Kraftig ökning av kokain i Sverige visar ny granskning

Att kokainbruket ökat kraftigt bekräftas i SVT:s granskning genom statistik från tullen, polisen och Rättsmedicinalverket.

Både tullen och polisen rapporterar en kraftig ökning av beslagen, till exempel gjorde polisen 3.700 beslag av kokain förra året mot färre än 1.000 år 2012. Tullens beslag har under ungefär samma tid ökat från under 100 till mellan 250-350 per år.

Samtidigt har förekomsten av kokain vid obduktioner tiofaldigats mellan 2011 och 2018, från 11 obduktionsfall 2011 till 104 förra året.

– Det är en tiofaldig ökning som beror på ökad tillgång och ökat bruk i samhället, säger Robert Kronstrand, forsknings- och utvecklingsstrateg vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi, till SVT.

Tidigare fanns var det något enstaka fall per år där en person dött av kokainmissbruk – förra året bedömdes 20 dödsfall vara orsakade av kokain, ensamt eller i kombination med andra substanser.

Även i statistiken för dem som testats positivt för ringa narkotikabrott syns en kraftig ökning av kokainförekomsten, från fem procent av de positiva drogtesterna till över 21 procent.

Granskningen drar också slutsatsen att kokainet gått från att vara en partydrog till att användas av ”vanliga missbrukare” i hemmiljö, eftersom nästan alla som dog av kokainförgiftning påträffades i sina hem.

