Läkare misstänkt för barnövergrepp omhäktad för femte gången

Enligt kammaråklagare Ann Lindén har mannen utsatt flera barn för en rad olika sexualbrott från år 2015 och fram till dess att han greps och häktades i slutet på förra året.

Barnen ska ha utsatts för allt från grova sexuella övergrepp till utnyttjande för sexuell poseringen av 28-åringen. De flesta brotten ska ha begåtts då han i sin egenskap av läkare undersökte dem. 28-åringen har läkarexamen, men är inte barnläkare (specialist) som tidigare påståtts i flera medier.

Sammantaget har 27 barn ansökt om målsägandebiträde men Ann Lidén kan inte bekräfta om mannen sitter häktad misstänkt för brott mot alla de barnen, misstankar finns dock om att han utsatt 27 barn.

Läkaren har varit verksam på olika sjukhus från Skellefteå i norr till Skaraborg i söder. Under 2017 hade han också en provanställning på ett företag som erbjuder vård via internet.

De flesta brotten tycks ha begåtts i Stockholm, att döma av häktningsframställningarna.

Den misstänkte läkaren arbetade från 1 januari 2016 till sista september 2017 på Skaraborgs sjukhus. Där har en utredning visat att närmare 30 patienter kan ha utsatts för tveksamma kroppsundersökningar. Fyra av de fallen har anmälts till polisen.

Mannens advokat, Frida Wallin, säger att han förnekar brott, att det inte finns några sannolika skäl och att det funnits befogade, medicinska skäl till varför han undersökt barnen på ett visst sätt.

– Jag utesluter inte att den mediala exponeringen av det här fallet har gjort att utredningen vuxit. Det hela kommer att koka ner till just om det varit medicinskt befogat att göra de undersökningar han har gjort, säger Frida Wallin.

När mannen omhäktades för femte gången på fredagen presenterade kammaråklagare Ann Lidén en rad nya brottsmisstankar mot 28-åringen. De handlade om allt från sexuella ofredanden till grova övergrepp.

– Jag är trygg med den bevisning vi har i nuläget, det finns också teknisk bevisning, säger Ann Lidén.

Varken hon eller advokaten vill gå in på vilka symptom barnen som undersökts haft.

Mannens advokat Frida Wallin menar också att man kan ”föreställa sig att det finns olika skolor” inom läkarkåren om vilka undersökningar som krävs då vissa symptom uppstått.

– Min klient saknar minnesbilder av de här händelserna. Han har i alla fall saknat uppsåt och inte varit medveten om sitt handlande, menade advokaten vidare.

Hon yrkade inledningsvis på att den misstänkte 28-åringen skulle försättas på fri fot.

Mannen, som är medborgare i ett annat europeiskt land och kom till Sverige 2014, tog tystlåten emot beskedet om att han ska kvarbli i häkte. Advokaten kommer inte att överklaga häktningsbeslutet.