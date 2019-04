Misstänkt våldtäkt vid Örebro slott

Våldtäkten ska ha skett utomhus i Slottsparken någon gång under natten mellan fredag och lördag, men anmälan till polisen kom in under söndagsmorgonen.

– Det är en vuxen kvinna som har gjort anmälan, säger Mats Öhman vid polisen till Aftonbladet.

Ett område vid parken har spärrats av för teknisk undersökning. Ingen är för närvarande gripen.