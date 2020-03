Kraftig ökning av dödsfall i Stockholm: ”Vi planerar för det värsta”

En brant stegring i antalet avlidna och smittade. Det beskedet gav Region Stockholm vid en presskonferens på onsdagen.

1.070 personer i Stockholm är smittade av covid-19, en ökning med 111 under det senaste dygnet. 300 patienter vårdas nu på sjukhus, det är 64 fler på ett dygn. Av dessa 300 vårdas 65 patienter på intensivvårdsavdelning.

37 patienter – varav 18 det senaste dygnet – har avlidit. Regionen har inte gått ut med fler uppgifter kring vilka de avlidna personerna är, eller om de tillhörde någon av de utpekade riskgrupperna. Björn Eriksson uppger dock att man de sista dagarna sett att fler personer över 70 år har insjuknat.

– Epidemin har nått de grupper som helst inte ska bli sjuka. Det är våra äldre, de sköra och de med underliggande sjukdomar, säger Björn Eriksson till DN.

– Det är en situation sjukvården aldrig har varit i under modern tid, i Sverige och i världen. Vi förväntar oss att vårdbehovet ökar under ett par, tre, eller kanske fler veckor framåt. Det kräver att vi höjer kapaciteten i sjukvården till en nivå vi aldrig har haft.

Var det väntat att stegringen skulle komma nu?

– I andra länder har det varit en dramatisk ökning. Vi hoppas fortfarande att toppen på kurvan ska vänta så länge som möjligt. Kommer den för snabbt så blir det för mycket på en gång.

Inom Stockholms sjukvård förberedde man sig inför helgen för en enorm anstormning av insjuknade covid-19-patienter, baserat på prognoser efter hur kurvorna utvecklats i Italien, Spanien och Frankrike.

Under den senaste veckan har sjukvården i regionen helt ställt om till akut omhändertagande: antalet intensivvårdsplatser har byggts ut med 50 procent och all planerad vård har ställts in. Den stora ökningen av patienterna kom inte under helgen, men är alltså ett faktum nu.

Framför allt från S:t Görans sjukhus kommer rapporter om kaos, om ett ansträngt läge på intensiven men även på andra vårdavdelningar. Ambulansintaget har stoppats tillfälligt och sjukhuset har larmat regionen om att patienterna måste fördelas jämnare mellan sjukhusen. Samtidigt råder brist på skyddsutrustning inom sjukvården i hela regionen.

– Framför allt behöver vi munskydd, plastförkläden och visir, säger Björn Eriksson.

När måste det komma?

– Helst nu.

Inom hälso- och sjukvården finns tre beredskapslägen som fastställts av Socialstyrelsen: stabsläge, förstärkningsläge och den högsta, katastrofläge. I nuläget är beredskapsläget oförändrat i förstärkningsläge. Men beredskap finns för att gå upp till högsta nivå:

– Det beror på hur dramatiskt det här är. Vi utesluter ingenting. Vi planerar för det värsta, säger Björn Eriksson.

I helgen informerade regionen om att man tillsammans med Försvarsmakten bygger ett fältsjukhus vid Älvsjömässan med ett 30-tal intensivvårdsplatser.

På onsdagen gav Björn Eriksson nya besked: fältsjukhuset kommer att fungera som ett sjukhus för vanlig sjukhusvård, för som mest 600 patienter.

– Genom att göra det kan vi fokusera kapaciteten för intensivvård till våra akutsjukhus och samtidigt säkerställa att vi har vårdplatser för dem som har behov av slutenvård och akutsjukvård.

Fördelen med Stockholmsmässan är enligt Eriksson att det ger flexibilitet att ställa om vården efter behov.

– Jag vill poängtera att vi nu fokuserar enbart på akutsjukvård som inte kan vänta. Samtidigt som debatten handlar om covid-19, så behövs all annan akutsjukvård, med trafikolyckor, och hjärtinfarkter.

Förutom bristen på skyddsutrustning är den stora utmaningen på kort sikt att ha tillräckligt med personal. Region Stockholm vädjade på onsdagen till utbildad vårdpersonal att hjälpa till, däribland nyblivna pensionärer. De som arbetar deltid uppmanas också att gå upp i arbetstid.

– Jag är så imponerad över alla våra medarbetare i vården just nu. De är den här tidens stora hjältar, och har en helt ny sjukdom som de måste hantera.