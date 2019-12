Läckan avslöjar tidigare Hells Angels-presidentens hemliga bolag

Fredagen den 30 januari 2015 slog Kronofogden till mot Thomas Möller i en lånad lägenhet i centrala Malmö efter ett tips från polisen. Den tidigare Hells Angels-ledaren är sedan 2009 skyldig staten en stor summa pengar i obetalda skatter och underhållsbidrag. Han har under många år nolltaxerat och hävdat att han helt saknat tillgångar att betala skulder med och att han levt på gåvor från vänner och tidigare spelvinster. I dag uppgår skulden till drygt två miljoner kronor.

Under förrättningen, som utfördes i samarbete med polis, togs ett tiotal tavlor, exklusiv champagne och konjak för 12.000 kronor flaskan. Föremålen togs mitt framför ögonen på den tidigare Hells Angels-ledaren.

Dagen innan tillslaget hade Thomas Möllers ombud ”Lars” skickat in de sista handlingarna för att skapa ett bolag i Gambia.

Dagens Nyheter har som enda nordiskt medieföretag tillsammans med journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) granskat den omfattande dataläckan från företaget Formations House i London.

OCCRP grundades 2006 och är en icke-vinstdrivande organisation för granskande journalistik som är verksam i 34 länder världen över. Den är särskilt inriktad på kartläggning av korruption och organiserad brottslighet och granskade exempelvis Telia Soneras affärer i Uzbekistan tillsammans med SVT:s Uppdrag Granskning.

Den nya läckan kommer från brittiska Formations House, ett Londonbaserat familjeföretag vars affärsidé är att hjälpa till med registrering av bolag. Över en miljon e-postmeddelanden samt mängder av dokument, passkopior och kontoutdrag från kunder ingår i den stora läckan.

Som DN tidigare berättat använde Formations House ett avtal med Gambias förre president Yahya Jammeh för att skapa en frizon i anslutning till huvudstaden Banjuls flygplats, och startade falska banker med en adress som i verkligheten aldrig har existerat.

Bolagen som registrerades i zonen marknadsfördes internationellt med argumenten att de var helt skattebefriade, erbjöd fullständig anonymitet och hade inga krav på revisor eller årsredovisningar.

Materialet visar också hur den tidigare Hells Angels-ledaren Thomas Möller under hösten 2014 via en mellanhand vänder sig till Formations House för att starta ett bolag i Gambia.

Thomas Möllers mellanhand i kontakterna med Formations House är en dansk medborgare, bosatt i Schweiz men som varit verksam i Sverige.

Mellanhanden, Lars, är bolagskonsult och har haft affärer med Formations House tidigare. I Sverige har han drivit två bolag inom motorsport som sedan gått i konkurs. Under 2009 var han också inblandad i en omfattande svensk skattehärva, där ett bolag han skapat och registrerat hos just Formations House, på Harley Street 29 i London, användes för att undvika flera miljoner i svensk skatt.

När Lars mejlar Formations House i oktober 2014 har det gått två år sedan den senaste kontakten, enligt mejlen i läckan.

Inom loppet av två veckor beställer han sedan två stycken gambiska bolag – åt svenska kunder.

Det första bolaget han beställer heter Northgate Group. Kunden är en svensk man i 50-årsåldern från Skåne och beställningen gäller ett färdigt bolag med tillhörande bankkonto.

I mejlet bifogar Lars en kopia på kundens pass.

50-åringen är vid denna tidpunkt under utredning i Sverige för en rad grova ekonomiska brott och hösten året därpå döms han till sex månaders fängelse och näringsförbud för grova skattebrott.

Mindre än en vecka efter den första beställningen, den 30 oktober 2014, återkommer ombudet med en ny.

Den här gången är kunden Thomas Möller. Som hemadress anger han Bruksvägen 18 i Åkarp – Hells Angels klubblokal, där han även i dag är folkbokförd.

Ombudet skriver att han vill ha ytterligare ett gambiskt bolag med tillhörande bankkonto, nu åt sin kund Thomas Möller, och bifogar en färgkopia på Möllers pass. Polisens passregister bekräftar för DN att passet stämmer överens med Thomas Möllers och att det inte har förlustanmälts eller rapporterats stulet. Passet var vid tidpunkten inte ens en vecka gammalt.

Enligt Formations Houses regler ska alla kunder lämna kopia på pass samt ett intyg på sin hemadress. I Möllers fall är intyget en kopia på en faktura utställd på Thomas Möller.

DN:s granskning visar att företaget som ställt ut fakturan ägs av den andre kunden, 50-åringen som en vecka tidigare beställt NorthGate Group.

Thomas Möllers bolag får namnet Worldwide Invest Ltd.

Formations House är i egenskap av bolagsbildare skyldigt att kontrollera sina kunder för att identifiera risker för penningtvätt. Passkopiorna och intygen av adresser är ett led i den processen.

Möller var president för Hells Angels i Malmö i tio år. Även om han sedan länge lämnat rollen som offentlig företrädare för den beryktade mc-klubben är han fortfarande medlem och betraktas som en auktoritet inom klubben, enligt ett yttrande från Polisen till förvaltningsrätten som skrevs 2012. Enligt samma yttrande uppfyller Hells Angels samtliga av EU:s elva kriterier på organiserad brottslighet.

