Kylan kommer tillbaka – SMHI varnar för snö under natten

Under den senaste veckan har man i många delar av Sverige kunnat njuta av ganska varma temperaturer. Men nu kommer ett bakslag. Redan under natten till söndagen kommer en kallfront in över fjällen till att börja med.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snö i Dalarna, Gävleborgs län, på hela Norrlandskusten, i Norrbottens inland och i Värmland.

– Man får väl räkna med snöfall från nordvästra Svealand och upp över Norrland. I en del områden kommer fronten ligga på under längre tid och då kan det bli upp till en decimeter snö, säger Gustav Åström, metrolog på SMHI.

Övriga landet kan se fram emot en regnig söndag, och även i östra Svealand kan det komma snöinslag i nederbörden.

– Men det är så mycket regn som blött på innan dess att det nog inte kommer bli något som lägger sig på marken, säger Gustav Åström.

Även därefter kan man i stora delar av landet räkna med kallare temperaturer. Under nätterna kan det bli nollgradigt, eller till och med någon minusgrad på många platser. Och kylan ser ut att hålla i sig ända tills slutet av nästa helg.

– Fram till dess befinner vi oss i den här kallare luften.

Vårens bakslag gör att temperaturerna blir lägre än de brukar vara vid den här tiden på året.

– Det blir ett par kallare dygn. Och min bedömning är att det blir kallt för årstiden.