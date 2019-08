Kraftig åska slog ut elen för tiotusentals

Tiotusentals hushåll var under natten utan ström under ett kraftigt åskväder som drog fram över framför allt Östergötland. I eftermiddag väntas nya åskväder blossa upp i samma område plus i östra Svealand och södra Norrland. ”Det kan bli kraftig åska på en del platser”, säger Sandra Fyrstedt på SMHI.