Yttrandet gäller Thomas Möllers rätt att få licens för vapen. Enligt polisen är risken så stor att vapen skulle kunna missbrukas att han inte ska ha någon licens. Rätten gick på polisens linje.

Enligt poliskommissarie Sven Lindgren, expert på mc-gäng, är Hells Angels alltjämt inblandade i brottslighet.

– Ja, absolut, allting som du kan tjäna pengar på. Även våldsbrott. Hells Angels är en kriminell organisation som uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet, säger han.

Att Thomas Möller än i dag är en fullvärdig medlem råder det inga tvivel om:

– Det är polismyndighetens samlade bedömning att Thomas Möller är medlem i Hells Angels MC Malmö, säger Lindgren.

Enligt Sven Lindgren är lojalitet mot klubben helt avgörande för medlemskapet.

– Kriterierna är att du skall visa 100 procent lojalitet och respekt för organisationen Hells Angels. Vi kan inte säga att alla som är med i Hells Angels är dömda för brott, för det är de inte. Men det viktigaste för dom är lojalitet, om du blir tillsagd att göra kriminella handlingar – då är du lojal och då visar du respekt.

Beställningen av Thomas Möllers gambiska bolag stöter på patrull hos Formations House – men inte på grund av Möllers många år som ledare för en kriminell gruppering, utan för att fakturan som ska intyga adressen är för dålig.

Ombudet skickar flera olika räkningar innan han till slut får in de sista handlingarna som behövdes. Det är på kvällen den 29 januari, dagen innan Kronofogdens tillslag mot lägenheten i Malmö. Den sista pusselbiten är ett årsbesked för Thomas Möllers konton i Swedbank. Där finns drygt 7.000 kronor.

Den fjärde februari 2015 får Thomas Möllers ombud bekräftelse per mejl från Formations House att företaget ”Worldwide Invest Ltd” är registrerat i ”Enterprise zone” i Banjul, Gambia, och att bolagshandlingarna finns tillgängliga via Lars onlinekonto hos Formations House. Av de handlingar DN har tillgång till framgår inte i vilken bank som bolagets bankkonto skulle skapas.

Ombudet Lars, som registrerade bolaget, säger att han inget minns när DN når honom per telefon:

I oktober 2014 beställer du ett bolag med tillhörande bankkonto åt Hells Angels tidigare president Thomas Möller.

– Det kan inte vara rätt.

Är det inte rätt?

– Nej, inte som jag kommer ihåg alla fall, det känner jag inte till.

Bolaget som bildades hette Worldwide Invest Ltd?

– Det säger mig ingenting. Men det var länge sedan, det måste ha varit länge sedan.

Kronofogden har i flera år försökt driva in Möllers skulder och 2016 fick de preskriptionstiden förlängd i domstol. Men Thomas Möller har hela tiden intygat att han inte har några tillgångar. Även efter att bolaget Worldwide Invest skapades har han under ed i domstol försäkrat att han inte har några tillgångar varken i Sverige eller utomlands.

Under konkursförhandlingen i Malmö tingsrätt i december 2015 avlade Thomas Möller den så kallade bouppteckningseden.

”På frågor från förvaltaren uppger Thomas Möller följande. Han har ingen inkomst och försörjer sig genom vänner. Han har inga tillgångar utöver vad som finns upptaget i bouppteckningen. Han har ingen egendom utomlands. Ordföranden erinrar om bouppteckningsedens vikt och betydelse samt det straffansvar som kan följa vid lämnande av oriktiga uppgifter”.

Thomas Möllers skulder var per den 24 november 2019 på drygt 2,1 miljoner kronor. Kronofogden, som har i uppgift att driva in skulden, säger till DN att de inte känner till bolaget Worldwide Invest Ltd – men att man ändå inte hade kunna utmäta det då Sverige saknar handräckningsavtal med Gambia. Uppgifterna om det gambiska bolaget är nya även för Skatteverket.

Thomas Möller skriver i ett mejl till DN att han inte vill kommentera uppgifterna om bolaget och att hans advokat ska höra av sig. Han svarar heller inte på frågor om hans nutida kopplingar till Hells Angels.

”Detta låter som rena tramset! Vilket scoop!!! Du kommer säkert få Pulitzerpriset för det här ! Som sagt det här är så dumt så jag kan inte ens kommentera detta! Min advokat hör av sig i veckan i detta ärende! God Jul!”

Senare hör Thomas Möllers juridiska ombud Stefan Köhler av sig med ytterligare kommentarer.

Han hävdar att Möller inte har ”känt till existensen av ett bolag med firma WorldWide Invest Ltd”.

Ombudet skriver vidare att Möller inte är bekant med mellanhanden ”Lars”, men kan ha träffat honom ”för åtta-tio år sedan och uppfattade som en pratmakare”.

DN ställer nya frågor om hur det kommer sig att Lars kunde ha tillgång till Möllers pass och kontoutdrag, men ombudet har inte återkommit.

Formations House vd Charlotte Pawar har inte besvarat DN:s frågor om Möllers bolag.

