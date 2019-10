”Klimatkompensation är en ny slags kolonialism”

Energimyndigheten tonade ned vittnesmål om hunger och brist på vatten från lokalbefolkningen som fördrivits från marken där en trädplantage sålde utsläppsminskningar till myndigheten, har DN avslöjat.

Tallplantagen finns i Kachung i Uganda – ett land som av organisationen Freedomhouse, som löpande bedömer grad av demokrati i olika länder, i år beskrivs som en diktatur.

Energimyndigheten har fortfarande avtal med norska bolaget Green Resources, som driver plantagen, och upprepat hävdat att förbättringar skett för lokalbefolkningen, efter att TV4:s Kalla Fakta avslöjade stora missförhållanden 2015.

David Kureeba, programchef för skog och biologisk mångfald vid organisationen National association of professional environmentalists, NAPE i huvudstaden Kampala, har gjort många besök vid det svenskfinansierade klimatprojektet i Kachung, senast i juni i år. Enligt honom är situationen för byborna fortfarande lika svår som efter att deras mark beslagtogs, runt 2010.

– Vad är det som de menar har förbättrats? Befolkningen har blivit bortkörd av beväpnad polis och militär, från den jord de odlade sin mat på och som deras boskap betade på. De har inte fått den tillbaka, utan hänvisats till små jordplättar som de inte klarar sig på. Många har inte längre råd att låta sina barn gå i skolan. Vissa svälter.

David Kureeba, programchef för skog och biologiskt mångfald vid ugandiska organisationen National association of professional environmentalists, NAPE. Foto: National association of professional environmentalists, NAPE

Vissa av bönderna har utan framgång försökt stämma staten.

– Men det saknas oftast juridiska dokument för att bevisa att befolkningen av hävd bör ses som ägare till jorden, som de brukat i generationer. Juridik är till för de rika, säger David Kureeba.

I sin hållbarhetsrapport från 2016 lyfter norska bolaget Green Resources, som driver plantagen, en ”betydande oro” över uppgifter om att ”vissa individer ser transformationen av land till trädplantage som landgrabbing”.

– Att bolaget inte skulle ha känt till vad som skett är lögn, säger Kureeba.

Han anser att Energimyndigheten borde sätta press på såväl Green Resources som den ugandiska regeringen för att verkligen kompensera de drabbade – även om många av de ekologiska skadorna befaras oreparerbara.

Att rika länder som Sverige köper utsläppsminskningar i andra länder anser Kureeba vara principiellt fel ur många aspekter.

– Man kan inte kompensera på det här sättet för att stoppa klimatförändringarna. Man måste minska sina egna utsläpp. Och att köpa utsläppsminskningar från bolag som tar mark från fattiga människor är inte rättvist, det är inte klimatvänligt. Det är fel. Pengarna som kommer från klimatkompensationen kommer inte de drabbade människorna till del, säger han.

Sverige bedriver en ny sorts kolonialism, då mänskliga rättigheter kränks i fattiga områden för att myndigheter ska kunna köpa utsläppsminskningar, anser han.

– Det här är kol-kolonialism, klimatkolonialism.

Klara Fischer, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU:

– Vi tror att vi kan lösa klimatproblemet enklare och billigare genom att göra investeringar någon annanstans än hemma hos oss. I själva verket skjuter vi bara över problemen på andra, trots att det är vår egen livsstil vi måste ändra på.

Tillsammans med forskarkollegan Flora Hajdu inledde hon ett forskningsprojekt om Kachung 2014. Deras studie bygger på intervjuer och observationer från nio av byarna.

Klara Fischer och Flora Hajdu ser skogsplanteringen i Kachung som ett typexempel på hur människor och miljö åsidosätts när stora arealer tas i anspråk för skog som klimatåtgärd.

– Den ugandiska staten vill ha sådana här investeringar, men det betyder inte att de är bra för lokalbefolkningen. Omflyttningarna av folk som skett i Kachung är del av en större trend i Uganda. Folk flyttas hela tiden för att staten vill att marken ska användas till annat än självförsörjningsjordbruk. Ugandisk tv har rapporterat om markkonflikter varje gång jag har varit där, säger Klara Fischer.

Tall eller eukalyptus i raka rader växer snabbt och rakt och är lätt att sälja som virke, enligt Flora Hajdu. Däremot är sådana odlingar svåra att kombinera med matproduktion:

– Det finns olika typer av trädplanteringar i Afrika. Koldioxidkompensation sker oftast genom stora plantager som är billigare att etablera.

Hajdu lyfter agroforestry – småskaliga projekt där jordbruk och trädplantering ska samverka.

– Har man en god dialog med lokalbefolkningen i ett sådant projekt kan det gynna dem, men det kräver tid och resurser och ses ofta inte som lika kostnadseffektivt ur koldioxidupptagningsperspektiv, säger Flora Hajdu.

Kachung är inte det enda exemplet på svenskfinansierade klimatprojekt i områden där lokalbefolkning fördrivits. Göteborg Energi har, med Energimyndighetens godkännande, köpt klimatkompensation från ett område i Kenya där ursprungsbefolkning, massajer, tidigare drivits ut, enligt ett avslöjande i Svenska Naturskyddsföreningens tidning Svensk Natur 2014.

Peter Holmgren jobbade med skogsfrågor under 14 år inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, bland annat som chef för klimat- och bioenergifrågor. Under fem år var han generaldirektör för skogsforskningsorganisationen Center for International Forestry Research, Cifor. Nu är han konsult inom skogs- och hållbarhetsfrågor, bland annat för branschorganisationen Skogsindustrinerna.

Han är kritisk till klimatkompensation som koncept:

– Det här med att kompensera sina utsläpp tycker jag är principiellt fel. Det används som ursäkt för att man inte lyckas skära ned på sina fossila utsläpp på andra håll, och så försöker man lämpa över detta på någon annan, ofta i fattiga länder där lokalbefolkningens rättigheter ofta åsidosätts. Det är precis samma sak som att skicka sopor till Afrika.

Holmgren reflekterar över oljestaten Norges miljardsatsning för att bevara kol i världens skogar och menar att idén om klimatkompensation driver på dessa storskaliga projekt, som han beskriver som alltför förenklade.

– Det är tråkigt om trädplantering kommer i dålig dager eftersom hållbart skogsbruk och användning av trä är en nyckel till ett fossilfriare samhälle, men då måste man se till helheten och inte försöka använda skog enbart som en avlägsen parkeringsplats för kol, säger Peter Holmgren.