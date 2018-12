Kyla och halka väntas i stora delar av landet

Under tisdagen kommer ett snöväder att dra in över norra Sverige. Senare under dagen kan snö även dra in över Svealand och Götaland. SMHI har utfärdat en klass 1-varning i delar av Västerbotten, Jämtland och i Dalarna.

Men det är inte snömängderna utan det klara kalla väder som följer nederbörden som kan orsaka störst problem.

– Det kommer bli kallt och frysa på. Så med start på tisdagskvällen kan det bli ganska ordentligt halt på vägarna runt om i landet, säger Anette Levin, meteorolog på SMHI.

Minusgrader kommer enligt prognoserna att dominera i de nordliga delarna av landet. I Götaland kan det bli några plusgrader dagstid men även där väntas det frysa på under nätterna.

I slutet av veckan kommer ytterligare nederbörd och än mer kall luft in över landet.

– Som det ser ut nu kommer halkan vara kvar tills det åtgärdas, det ser inte ut som att vädret kommer bli tillräckligt milt för att den ska försvinna, säger Anette Levin.

Hon menar att man ska tänka en extra gång innan man sätter sig i bilen.

– Man ska ta det rejält försiktigt, på sina håll kan det bli ordentligt halt. Det handlar förståss om vilka däck man har på bilen, men jag skulle undvika att ge mig ut på vägarna.

Förutom snö och låga temperaturer väntas vinden bli hård i södra Sverige under tisdagen. Ytterligare en klass 1-varning är utfärdad för stora delar av Sveriges kust då det väntas blåsa uppemot kuling på flera håll.