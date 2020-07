Läkaren polisanmäld: ”Jag förutsåg att det här skulle hända”

Under tisdagen avslutade Per Maritz, 64, sitt liv genom att dricka en fruktsmoothie spetsad med sömnmedel. Beslutet tog han efter att coronapandemin satte stopp för den inbokade resan till Schweiz och dödshjälpsorganisationen Didnitas. Nu har den pensionerade läkaren Stefan Bergström, som gav Per Maritz sömnmedlet, anmälts och misstänks för medhjälp till dråp.

– Det har inkommit en anmälan. Personen är misstänkt för medhjälp till dråp, har inte frihetsberövats. Mer kan jag inte säga i nuläget, säger Anders Bryngelsson, presstalesperson vid Stockhomspolisen.

För Staffan Bergström själv kom beskedet inte som någon överraskning. Om det inte var för att polis hann komma till lägenheten i Täby där Per Maritz dog och förhörde honom på plats, hade han själv tänkt anmäla sig.

– Jag förutsåg naturligtvis att det här skulle hända. Det var därför jag förberedde med alla handlingar, journalutdrag från Karolinska universitetssjukhuset och ett intyg från Per Maritz själv om att han uttryckligen önskade att jag skulle hjälpa honom, vilket är bevittnat och klart, säger Staffan Bergström.

Att som legitimerad läkare utföra en dödshjälpshandling är olagligt i Sverige. Däremot saknas det rättsfall som prövats i domstol där en läkare skrivit ut läkemedel till någon som använt det till att avsluta sitt liv. Det vill Staffan Bergström nu pröva.

– De jurister som jag pratat med har förvarnat om att det kommer en förundersökning, där den lägsta misstankegraden kommer vara just medhjälp till dråp. Men ingen tror att det kommer leda till någonting annat än att det hela läggs ned. Enligt dem har jag inte gjort någonting brottsligt, säger han.

Staffan Bergström är professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet och legitimerad läkare. När han skrev ut sömnmedlet pentobarbital till Per Maritz visste han att läkarlegitimationen riskerade att gå förlorad. Men som ordförande i riksföreningen Rätten till en värdig död, som är för just dödshjälp, vill han att debatten och en utredning kring dödshjälp i Sverige lyfts upp på nytt.

– När polis och ambulanspersonal mötte oss på plats berättade jag allt rakt upp och ned och gav dem alla burkar med mediciner, så jag har gjort allt jag kunnat för att låta det här bli publikt och öppet, säger Staffan Bergström.

När DN träffade Per Maritz i måndags, dagen innan han tog sitt liv, berättade han själv om beslutet att vara öppen med sin planerade bortgång.

– Jag hoppas att våra politiker för en gångs skulle inte kan sopa den här frågan under mattan. För mig är det en mänsklig rättighet att för en svårt sjuk människa att få välja sin död, sade Per Maritz.

