en stund, lägger dit en sten eller en blomma, och går vidare.

– Det är jättefint. Vi har till och med fått stenar med posten, från människor som har bett att vi ska lägga dit dem, säger Ingrid.

Den här väggen är ännu viktigare för oss i dag än vad den har varit tidigare. Vi ser den ju varje dag. Den visar ju vårt liv

Nu gör vi det också, lägger varsin sten på Kims hjärta. När vi står tysta ser Joachim plötsligt ett par svanar som flyger rakt över oss, med sträckta halsar.

– Titta! Visst är det vackert?

Ingrid och Joachim tittar upp på himlen, på svanarna som flyger österut. Sedan hittar de varandras blickar, tvärs över stenhjärtat, och ler. De börjar prata om det vackra i livet. Ingrid minns när hon såg den första vintergäcken i våras, och hur hon märkte att hon gladdes över den.

– Det här har ju redan kostat oss så ofantligt mycket. Det är så lätt att bara se elände och smärta. Jag är tacksam över att vi då och då kan hitta saker att glädjas åt. Den första vintergäcken. Att äta middag med goda vänner. Eller ett svanpar som flyger på himlen.

++++

Kim Walls flickrum fick stå orört efter att Kim flyttade hemifrån efter gymnasiet.

– Det rummet är ju min enda fasta punkt, sa globetrottern Kim till föräldrarna, när de någon gång antydde att de kanske hade andra planer för rummet.

Utanför Kims rum, på en stor vägg i hallen, hänger familjefotografierna, resultatet av den årliga traditionen.

– Den här väggen är ännu viktigare för oss i dag än vad den har varit tidigare. Vi ser den ju varje dag. Den visar ju vårt liv, säger Ingrid.

Det första fotot är från sommaren 1988. Ettåriga Kim klamrar sig fast mellan sina föräldrar. Hennes röda tröja åker upp och visar magen när hon sträcker upp armarna för att få ett ordentligt grepp om mammas och pappas händer.

På fotot från 1988 tittar Joachim och Ingrid rakt in i kameran. De bär tidstypiska vita collegetröjor. På Ingrids tröja finns ett stort Mimmi Pigg-tryck. Hon är gravid, i magen ligger Tom. På Joachims tröja står det ”Kvällsposten Fotograf”.

– Och där har hon fått sin undulat, säger Ingrid.

"Ingen av oss hade en tanke på att det kunde bli den sista bilden", säger Ingrid Wall om familjefotot som togs den 9 augusti förra året, dagen innan Kim Wall steg ombord på Peter Madsens ubåt. I bakgrunden syns väggen med familjefoton från tidigare år. Foto: Tom Wall, Paul Hansen

Hon pekar på en bild från mitten av 90-talet, där en leende Kim visar upp en vit bur. Mor och dotter har likadana gula tröjor, med Musse Pigg-tryck.

– Och så här då: typisk trulig tonåring. Vill knappt vara med. ”Mm”, liksom, ”okej då!”.

Ingrids finger löper längs raderna av foton.

– Och här, här är när hon har tagit sin examen på Sorbonne. Hon har en sådan fyrkantig mössa.

Fotografierna sitter bakom glas, i rader om fem. Längst ned till höger på den sjätte raden har förra årets familjebild satts upp. Den som togs den nionde augusti.

Den sista bilden där Kim Wall är med.

Det finns ytterligare ett familjefotografi på väggen. Längst ned på en egen, ny rad. Bilden togs nu i somras. Joachim, Ingrid och Tom Wall står på rad, med hunden Iso vid Toms fötter. Alla tre gör det V-tecken som kom att bli Kim Walls signum, det som hon så ofta gjorde när hon själv blev fotograferad.

Ingrid står i mitten. Hon bär en svart T-tröja med en stiliserad hand som gör V-tecknet, och texten ”Kim Wall Memorial Fund”. Fondens medel är nu uppe i tre miljoner kronor, efter att företag och tusentals privatpersoner skänkt pengar som ska gå till kvinnliga journalister som vill göra viktiga reportage.

Pengarna kommer att räcka till stipendier i många år framåt.

– Tom tar över sen, när Jocke och jag är borta.