Kraftiga vindar på väg in över Västkusten

Under fredagen uppmättes vindstyrkor på 20 meter per sekund i byarna i delar av Norrland. I Finland uppmanar Vasa Elnät sina abonnenter i Österbotten att ta fram stearinljusen eftersom det kommer att finnas risk för avbrott under fredagskvällen och lördagsmorgonen.

– Det är stor risk för elavbrott ikväll och i natt. Vi har extra personal på plats. Enligt prognosen drabbas hela vårt område rätt hårt, säger driftchefen vid Vasa Elnät till svenska Yle.

Under lördagsmorgonen kommer ett nytt lågtryck in över Västkusten från öster.

– SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Göteborgsområdet, Bohuslän och Hallands län där det kan bli riktigt blåsigt, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI, till DN vid 19-tiden på fredagskvällen.

Klass 1-varningen innebär att det kan bli omkring 21 meter per sekund när vinden drar in över västra Sverige.

SMHI varnar också för höga vattenflöden i Värmlands län och Dalarnas län utom fjällen, medan det i Gävleborg och Västernorrland varnas för mycket hårda vindbyar.

Den enda sträcka längs den svenska kusten som inte har en klass 1-varning är Öresund.