Kvotflyktingen Peter Wandekas första dag i Sverige

Han ser liten och tunn ut, Peter Wandeka, där han står på den jättelika parkeringsplatsen i bara tröja och jeans. Flaggstänger med blågula flaggor smattrar i februarivinden.

Peter ser sig omkring i gryningsljuset utanför Landvetters flygplats och försöker greppa vad han egentligen är med om.

– Vi måste fixa en jacka till dig, hör han någon säga på engelska.

Det är februarimorgon och Peter Wandeka har just tagit sina första steg i Sverige, på Landvetters flygplats. Iskalla vindar blåser rakt igenom hans enda tröja. ”Vi måste fixa en jacka till dig”, säger flyktingsamordnaren Anders Lindström. Foto: Lotta Härdelin

Rösten tillhör Anders Lindström, flyktingsamordnare i Borås kommun. Han har mött Peter på flygplatsen.

– Yes, svarar Peter och kliver in i bilens baksäte.

Anders kör. Peter blickar ut längs riksväg 40. Skog, fält, industrier. Skyltar med ortnamn: Bollebygd, Hultafors, Sandared.

Han får veta att han ska bo i något som heter Viskafors.

– It is in Borås kommun, but it is not Borås, säger Anders bakom ratten.

Pojkvännen Steve hackades ihjäl av en mobb med knivar. Peter lyckades fly Uganda, ett av världens farligaste länder för homosexuella. ”Jag känner mig trygg här i Sverige. Det är här jag ska vara”, säger Peter. Foto: Lotta Härdelin

Peter nickar. Han har aldrig hört talas om Borås.

Ett dygn tidigare vaknade han i sitt fönsterlösa pyttekyffe i ett av Kenyas huvudstad Nairobis slumområden. Som vanligt gick han ut i den urinstinkande gränden, förbi sophögarna, till kiosken som säljer te och frukostmat, kiosken där han brukar diska muggar.

I stället för att börja sitt arbetspass sa Peter farväl till kvinnan som driver tekiosken. Hon gav honom en chans och ett jobb när ingen annan gjorde det – men hon kunde inte hjälpa Peter att leva fritt och öppet i Nairobi, utan att riskera våld.

Peter Wandeka en tidig morgon i december, på jobbet i teskjulet i Nairobi där han diskade muggar. Två månader efter att denna bild togs sa han farväl till kvinnan som äger teskjulet och lämnade slummen för ett nytt liv i Sverige. Foto: Lotta Härdelin

I Peters uppväxtland Uganda var det ännu värre. För fem år sedan mördades Peters pojkvän Steve av en hatisk mobb.

– De jagade oss, kastade sten och hackade ihjäl Steve med stora knivar. Jag fick också flera hugg, berättar Peter.

Förföljelsen har stöd från högsta ort i Uganda. Regeringen håller på att införa dödstraff för ”homosexuella handlingar” – den lag som i folkmun kallas Kill the gays.

Efter mordet på pojkvännen flydde Peter till grannlandet Kenya. De senaste fem åren har han levt i Nairobi, som flykting. Ett svårt liv där Peter fått slåss för sin överlevnad, och ibland sett sig tvungen att göra saker han egentligen inte har velat.

En nyinköpt jacka, för livet i det nya landet. Det svenska klimatet är ett annat än i Uganda, Peters gamla hemland. Men en gaykille som Peter ska åtminstone slippa att oroa sig för att bli mördad i Sverige. Det hände Peters pojkvän Steve för fem år sedan. Efter det flydde Peter till grannlandet Kenya – som också visade sig otryggt. Foto: Lotta Härdelin

Förra året vände plötsligt lyckan. FN:s flyktingorgan UNHCR gav honom en chans till ett nytt liv, i en annan del av världen. En FN-tjänsteman kallade till sig Peter och några andra särskilt utsatta flyktingar och frågade: Vill ni helst till USA eller Sverige?

USA, sa de andra.

Sverige, sa Peter.

Han visste inget om Sverige. Men livet för en svart man i USA kunde vara svårt, hade Peter hört. Kanske särskilt, tänkte han, för en svart homosexuell man.

Fotograf Lotta Härdelin och jag träffade Peter första gången i december, på FN-kontoret i Nairobi. Han satt i väntrummet och fingrade på en svensk flagga som tjänstemän från Migrationsverket hade hängt upp på väggen. I knät hade han en fotobok med Sverigebilder som någon tjänsteman lagt ut i väntrummet. Peter bläddrade bland foton av skärgård, röda stugor och skog.

Ännu ett lysrörsupplyst väntrum. Under Peter Wandekas första timmar i Sverige hinner han besöka flera myndigheter för att ordna med personnummer och andra papper. Han får höra ord som SFI och etableringsprogram. ”Du måste inte förstå allt på en gång. Vi ska förklara igen”, lugnar en tjänsteman. Foto: Lotta Härdelin

De svenska migrationstjänstemännen var i Nairobi för att intervjua Peter och ett par hundra andra flyktingar som valts ut av FN som särskilt utsatta.

Att hantera kvotärenden har de senaste åren blivit en allt större uppgift för Migrationsverket. För medan lagstiftningen stramats åt för asylsökande som själva tar sig till våra gränser, så har svenska politiker de senaste fem åren ökat kvoten av flyktingar som Peter, som hämtas hit via FN-systemet, från 1.900 till 5.000 per år.

