Kyrkan tar nya grepp under coronapandemin

Det är en halvtimme kvar till gudstjänsten men ljudsystemet ger inte ett ljud ifrån sig. Hur mycket det än skruvas på förstärkare och knäpps på kontakter är hembygdsföreningens mickar stumma. Diakonen Christina Teinler blir en räddande ängel när hon löser problemet - genom att stoppa in strömsladden i församlingshemmets kontakt.

Det är dags för den första drive-in-gudstjänsten i Västerlövsta pastoratets historia. Administratör Elin Johanssons idé om att hålla en smittsäker utomhusgudstjänst har blivit verklighet och snart kommer bilarna att rulla in på parkeringsplatsen nedanför kyrkan. Kyrkoherde Katarina Björklund välkomnar det nya sättet att nå ut, trots corona-pandemins begränsningar.

– Kyrkan är så mycket gemenskap för människor. Det här är ett försök att kunna träffas, fast med isolering. Vi måste vara rädda om varandra, försöka hitta någonting roligt och positivt att göra tillsammans. På ett säkert sätt.

Tysta motorer, nedvevade rutor och parkeringsbromsar.Utanför Västerlövsta kyrka står bilarna på behörigt avstånd uppradade med lystrande bilister. Det kom så många att kyrkoherden Katarina Björklund fick hålla två predikningar i kylan. Foto: Paul Hansen

När krucifix, blommor och det provisoriska altaret står prydligt uppställda på den lånade lastbilens flak samlar Katarina Björklund personalen för att prata ihop sig och njuta av nybakad sockerkaka, konsekvensen av en inställd påsklunch.

Christina Teinler skär upp och serverar.

– När coronan tvingade oss att ställa in lunchen stod vi där med 60 ägg och det var bara att börja baka. Det blev sex sockerkakor, en plåt kladdkakor, tre plåtar muffins. Och en tårta.

Lilly tycker att jobbet som Jesus är spännande men att väntan på kyrkbacken är lite väl lång. Mamma Elin Johansson har maskerat shetlandsponnyn Thelma till åsna med ett par långa tygöron. Foto: Paul Hansen

Den vita kyrkan med anor från 1200-talet tronar på en höjd ovanför parkeringsplatsen. På uppfarten till kyrkan står tjugosexåriga Shetlandsponnyn Thelma och trampar utanför sin dragkärra med Lily, en vitklädd 4-åring på ryggen. Påsken till ära är Thelma förklädd till åsna med hjälp av långa bruna tygöron som Elin Johansson satt dit. Dottern Lily är utklädd till Jesus. Klädd i en fotsid skrud ska hon snart rida nerför slänten till den församlade församlingen. När snart inte är snart nog vilar hon sig en smula på Thelmas varma rygg. En förbipasserande kvinna stannar till. Elin frågar om hon kommer till drive-in-gudstjänsten.

– Nej, jag har inget körkort.

Peter Lindné följer med i programmet medan Mia Lindné passar på att sticka en smula under predikan. Även om församlingsmedlemmarna sitter i bilar har polisen ändå satt gränsen vid femtio deltagare. Peter skrattar till: ”Det finns bokstavstroende och det finns bokstavstroende.” Foto: Paul Hansen

Parkeringsplatsen rymmer ett hundratal fordon men trots att deltagarna kommer att sitta långt ifrån varandra, i sina bilar, framhärdar polisen i att det maximalt får vara 50 deltagare. Till en normal gudstjänst är det vanligtvis färre än så och om man ska tro vaktmästare Lars-Göran Sjöling, som har lovat att äta upp sin hatt om det kommer fler än 100 personer, kommer det inte att bli något problem. Katarina Björklund ”ber om lagom många”, samtidigt som hon vill att så många som möjligt ska komma. Organisten Margarita Långberg sätter skämtsamt ett frågande finger på det ovanliga dilemmat.

– Maximalt 50 personer? Räknas åsnan och Jesus?

– Nej, de är bara tillfälliga besökare.

De lånade mikrofonerna från Hembygdsföreningen gör sitt jobb. Eva Wikström och de andra på parkeringsplatsen har inga problem att höra Katarina Björklunds predikan. Diakonen Christina Teinler ackompanjerar psalmsången vid elorgeln. Foto: Paul Hansen Alice och Sven Olsson sjunger med i psalmerna under predikan. Foto: Paul Hansen

En kvart innan det är dags står drygt tjugo bilar uppradade på parkeringsplatsen. Ett dussintal har tvingats vända och man kommer tvingas att hålla två gudstjänster. Vaktmästare Lars-Görans skepsis ser ut att leda till en svårsmält måltid.

Katarina Björklund är född i Göteborg men kallar Lidköping hemma. Det är där släkten finns. Själv bor hon sedan sjutton år i Vittinge, några minuter bort med bil, Hon är ny som kyrkoherde för de drygt 3.000 som pastoratet omfattar och trivs med sitt arbete. Hon känner att det är extra viktigt under coronapandemin. På givet klockslag kliver hon med hjälp av en aluminiumstege upp på flaket. Under en kylslagen och grå vårhimmel börjar hon med påskens tema för att mot slutet landa här och nu.

Kollektstången är som gjord för social distansering i Coronatider. Foto: Paul Hansen Med en dubbelt så stor uppslutning än förväntat packar Församlingsanställda och en mycket nöjd kyrkoherde ihop efter den långa predikan. "Nu kommer vi alla vara förkylda imorgon. Men det får vara värt det." Foto: Paul Hansen

Jesus på sin åsna, döden på korset. Återuppståndelsen. Allas rätt att leva i säkerhet och trygghet. Att Sverige är ett sekulariserat land där Gud får inte plats i kalendern. Att vår tid upptas av så mycket annat, så många måsten. Gudstjänstens slutord är högaktuella.

– Be för alla sjuka, alla ensamma och personalen på sjukhuset som jobbar dygnet runt. Be för våra barn och ungdomar som är ängsliga och rädda. Be att pandemins framfart ska stoppas. Be att vi tillsammans kan bekämpa det.