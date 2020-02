Knarkhandeln i Sverige omsätter miljardbelopp

Användningen av narkotika i Sverige har ökat de senaste 30 åren, och särskilt under 2000-talet. Den senaste fem åren visar att det tunga missbruket har nått historiskt höga nivåer, enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

– I dag konsumerar vi mer narkotika per invånare än vi har gjort tidigare, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN. Foto: Eveline Johnsson

Med undantag av en liten andel cannabis smugglas all narkotika in till Sverige. Smugglingen sker vanligtvis över gränserna från Norge och Finland, Öresundsbron eller via hamnarna. En mindre del kommer in med flygtrafiken. De som organiserar införseln kontaktar i de flesta fall någon i Europa och får partiet levererat till kriminella nätverk i Sverige som smugglar, distribuerar och säljer narkotikan, enligt polis och tull.

– Första ledet ser man inte av, säger Ulf Guttormsson.

De illegala drogerna är lätta att få tag på och priserna beskrivs som stabila eller sjunkande. För cannabis och den växande trenden med internetförsäljning av syntetiska droger ökar dock priserna något, enligt CAN:s senaste rapport över gatupriserna för 2018.

Hur mycket narkotikamarknaden i Sverige omsätter totalt finns ingen exakt siffra på men uppskattningsvis köper svenskarna knark för mellan fem till tio miljarder varje år, att jämföra med till exempel Svenska spel som omsätter cirka 7,7 miljarder.

De mest gångbara sorterna är: hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin samt ”nätdroger”. Sedan tillkommer läkemedelsklassade preparat som inte räknas, enligt CAN.

– Cannabis är den vanligaste narkotikasorten men det finns en hel del annat som konsumeras, säger Ulf Guttormsson.

Omsättningen för cannabis beräknas till cirka en miljard kronor om året, varav inköpskostnaderna är runt 600 miljoner. Detta ger en mellanskillnad på omkring 400 miljoner kronor som går till försäljaren. Gatupriset ligger på drygt 100 kronor per gram.

Pengarna är drivkraften i narkotikahandeln och en central inkomstkälla i den kriminella miljön. Nyligen dömdes exempelvis flera personer i Stockholm till långa fängelsestraff efter att ha gripits med narkotika till ett gatuvärde av 20 miljoner kronor.

Dödskjutningarna och sprängningarna har ofta har sin grund i konflikter relaterade till drogmarknaden. De som hanterar narkotika är dessutom ofta multikriminella och kan även syssla med rån, bedrägerier eller utpressning.

– Narkotikamarknaden är tillräckligt lukrativ för att många är beredda att tjäna pengar på den. Samtidigt är nog en del av de personer som försöker mer desperata och beredda att ta stora risker, för det är ingen hemlighet att det är ett ganska stressigt liv, säger Ulf Guttormsson.

I jämförelse med övriga västeuropeiska länder sticker Sverige ut vad gäller gängrelaterade skjutningar och sprängningar. Utvecklingen förklaras delvis av att rättsväsendet har blivit mer effektivt och allt större mängder tas i beslag. Då kan det bli så att närverken försöker ta varandras marknader och varandras partier. En bild som delas av såväl polis som forskare.

– Det finns internationell forskning som visar att det kan bli så. En annan teori är att man har upptäckt att man kan göra så här utan att åka fast, säger Guttormsson.

Majoriteten av köparna är yngre män i storstad, men narkotikaanvändningen har blivit mer jämnt spridd i landet. De med stora missbruksproblem tenderar att i högre grad höra till andelen med lägre inkomst. Statsminister Stefan Löfvens påstående att droghandeln hålls igång av rika djursholmare stämmer däremot inte, menar Ulf Guttormsson.

– Det bor väl bara runt 10.000 där och de kan inte hålla droghandeln igång. De festknarkar mer, men de som använder stora mängder narkotika dagligen bor i lågekonomiska områden. Det är där beroende- och missbruksproblematik finns.

Kunskapen om säljarna är däremot liten.

– De vet vi inte mycket om, men man pratar om förortsgäng och har kommit på att mc-gängen finns kvar, säger Ulf Guttormsson.

För att öka kunskapen har regeringen gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att utreda narkotikamarknaden i Sverige: hur den är organiserad, kopplingen till annan brottslighet och ta fram förslag på motåtgärder. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2021.