Migrationsverkets utsända tjänstemän i Nairobi tog Peters fingeravtryck, och konstaterade att han hade lagliga skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

När Peter landar i Sverige den här februarimorgonen kommer han därför rakt in i det svenska samhället. Som FN-utvald kvotflykting slipper han vänta på en flyktingförläggning och oroa sig för ifall hans asylansökan kommer att avslås.

De blå fåren är en omtalad och uppskattad utsmyckning i Peter Wandekas nya hemort Viskafors. Det är Peters nya hyresvärd, kommunala Viskaforshem, som placerat ut fåren i en hage. Foto: Lotta Härdelin

Migrationsverket har redan signerat tillståndet och slussat honom till en kommun –Borås – som ordnat med lägenhet och en plats på etableringsprogrammet för nyanlända.

– Vi började den här processen en vecka innan han landade. Fixade möbler och så, säger flyktingsamordnaren Anders Lindström.

Borås har en egen kommunal second hand-butik, Åter i Bruk. Peters möbler kommer därifrån.

Peter har aldrig haft möbler. Allt som fick plats i hans mörka kyffe i Nairobi var en madrass. I Uganda växte han upp på barnhem.

Peter låser upp dörren till sin nya lägenhet, i ett ombyggt före detta äldreboende i bruksorten Viskafors. Det är mindre än ett dygn sedan han lämnade sitt gamla hem i Nairobis sopfyllda slumkvarter. Foto: Lotta Härdelin

När bilen rullar in i Viskafors har solen gått upp. Peter pratar om att han vill lära sig svenska snabbt och skaffa jobb. Allt känns overkligt, tycker han.

– Jag trodde inte riktigt att det skulle ske. Att jag faktiskt skulle komma till Sverige.

Viskafors är en gammal bruksort med knappt 4.000 invånare. Peters nya lägenhet – en etta med kokvrå – visar sig ligga i ett ombyggt gammalt äldreboende. Anders ger Peter en nyckel.

– Lås upp du. Det är ditt hem nu.

Peter är alldeles tyst när han försiktigt går in i lägenheten. På bordet står en ros i en kruka och ett kort med texten ”Welcome Peter”.

Peter sätter sig försiktigt på kanten till sin nya säng. Flyktingsamordnaren Anders från Borås har fyllt lägenheten med second hand-möbler. Peter växte upp på barnhem och har aldrig ägt möbler förr. I det krypin han hade i Nairobis slum fanns det bara plats för en madrass. Foto: Lotta Härdelin

Det är Anders som har skrivit kortet och köpt blomman. I kylskåpet har flyktingsamordnaren lagt in ägg, mjölk, yoghurt, smör och juice. I skafferiet finns ris, pasta, te, frukt och ett paket kakor. I frysen ligger köttfärs.

Peter går in i sitt nya badrum. På handfatet ligger tandborste, tandkräm och tvål – Anders verk igen. Peter ler stort när han får syn på duschen. I slummen var det svårt att hålla sig ren. När regnen kom blev allt lerigt.

– Jag kan duscha varje dag nu.

Peter sjunker ner på sängen, trött efter den långa resan. Men innan det blir tid att vila ska han åka med Anders och hans flyktingsamordnarkollega Sharif Shastan in till Borås och besöka myndigheter: Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket. Peter måste få ett personnummer. Och köpa en jacka.

Peter Wandeka rycker till av det plötsliga fläktljudet när flyktingsamordnaren Anders Lindström visar hur spis och fläkt fungerar. ”Jag ska koka några ägg. Två eller tre. Det blir min första svenska måltid”, säger Peter. Foto: Lotta Härdelin

Peter upprepar att han vill försöka skaffa jobb. Han får höra ord som etableringsprogram, SFI och bostadsersättning.

– Du måste inte förstå allt på en gång. Vi ska förklara igen, säger Anders.

På väg ut till bilen får Peter syn på ett postfack med hans namn: Peter Wandeka.

I vårt reportage från Nairobi, som publicerades i DN i januari, kallade vi honom Peter Mayenga. Han levde under hot i Nairobi, och ville inte inte att det skulle bli känt att han är homosexuell. Utanför hans dörr stod ibland våldsamma unga män som rökte marijuana och som försökte råna honom och sno hans mobil.

– De vet inte att jag är gay, sa han.

Sharif Shastan, flyktingsamordnare i Borås, kom själv till Sverige som flykting en gång i tiden, från Iran. Nu visar han Peter Wandeka postfacket med Peters namn på. ”Jag tror att du kan ha fått post redan”, säger Sharif. Foto: Lotta Härdelin

I Viskafors står ingen utanför Peters dörr. Han ser vinterkala träd i sned morgonsol. Säger att han funderar på att koka några ägg. Två eller tre.

– Jag tror inte att man blir attackerad och utnyttjad här.

Anders och hans kollega Sharif – som själv kom till Sverige som flykting en gång, från Iran – uppmanar Peter att öppna sitt postfack.

– Jag tror att du kan ha fått post redan, säger Sharif.

Peter låser upp facket och tar ut en tidning, tjock som en bok. Börjar bläddra.

”Äntligen vår, äntligen odling” står det på en sida med bilder av vattenkannor och blomkrukor. ”En bra dag börjar med bra ordning” lyder texten på nästa sida, vid bilder av en väggklocka, en rakspegel och en badrumshylla.

Peter bläddrar. Anders ler.

– Ikeakatalogen, kallas den.





Fotnot: Peter anlände till Sverige i februari. Migrationsverket har nu på grund av coronasmittan beslutat att tills vidare stoppa mottagandet av kvotflyktingar. Knappt 400 resor skjuts på framtiden.

Läs mer: Så var Peters tillvaro i Nairobis slum